·ò¹¯¼÷Ì¿¤ò±ä¤Ð¤·¤¿¤¤¡ª¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¦¥©ー¥¯¡ß»ç³°ÀþÂÐºö - ¥¨¥Ý¥«¥ë¤¬Á´¹ñÂç²ñ¤ÇÄó°Æ¤¹¤ë·ò¹¯Åª¤Ê¥¦¥©ー¥¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë
2025Ç¯3·î23Æü¡¢ºë¶Ì¸©»ÖÌÚ»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ ¡Ö»ÖÌÚ¤¤¤í¤Ï¥¦¥©ー¥¯¥Õ¥§¥¹¥¿ Âè9²ó¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¦¥©ー¥¥ó¥°¡¦¥Ýー¥ë¥¦¥©ー¥¥ó¥°Á´¹ñÂç²ñ¡× ¤Ë¡¢UV¥«¥Ã¥È¥¦¥¨¥¢¥Ö¥é¥ó¥É ¡Ö¥¨¥Ý¥«¥ë¡× ¤òÅ¸³«¤¹¤ë ³ô¼°²ñ¼Ò¥Ôー¥«¥Öー¡ÊËÜ¼Ò¡§ºë¶Ì¸©ÏÂ¸÷»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾¾À®µª¸ø»Ò¡Ë¤¬½ÐÅ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅöÆü¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥¦¥©ー¥¥ó¥°°¦¹¥¼Ô¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¦¥©ー¥¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢·ò¹¯°Ý»ý¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òºÆÇ§¼±¤¹¤ë¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢²°³°¤Ç¤Î³èÆ°¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ë¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¦¥©ー¥¥ó¥°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö»ç³°ÀþÂÐºö¡×¤Î½ÅÍ×À¤¬²þ¤á¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»ç³°ÀþÂÐºö¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¦¥©ー¥¯
¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¦¥©ー¥¥ó¥°¤Ï¡¢ÀìÍÑ¤Î¥Ýー¥ë¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÁ´¿È¤Î¶ÚÆù¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¸úÎ¨Åª¤ÊÍ»ÀÁÇ±¿Æ°¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢·ò¹¯°Ý»ý¤ä¥ê¥Ï¥Ó¥ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï±¿Æ°ÉÔÂ²ò¾Ã¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿Éý¹¤¤À¤Âå¤Ë¿Íµ¤¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Ä¹»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê²°³°¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¤¿¤á¡¢»ç³°Àþ¡ÊUV¡ËÂÐºö¤ÏÉ¬¿Ü¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë½Õ¤«¤é²Æ¤Ë¤«¤±¤Æ¤Îµ¨Àá¤Ï»ç³°ÀþÎÌ¤¬Áý²Ã¤·¡¢Æü¾Æ¤±¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢È©¤ÎÏ·²½¤ä·ò¹¯¤Ø¤Î±Æ¶Á¤â·üÇ°¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¨¥Ý¥«¥ë¤Ï¡¢¡Ö»ç³°ÀþÂÐºö¤ò¤·¤Ê¤¬¤é²÷Å¬¤Ë¥¦¥©ー¥¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤à¡×¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¡£Á´¹ñÂç²ñ¤Î²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢UV¥«¥Ã¥È¥¦¥§¥¢¤äË¹»Ò¡¢Æü¾Æ¤±»ß¤á¥¯¥êー¥à¤Ê¤É¡¢¥¦¥©ー¥¥ó¥°»þ¤ËÌòÎ©¤Ä»ç³°ÀþÂÐºöÀ½ÉÊ¤òÅ¸¼¨¡¦ÈÎÇä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¨¥Ý¥«¥ë¡¡»ç³°ÀþÂÐºö¡¦Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¡¡¥Öー¥¹
¡Ö¥¨¥Ý¥«¥ë¤ÎÀ½ÉÊ¤òÄ¾ÀÜ»î¤»¤ëµ¡²ñ¤Ë¡× - Íè¾ì¼Ô¤ÎÈ¿±þ
ÄÌ¾ï¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÎÇä¤¬Ãæ¿´¤Î¥¨¥Ý¥«¥ëÀ½ÉÊ¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¤Ç¤Ï ¼ÂºÝ¤Ë¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ»î¤»¤ë µ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÍè¾ì¼Ô¤¬¥Öー¥¹¤òË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»²²Ã¼Ô¤ÎÀ¼¡§
