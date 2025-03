第3回「わたしたちのホームを美しく！Fukuokaクリーン大作戦 」を開催しました

新日本製薬 株式会社

新日本製薬 株式会社(本社:福岡市、代表取締役社長CEO:後藤孝洋)は、3月21日の「国際森林デー」にちなみ、アビスパ福岡株式会社(本社:福岡市、代表取締役社長:結城耕造)とともに、第3回「わたしたちのホームを美しく!Fukuokaクリーン大作戦」を開催。このイベントは、みんなで守り・楽しみ・活かす都市・ふくおかの森づくりとして福岡市が取り組む「Fukuoka Green NEXT」 へ賛同し実施いたしました。

ご参加いただいた皆さまの集合写真

【実施背景】

当社は、パーパス『美と健康の「新しい」で、笑顔あふれる毎日をつくる。』のもと、未来の持続可能な社会の実現のため、さまざまな社会貢献活動に取り組んでいます。近年、気候変動や地球温暖化などが社会問題となり森林の重要性が高まっています。そこで、国際連合が提唱している3月21日の「国際森林デー」にあわせ、ともに福岡を拠点とし当社がユニフォームスポンサー(胸)を務めるアビスパ福岡と、社会連携プロジェクト(シャレン)の取り組み「FUKUOKA TAKE ACTION!」とのコラボイベントとして2023年より開催。この取り組みは、わたしたちのホームである福岡の環境問題に目を向け、清掃を通してスタジアムや私たち自身の心を美しくするきっかけへとつながるよう実施いたしました。また、当日は今シーズンより新たに始まるシャレン!プロジェクト「LEADS TO THE OCEAN(LTO)」のキックオフを同時開催し、環境を守るために、私たち一人ひとりが意識を変えていく第一歩にもつなげました。

本イベントのロゴ

【実施概要】

名 称:第3回 わたしたちのホームを美しく!Fukuokaクリーン大作戦

日 程:2025年3月29日(土)

場 所:ベスト電器スタジアム周辺(福岡市博多区東平尾)

【実施内容】

第2回を上回る、総勢244名が参加し、第3回より新たなカラーデザインとなったイベントオリジナルの軍手を身につけて、ベスト電器スタジアム周辺のごみ拾いを実施。参加者からは「まずはスタジアムから福岡を綺麗にして、県外のファンサポーターの方にも喜んでもらえるような街にしていきたい。」などの声をいただき、参加企業からは「クリーン大作戦に参加し、普段何気なく利用している街の美しさが、多くの方々によって保たれていることを改めて実感しました。今後も、美しい街づくりに貢献していきたいと思います。」などのコメントをいただきました。

イベントオリジナルの軍手

参加企業・団体:福岡市役所職員、アビスパ福岡オフィシャルチアリーダーズ、

アビスパ福岡サポーター、アビスパ福岡スクール生、アビスパ福岡ボランティア、

アビスパ福岡スタッフ、新日本製薬 株式会社、株式会社エイジェック、

西日本電信電話株式会社、大和ハウス工業株式会社 他

【国際森林デーとは】

気候変動や地球温暖化などの環境問題に対し、持続可能な森林経営や生物多様性の保全のため、森林の大切さを再認識し意識を高める記念日として、2012年の国連総会で決議・創設されました。

【LEADS TO THE OCEAN(LTO)とは】

8割が陸から生まれる“海ゴミ”を無くすためのシャレン!プロジェクト。ファンサポーターと継続的な環境や気候への意識変容を目的に、毎ホームゲームの試合前にスタジアム周辺のゴミ拾いを実施する。