¸ÞÅç¤ÎÁ¯µûÅ¹¤È»Ò¶¡Ã£¤ÎÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡ª¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡Öµû¾ß¤Ä¤æ¡×¿·È¯Çä¡ª
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í³¤¤ÈÆüËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥Èin¤Ê¤¬¤µ¤¤Ï¡¢2024Ç¯8·î1Æü～8·î3Æü¤Ë¡Ö¸ÞÅç¡¦Åì¥·¥Ê³¤vsÂçÂ¼ÏÑÄ´ººÂâ2024¡×¤ò³«ºÅ¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢Ä¹ºê¸©¸ÞÅç»Ô¤ÇÁ¯µûÅ¹¤ò±Ä¤à¶âÂôÁ¯µû¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¤Î»Ò¶¡Ã£¤¬³Ø¤Ó¤ÎÀ®²Ì¤È¤·¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤òÀ©ºî¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¼¡À¤Âå¤ØË¤«¤ÇÈþ¤·¤¤³¤¤ò°ú¤·Ñ¤°¤¿¤á¤Ë¡¢³¤¤ò²ð¤·¤Æ¿Í¤È¿Í¤È¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡ÈÆüËÜºâÃÄ¡Ö³¤¤ÈÆüËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¡É¤Î°ì´Ä¤Ç¤¹¡£
³¤¤ÈÆüËÜPROJECT in ¤Ê¤¬¤µ¤¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://nagasaki.uminohi.jp/
¤½¤Î¥³¥é¥ÜÀ½ÉÊ¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡Öµû¾ß¤Ä¤æ¡×¡£¸ÞÅç»Ô¤ÎÁ¯µûÅ¹¡¢¶âÂôÁ¯µû¤¬10Ç¯´ÖÂ³¤±¤Æ¤¤¿µû¾ßºî¤ê¤ò¿Ê²½¤µ¤»¡¢¤É¤ó¤ÊÎÁÍý¤Ë¤â»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡¢µû¤È½Ð½Á¤Î»Ý¤ß¤È¥³¥¯°î¤ì¤ë¤Ä¤æ¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶âÂôÁ¯µû¤Îµû¾ßºî¤ê¤Ï¡¢¥Õー¥É¥í¥¹¤ä°ë¾Æ¤±¤Ê¤É¤Î³¤¤Î´Ä¶ÌäÂê²þÁ±¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¤âÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢¡ÖÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ¡¡¤Ê¤¬¤µ¤¿å»º¶ÈÂç¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æº£²ó¥³¥é¥ÜÀ½ÉÊ¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¤³¤ì¤ÏºòÇ¯²Æ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¸ÞÅç¡¦Åì¥·¥Ê³¤vsÂçÂ¼ÏÑÄ´ººÂâ2024¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿»Ò¶¡Ã£¤¬¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤·¤Æ³¤¤Î¸½¾õ¤ä²ÝÂê¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò³Ø¤Ó¡¢´¶¤¸¤¿¤³¤È¤òÉÁ¤¤¤¿³¨¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
°ì¸«¤¤ì¤¤¤Ë¸«¤¨¤ë³¤¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¤½¤Î³¤¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¬ÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤ò¡¢¸«¤ÆÊ¹¤¤¤ÆÂÎ¸³¤·¤Æ¡¢»Ò¶¡Ã£¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¶âÂôÁ¯µû¤È»Ò¶¡Ã£¤ÎÁÛ¤¤¤ò¤Î¤»¤Æ¡¢µû¾ß¤Ä¤æ¤Ï3·î23Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎÊÖÎéÉÊ¤È¤·¤ÆÀè¹ÔÈÎÇä¤¬¥¹¥¿ー¥È¡£4·î°Ê¹ß¤Ë¤Ï¸ÞÅç»ÔÆâ³Æ½ê¤ä¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ê¤É¤Ç¹ØÆþ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£³¤¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡Éµû¾ß¤Ä¤æ¡É¤ò¤¼¤Ò¤´¾ÞÌ£¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¥³¥é¥ÜÉÊ³µÍ×¡ä
¡¦ÉÊÌ¾¡§µû¾ß¤Ä¤æ
¡¦ÈÎÇä¸Ä¿ô¡§3,000¸Ä
¡¦ÈÎÇä¾ì½ê¡¢¹ØÆþÊýË¡¡§¶âÂôÁ¯µû¤Û¤«¸ÞÅç»ÔÆâ³Æ½ê¡¢¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ê¤É
¡ãÃÄÂÎ³µÍ×¡ä
ÃÄÂÎÌ¾¾Î¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í³¤¤ÈÆüËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥Èin¤Ê¤¬¤µ¤
URL¡§https://nagasaki.uminohi.jp/
³èÆ°ÆâÍÆ¡¡ ¡§¸©Æâ´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤Ø¤Î¡Ö³¤¤ÈÆüËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥Èin¤Ê¤¬¤µ¤¡×¤Ø¤Î»²²ÃÍ×ÀÁ¡¢³¤¤ÈÆüËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥Èin¤Ê¤¬¤µ¤¼èºàÆ°²è¤ÎÀ©ºî¡¦ÊüÁ÷¤ä¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ÎÀ©ºî¡¢Ä¹ºê¸©ÆÈ¼«¤ÎÆÃÄ§¤ò³è¤«¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¡¡¤Ê¤É
ÆüËÜºâÃÄ¡Ö³¤¤ÈÆüËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤«¤¿¤Á¤ÇÆüËÜ¿Í¤ÎÊë¤é¤·¤ò»Ù¤¨¡¢»þ¤Ë¿´¤Î°Â¤é¤®¤ä¥ï¥¯¥ï¥¯¡¢¤Ò¤é¤á¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë³¤¡£¤½¤ó¤Ê³¤¤Ç¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë´Ä¶¤Î°²½¤Ê¤É¤Î¸½¾õ¤ò¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¤Ï¤¸¤áÁ´¹ñ¤Î¿Í¤¬¡Ö¼«Ê¬¤´¤È¡×¤È¤·¤Æ¤È¤é¤¨¡¢³¤¤òÌ¤Íè¤Ø°ú¤·Ñ¤°¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÎØ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¡¢¥ªー¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¿ä¿Ê¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
https://uminohi.jp/