¡Ö¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¦¥©ー¥¯¤ò»Ï¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢»ç³°ÀþÂÐºö¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë»î¤·¤Æ¹ØÆþ¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡ª¡×
¡ÖÉáÃÊ¤Î¥¦¥©ー¥¥ó¥°¤Ë¤â»È¤¨¤ë·Ú¤¯¤ÆÆ°¤¤ä¤¹¤¤¥¦¥§¥¢¤¬¤¢¤Ã¤ÆÊØÍø¡ª¡×
¡ÖË¹»Ò¤Î¤Ä¤Ð¤¬¹¤¯¤Æ¡¢¼ó¸µ¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¥¬ー¥É¤Ç¤¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¤¡ª¡×
ÆÃ¤Ë¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢UV¥«¥Ã¥ÈË¹»Ò¤ÈUV¥«¥Ã¥È¥¦¥¨¥¢¡£Ä¹»þ´Ö¤Î²°³°³èÆ°¤Ç¤â²÷Å¬¤ËÃåÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ç³°ÀþÂÐºö¤ò½¬´·¤Ë - ¤³¤ì¤«¤é¤Î¥¦¥©ー¥¥ó¥°¤ò¤è¤ê²÷Å¬¤Ë
º£²ó¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¤Ø¤Î½ÐÅ¸¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¨¥Ý¥«¥ë¤Ï ¡Ö»ç³°ÀþÂÐºö¤Î½ÅÍ×À¡× ¤òÂ¿¤¯¤Î¥¦¥©ー¥¥ó¥°°¦¹¥¼Ô¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¤¿¤ÀÊâ¤¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö·ò¹¯¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Î¥¦¥©ー¥¥ó¥°¡×¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¹âµ¡Ç½¤ÊUV¥«¥Ã¥ÈÀ½ÉÊ¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£
¥¨¥Ý¥«¥ë¤Î¥á¥Ã¥·¥å¥·¥êー¥º¡¿¥µ¥ó¥Ö¥í¥Ã¥¯UV¥á¥Ã¥·¥å¥Ñー¥«ー¡Ê¥«¥â¥Õ¥é¥°¥êー¥ó¡ËÃåÍÑ
»ç³°Àþ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëµ¨Àá¤â¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÂÐºö¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥¦¥©ー¥¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¥¨¥Ý¥«¥ë¤Ï¡¢º£¸å¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¡¢»ç³°ÀþÂÐºö¤Î·¼ÌØ³èÆ° ¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¼¡²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È½ÐÅ¸¾ðÊó¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤äSNS¤ÇÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
🔹 ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.epochal.jp/
🔹 Instagram¡§@sunprotect_epochal
🔹 Facebook¡§@Epochal Product Introduction
Ã´Åö¼Ô¥³¥á¥ó¥È
¥¤¥Ù¥ó¥È´ë²è¼¼ / °æ´ØÅµ»Ò
¥¨¥Ý¥«¥ëÀ½ÉÊ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢ÃÏ°è³èÆ°¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢·ò¹¯¼÷Ì¿¤ò±ä¤Ð¤¹³èÆ°¤Ë¤â»²²Ã¡£»ç³°ÀþÂÐºö¤¬É¬Í×¤Ê¥·ー¥ó¤Ë±þ¤¸¤¿ÂÐºöÊýË¡¤Ê¤É¤ò¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¡¢¹ÖºÂ¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤´¶½Ì£¤ò¤ª»ý¤Á¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿³Ø¹»¡¦ÃÄÂÎ¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ï¡¢¤¼¤ÒÅö¼Ò¤Ë¤ªÀ¼¤¬¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»ç³°ÀþÂÐºö¹ÖºÂ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¤´´õË¾»þ±þ¤¸¤Æ¼Â¸³¤Ê¤É²ÄÇ½¤Ç¤¹¡Ë
¤Þ¤¿¡¢ÊóÆ»³Æ¼Ò¡¡Ã´Åö¼ÔÍÍ¡¢¤¼¤Ò¤´¼èºà¤¯¤À¤µ¤¤¡£