株式会社ムゲンエステート

株式会社ムゲンエステート（本社：東京都千代田区、代表取締役：藤田進一）は、株式会社千葉興業銀行（千葉県千葉市 頭取 梅田 仁司）が提供する「サステナビリティ・リンク・ローン」により200百万円の資金調達を実施いたしましたので、お知らせいたします。

今回、調達した資金は、当社のコア事業である買取再販事業の事業資金へ全額充当する予定です。買取再販事業は、中古不動産の再生・流通を促し、今ある資源を有効活用する環境に優しいビジネスモデルであり、持続可能な社会の実現に貢献するものと認識しております。また当社は、サステナビリティ経営の一環として、TCFD提言に基づく情報開示、経営戦略と連動した人材戦略の構築等を実施しており、今後も環境・社会問題の解決に資する取組みを積極的に推進してまいります。

【案件概要】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/139230/table/48_1_d2b74439069c425fa95529ce95ebcc2d.jpg ]

＜「サステナビリティ・リンク・ローン」の商品概要＞

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/139230/table/48_2_1438be3324eb130ec85b83098976ea9c.jpg ]

【サステナビリティ・リンク・ローンについて】

企業が設定したサステナビリティ目標（サステナビリティ・パフォーマンス・ターゲット：SPT）の達成度合いに応じて金利が変動する仕組みとなります。

千葉興業銀行のサステナビリティ・リンク・ローンは、国際的な「サステナビリティ・リンク・ローン原則」に基づき、第三者評価機関である株式会社日本格付研究所（JCR）からの認定を受けております。

株式会社ムゲンエステート

会社名 ：株式会社ムゲンエステート（東証スタンダード 証券コード：3299）



本社 ：東京都千代田区大手町一丁目9番7号 大手町フィナンシャルシティ サウスタワー16階



設立 ：1990年5月2日



事業内容：中古不動産の買取再販事業（https://www.mugen-estate.co.jp/business/reselling.html）



不動産開発事業（https://www.mugen-estate.co.jp/business/development.html）



不動産特定共同事業（https://www.mugen-estate.co.jp/business/ftk.html）



不動産賃貸事業（https://www.mugen-estate.co.jp/business/rent.html）