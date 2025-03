『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』Eveさん、香椎モイミさんによる書き下ろし楽曲提供や、「東方Project」コラボ第2弾、4.5周年記念イベントなど多数新情報を公開！

株式会社セガ

株式会社セガ(本社:東京都品川区、代表取締役 社長執行役員COO:内海州史)と株式会社Colorful Palette(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:近藤裕一郎)は、iOS/Android向けリズム&アドベンチャー『プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク(以下、プロジェクトセカイ)』について、新たな書き下ろし楽曲提供クリエイターとして、Eveさん、香椎モイミさんが参加することが決定いたしました。この他にも、「東方Project」コラボ第2弾の開催や、サービス開始4.5周年を記念したさまざまなイベントなど、新情報を多数発表いたしました。

■Eveさん、香椎モイミさんが、書き下ろし楽曲提供クリエイターとして参加決定!

『プロジェクトセカイ』書き下ろし楽曲提供クリエイターとして、Eveさん、香椎モイミさんが参加することが決定いたしました。

Eveさんには「Leo/need」の書き下ろし楽曲、香椎モイミさんには「ワンダーランズ×ショウタイム」の書き下ろし楽曲を提供いただきます。

今後、リズムゲーム楽曲として追加予定です。詳細情報の公開をお楽しみに!

■「東方Project」コラボ第2弾が開催決定!

2025年5月上旬より、「東方Project」とのコラボ第2弾が決定いたしました。新たなリズムゲーム楽曲として、コラボ第1弾に引き続きビートまりおチームによるアレンジが加わった以下3曲が追加予定です。

・「チルノのパーフェクトさんすう学園」

・「とうほう☆ワンダーランド」

・「超ナイト・オブ・ナイツ」

また、コラボ開催を記念して、コラボキャラクターとなる博麗霊夢、霧雨魔理沙、十六夜咲夜、八意永琳、チルノ、フランドール・スカーレットの6名と共演した、コラボ限定メンバー★4初音ミクが必ず出現するガチャを開催いたします。本ガチャでは、コラボキャラクター6名の限定なりきりアバターフルセットが含まれており、おひとり様一回限りで、有償クリスタル3,000個で引くことができます。

■「4.5周年記念楽曲追加キャンペーン」実施決定!

「4.5周年記念楽曲追加キャンペーン」として、以下5曲の追加が決定いたしました。

・「Call!!」(作詞・作曲:沫尾)

・「吉原ラメント 再来盤」(作詞・作曲:亜沙)

・「マンハッタン」(作詞・作曲:wotaku)

・「クイーンオブハート」(作詞・作曲:奏音69)

・「バレリーコ」(作詞・作曲:みきとP)

■リズムゲーム楽曲に新たな楽曲が追加!

新たなリズムゲーム楽曲として、以下4曲の追加が決定いたしました。「星宙メランコリア」(作詞・作曲:yuichi NAGAO)は、「一緒に作ろう!第26回楽曲コンテストプロセカNEXT」の採用作品となります。

・「花に風」(作詞・作曲:バルーン) ジャケット:Illustrated by アボガド6

・「スーサイドパレヱド」(作詞・作曲:ユリイ・カノン)

・「回る空うさぎ」(作詞・作曲:Orangestar)

・「星宙メランコリア」(作詞・作曲:yuichi NAGAO)

■超高難易度楽曲コンテスト「第3回プロセカULTIMATE」採用作品発表!

超高難易度楽曲コンテスト「第3回プロセカULTIMATE」の採用作品が、「SAN値直葬」(作詞・作曲:STEAKA)、「0.0000034」(作詞・作曲:むさぬりゆ)に決定いたしました。採用作品は今後リズムゲーム楽曲として追加予定です。

■難易度「APPEND」譜面追加楽曲決定!

「いちにのさんで」(作詞・作曲:nogumi)、「Beyond the way」(作詞:q*Left、作曲:Giga)、「ショウタイム・ルーラー」(作詞・作曲:烏屋茶房)に、難易度「APPEND」の譜面が追加されることが決定いたしました。今後の続報をお楽しみに!

■4.5周年記念企画開催決定!

2025年3月30日(日)に『プロジェクトセカイ』がサービス開始4.5周年を迎えることを記念して、さまざまなイベントを開催いたします。

〇「もうすぐ4.5周年!ログインキャンペーン」開催

日時:2025年3月27日(木)0:00~3月29日(土)23:59

キャンペーン期間中にログインした方全員に、毎日「ライブボーナスドリンク(大)」をプレゼントいたします。

※ログインボーナスは1日1回のみ受け取ることができ、毎日0時にリセットされます。

〇「[4.5周年記念]ログインキャンペーン」開催

日時:2025年3月30日(日)12:00~4月12日(土)3:59

キャンペーン期間中毎日ログインすると、最大でクリスタル×3,000個と、「[4.5周年記念]無料ガチャチケット」×70枚、豪華なアイテムが取り揃えられた4.5周年記念限定の「ワールドピース交換所」で使用できる「ワールドピース」×50個をプレゼントいたします。

※4月6日(日)3:59までに一度もログインしていない場合は、プレゼントはお受け取りいただけません。

〇「[4.5周年記念] 無料ガチャ」開催

日時:2025年3月30日(日)12:00~5月22日(木)23:59

「[4.5周年記念]ログインキャンペーン」などでもらえる「[4.5周年記念]無料ガチャチケット」で、最大70連分のガチャを無料で引くことができます。

〇「[4.5周年記念] ハートフルギフトガチャ」開催

日時:2025年3月30日(日)12:00~4月8日(火)11:59

本ガチャでは、★4メンバーが必ず1人出現するほか、「[4.5周年記念]ギフトチケット交換所」で使用できる「[4.5周年記念]ギフトチケット×50」と、「ワールドピース」×200個が付属いたします。おひとり様一回限りで、有償クリスタル3,000個で引くことができます。

