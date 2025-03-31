医療情報誌 月刊『集中』2025年4月号 巻頭インタビュー 瀬戸泰之・国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院 病院長／集中OPINION 武藤 敏郎・元大蔵・財務事務次官、元日本銀行 副総裁 他

集中出版株式会社▲月刊『集中』４月号巻頭インタビュー

瀬戸 泰之 国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院 病院長

日本とアジアのがん医療の開発を牽引 ～希少がん・高齢者医療にエビデンスをもたらす～

https://www.medical-confidential.com/prtimes/2504_KantoInterview.pdf

Art in Hospital

長野県立こども病院 子供達を支える温もりあるアート

第85回「日本の医療の未来を考える会」リポート

人手不足と経営難に喘ぐ医療現場 国は大学病院の課題にどう向き合うのか

松本 晴樹 厚生労働省 医政局地域医療計画課 医療安全推進・医務指導室長

俵 幸嗣 文部科学省 高等教育局 医学教育課長

https://www.medical-confidential.com/prtimes/2504_MirainoKai_85.pdf

集中OPINION

武藤 敏郎

元大蔵・財務事務次官、元日本銀行 副総裁、

2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会 事務総長・理事

歳出の膨張を招く少数与党の政権 官僚と政治家の有るべき関係とは

https://www.medical-confidential.com/prtimes/2504_ShuchuOPINION.pdf

CONTENTS政治

・パックス・アメリカーナの終焉に揺れる戦後国際秩序

・病院の経営悪化で危機的状況に悲鳴上がる

・大きく躓いた「高額療養費制度」の見直し

・厚労省ウォッチング 高額療養費制度の見直しが強い反発で全面凍結に

https://www.medical-confidential.com/prtimes/2504_kw204.pdf

・厚労省人事ウォッチング 厚労官僚が頼る「TKG」とは？

https://www.medical-confidential.com/prtimes/2504_kjw90.pdf

・政界サーチ 公職選挙法改正案と品性

経済

・アクティビストの功罪

社会

・大学マッチングシステムが将来を見据えた大学の改革を促す

・未確認情報

トランプ大統領の要求は全てディール材料

エヌビディア株、このまま落日の如く消えるのか？

・保険診療のルール

特集

・『集中』を応援する医師544人

https://www.medical-confidential.com/prtimes/2504_544Dr.pdf

連載

・経営に活かす法律の知恵袋 井上 清成 井上法律事務所 所長、弁護士

・医師が患者になって見えた事

坪井 潤一 陸前高田市国民健康保険広田診療所 所長／上

塚崎 朝子 ジャーナリスト

・浜六郎の臨床副作用ノート 一般社団法人医薬ビジランスセンター（薬のチェック） 代表

・Our recommendation 茶寮哲心／東山無垢

・「日本の医療」を展望する世界目線

真野 俊樹 中央大学大学院 教授、多摩大学大学院 特任教授、医師

・私の海外留学見聞録

熊野 公束 医療法人寿山会喜馬病院 理事長・院長

・患者のキモチ 医師のココロ

香山 リカ 精神科医、むかわ町国民健康保険穂別診療所 副所長

・立木冬麗の「星の運勢診断」

・ブックレビュー

・「精神医療ダークサイド」最新事情 佐藤 光展 ジャーナリスト

医療情報誌 月刊『集中』とは

病院経営者・理事長・院長を始め、医師など医療従事者に特化した読者層を誇り、病院の経営戦略や厚生行政、医薬品・医療機器メーカーの動向から国内外の政治や経済、社会・文化の情報まで網羅した総合医療情報誌です。定期購読による直販方式の為、一般の書店ではお求めになれません。

【媒体概要】

媒体名：集中／Medical Confidential

定 価：年ぎめ購読料18,000円（税込1冊1,500円）

判 型：B5判

発売日：毎月末

【定期購読のお申込】

https://www.medical-confidential.com/subscription/

【集中出版グループについて】

集中出版株式会社：医療情報誌『集中』の発行

月刊『集中／Medical Confidential』（2008年4月創刊）を発行。医療従事者・医療関連企業の経営者に有益な情報の提供、及び医療機関等からの情報発信を行う。その他、

・出版物の企画、制作、コンサルティング

・広告宣伝の企画、広告代理業

・健康および医療情報、経営にに関するコンサルティング

・シンポジウム・セミナーの開催・運営 等

URL： https://www.medical-confidential.com/

・『集中』を応援する医師544人はこちら

https://www.medical-confidential.com/prtimes/2504_544Dr.pdf

University Cambridge Japan Consulting Supervisor：日英医学交流

2018年より英国ケンブリッジ大学との日英医学交流等を開始。「University Cambridge Japan Consulting Supervisor」として、教育プログラムや留学支援等を実施。2022年8月26日、ケンブリッジオフィス開設。

日本オフィス：

東京都港区赤坂3-5-5ストロング赤坂ビル６F

UKオフィス：

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