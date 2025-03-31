À¤³¦¤ÇÍ£°ì¼Ä»³¾ë¤Ç¿À¸Í¥Óー¥Õ¤Î´Ý¾Æ¤～¿À¸Í¥Óー¥ÕÇ§ÄêÎ¨£¹£¶¡ó¡¢Ã°ÇÈ¼Ä»³µí¤Î¿¶¶½¥¤¥Ù¥ó¥È～
Ã°ÇÈ¼Ä»³¹ñºÝÇî¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢ÆÃ»ºÉÊ¿¶¶½¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ2025Ç¯4·î1Æü～5·î6Æü¡Ê°ìÉô·îÍËÆü½ü¤¯¡Ë¤Þ¤Ç¡¢¼Ä»³¾ë»°¤Î´ÝÆî¹¾ì¤Ç¡Ö¤¦¤Þ¤¤¤â¤ó¤ª¾ë²£Ãú¡×¡Ê°Ê²¼ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ë¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥á¥¤¥ó´ë²è¤Ï¡¢¾ëÆâ¤Îºù¤ä¼Ä»³¾ë¤Î·Ê´Ñ¤ò´®Ç½¤·¤Ê¤¬¤é¿À¸Í¥Óー¥Õ¤È¹õÌÓÏÂµí¤Î¿©¤ÙÈæ¤Ù¤ä¡¢À¤³¦¤ÇÍ£°ì¤Î¿À¸Í¥Óー¥Õ¤Î´Ý¾Æ¤¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥Ðー¥Ù¥¥åーÂç²ñ¤Ç¤¹¡£ÃÏ°è¤ÎÌ¾Å¹¤ä¿À¸Í¤ÎÌ¾Å¹¤Ê¤É41Å¹¤¬ÆüÂØ¤ï¤ê¤Ç¡¢Ã°ÇÈ¼Ä»³»º¤Î¿©ºà¤ò¤â¤Á¤¤¤¿ÎÁÍý¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£Ã°ÇÈ¼Ä»³¹ñºÝÇî¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤ª¾ë¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤È¶¦¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
96¡ó¤¬¡Ö¿À¸Í¥Óー¥Õ¡×¤È¤·¤ÆÇ§Äê
Ã°ÇÈ¼Ä»³¤Ï¡ÖÃ°ÇÈ¼Ä»³µí¡×¤Î»ºÃÏ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢96¡ó¤¬¡Ö¿À¸Í¥Óー¥Õ¡×¤È¤·¤ÆÇ§Äê¤µ¤ì¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÊý¡¹¤Ë¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ê2024Ç¯ÅÙJAÃ°ÇÈ¤µ¤µ¤ä¤ÞÄ´¤Ù¡Ë
¤ªÆÀ¤ÊÁ°Çä¤ê¥Á¥±¥Ã¥È¤òÈÎÇä
¥Ðー¥Ù¥¥åー¥³¥ó¥íÂß½ÐÎÁ1000±ß¤¬ÌµÎÁ¤È¤Ê¤ë¡¢¤ªÆÀ¤ÊÁ°Çä¤ê¥Á¥±¥Ã¥È¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¿À¸Í¥Óー¥Õ¤Î´Ý¾Æ¤¡Ê100g 3000±ß¡Ë
¡¦¿À¸Í¥Óー¥Õ¤È¹õÌÓÏÂµí¤Î¿©¤ÙÈæ¤Ù¥»¥Ã¥È¡Ê¿À¸Í¥Óー¥Õ100£ç¡¦¹õÌÓÏÂµí10£ç¡¢4500±ß¡Ë
¡¦¿À¸Í¥Óー¥Õ¡Ê100g 3000±ß¡Ë
¡¦¹õÌÓÏÂµí¡Ê100g 1500±ß¡Ë¢¨²Á³Ê¤ÏÁ´¤ÆÀÇ¹þ
¿À¸Í¥Óー¥Õ¡ÊÃ°ÇÈ¼Ä»³»º¡Ë¤Î´Ý¾Æ¤¥¤¥Ù¥ó¥È
¿À¸Í¥Óー¥Õ¤òÃº²Ð¾Æ¤¡£¤ªµÒÍÍ¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¡¢ÂçÇ÷ÎÏ¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¼Â»ÜÆü¡§2025Ç¯4·î5Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢6Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢26Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢27Æü¡ÊÆü¡Ë¢¨±«Å··è¹Ô
Ã°ÇÈ¼Ä»³¹ñºÝÇî¡Ö¤¦¤Þ¤¤¤â¤ó¤ª¾ë²£Ãú¡×
¡¦³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯4·î1Æü¡Ê²Ð¡Ë～5·î6Æü¡Ê²Ð¡Ë
¡¦µÙÆü¡§2025Ç¯4·î14Æü¡Ê·î¡Ë¡¢21Æü¡Ê·î¡Ë¡¢28¡Ê·î¡Ë
¡¦³«ºÅ»þ´Ö¡§11»þ～21»þ¤´¤í
¡¦¾ì½ê¡§¼Ä»³¾ë»°¤Î´ÝÆî¹¾ì¡¦ºÇ´ó¤ê±Ø¡§JR¼Ä»³¸ý±Ø¡Ê¤è¤ê¥Ð¥¹¤Ç20Ê¬¡Ë¢¨¤´Íè¾ì¤Ï¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤Ç¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¸ø¼°WEB¥µ¥¤¥È¡§https://expo.sasayama.jp/ja
¤ªÆÀ¤ÊÁ°Çä¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¡Ê¥³¥ó¥íÂß½ÐÎÁ1000±ßÌµÎÁ¡Ë
¡¦ÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯4·î1Æü¡Ê²Ð¡Ë10»þ～ÅöÆü12»þ¤Þ¤Ç
¡¦ÈÎÇä¾ì½ê¡§¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ë¢¨¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¥Þー¥È¤Ë¤ÆÈ¯·ô
¡¦ÈÎÇä¥á¥Ë¥åー¡Ê°ìÎã¡Ë¿À¸Í¥Óー¥Õ¤Î´Ý¾Æ¤3000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦¸ø¼°WEB¥µ¥¤¥È¡§https://w.pia.jp/t/exposasayama/
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Ã°ÇÈ¼Ä»³¹ñºÝÇî¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ»öÌ³¶É
ÅÅÏÃ: 079-558-8891
E-mail : expo_div@city.sasayama.hyogo.jp
Ã°ÇÈ¼Ä»³»ÔËÌ¿·Ä®£´£±¡ÊÃ°ÇÈ¼Ä»³»ÔÌò½ê´Ñ¸÷¸òÎ®ÉôÆâ¡Ë