「[4.5周年記念]ギフトチケット交換所」では、各ユニットの「想いの純結晶」をはじめ、「スキルアップ用スコア(上級)」や「想いの小瓶」などの豪華アイテムを取り揃えております。

〇「[4.5周年記念] セレクトリストガチャ LIMITED EDHITION」開催

日時:2025年3月30日(日)12:00~4月8日(火)11:59

本ガチャでは、セレクトリストで選択した再登場の期間限定★4メンバー10人の中から、最低1人が確定で出現するガチャとなります。おひとり様一回限りで、有償クリスタル5,000個で引くことができます。

〇イベント「Find the dream view」、「[4.5周年記念]ブルームフェスティバルガチャ ドリームピック」開催

日時:2025年3月30日(日)12:00~

ゲーム内イベント「Find the dream view」を開催いたします。また、ブルームフェスティバル限定の新メンバーとして、望月穂波、巡音ルカの2名が登場するほか、イベントガチャの期間限定メンバーとなる星乃一歌、日野森志歩、初音ミクの3名が先行登場する「[4.5周年記念]ブルームフェスティバルガチャ ドリームピック」も開催予定です。

〇「[4.5周年記念]プレミアムプレゼントガチャ」開催

日時:2025年3月30日(日)12:00~4月8日(火)11:59

「[4.5周年記念]プレミアムプレゼントガチャ」は、4.5周年を記念した限定衣装と「ワールドピース」×200個が獲得できるガチャとなり、★4メンバーが必ず一人出現いたします。限定衣装はうごんばさん(@ug0nba(https://x.com/ug0nba))によるデザインとなります。

〇「[4.5周年記念]スタンプミッション」開催

日時:2025年3月30日(日)12:00~4月8日(火)11:59

「[4.5周年記念]スタンプミッション」は、挑戦するスタンプカードを選んでミッションをクリアすることで、「ワールドピース」がもらえる特別なミッションとなります。

〇「4.5周年記念セール」「4.5周年記念セット」開催

日時:2025年3月30日(日)12:00~4月8日(火)11:59

「4.5周年記念セール」として、クリスタルを期間限定でお得に販売いたします。また、ガチャチケットや豪華アイテムが付いてくる「4.5周年記念セット」も登場いたします。

〇「ワールドリンクイベント」「ワールドブルームキャンペーン」開催

「ワールドブルームキャンペーン」開催日時:2025年3月30日(日)12:00~4月8日(火)11:59

2025年4月8日(火)20:00~4月20日(日)19:59にVivid BAD SQUAD、2025年5月9日(金)20:00~5月21日(水)19:59にワンダーランズ×ショウタイムの「ワールドリンクイベント」を開催することが決定いたしました。

また、2025年3月30日(日)より、4.5周年を記念し、ワールドリンクイベントを応援する「ワールドブルームキャンペーン」を開催いたします。本キャンペーンでは、ライブや「マイセカイ」でのプレイを通じて、さまざまな育成アイテムを獲得することができるほか、イベントやミッション、「マイセカイ」の岩系素材の採取によって手に入る「ワールドピース」を集めると、「ワールドピース交換所」にて「[4.5周年記念]★4メンバー確定ガチャチケット」や「想いの純結晶」などの豪華報酬と交換することができます。さらに、「マイセカイ」の植物を採取すると、一定確率で「ふしぎな種」がドロップする特別仕様も実施予定です。

同日3月30日(日)より、ワールドリンクイベントの前日譚となるログインストーリーを公開しています。今後開催されるワールドリンクイベントに向けて、ぜひキャンペーンとストーリーをお楽しみください!

■参考:『プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク』について

「初音ミク Project DIVA」シリーズを手掛ける株式会社セガ(本社:東京都品川区、代表取締役 社長執行役員COO:内海州史)と、サイバーエージェントグループの株式会社Colorful Palette(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:近藤裕一郎)との協業による、iOS/Android向けリズム&アドベンチャーゲームです。本タイトルには、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社(本社:北海道札幌市、代表取締役:伊藤博之)が開発した歌声合成ソフトウェアで、バーチャル・シンガーとしても活躍する「初音ミク」が登場いたします。

■参考:『初音ミク』について

『初音ミク』は、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が開発した、歌詞とメロディーを入力して誰でも歌を歌わせることができる「ソフトウェア」です。大勢のクリエイターが「初音ミク」で音楽を作り、インターネット上に投稿したことで一躍ムーブメントとなりました。「キャラクター」としても注目を集め、今ではバーチャル・シンガーとしてグッズ展開やライブを行うなど多方面で活躍するようになり、人気は世界に拡がっています。

【タイトル概要】

タイトル名称:プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク

対応OS:iOS/Android

App Store URL:https://itunes.apple.com/jp/app/id1489932710(https://itunes.apple.com/jp/app/id1489932710)

Google Play URL:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.pjsekai(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.pjsekai)

配信開始日:配信中(2020年9月30日(水)配信)

価格:基本無料(アイテム課金あり)

ジャンル:リズム&アドベンチャー

メーカー:セガ/ Colorful Palette

公式サイト:https://pjsekai.sega.jp

公式X(Twitter):https://twitter.com/pj_sekai

著作権表記:(C) SEGA / (C) Colorful Palette Inc. / (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net All rights reserved.

