¡Ú½ñ¤«¤Ê¤¤Áë¸ý¡Û»ÔÌ±¤ÎÁë¸ýÂÎ¸³¤ò¸þ¾å¡¢Á´Ä£²£ÃÇ¤ÇÄ©¤àÈôÂÍ»Ô¤ÎDX
¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¬¿Ê¤à»þÂå¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢½ñÌÌ¤Ç¤Î¿½ÀÁ¼êÂ³¤¤Ïº£¤Ê¤ªÂ¿¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¾Á°¤ò½ñ¤¡¢½»½ê¤ò½ñ¤¡¢¤µ¤é¤ËÊÌ¤Î¿½ÀÁ½ñ¤Ë¤âÆ±¤¸¾ðÊó¤òµÆþ¤¹¤ë¡Ä¡Ä¡£¿½ÀÁ¤¹¤ëÂ¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢µÆþ¤òµá¤á¤ëÂ¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢Âç¤¤ÊÉéÃ´¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¿·¤ÎIT¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆ³Æþ¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÉéÃ´¤Ï¸º¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£É¬¤º¤·¤â¤½¤¦¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°Â°×¤Ê¥·¥¹¥Æ¥àÆ³Æþ¤Ï¡¢¤à¤·¤íÉéÃ´¤òÁý¤ä¤¹·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÈôÂÍ»Ô¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯1·î¤Ë¡Ö½ñ¤«¤Ê¤¤Áë¸ý¡×¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£Áë¸ý¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤Ï¡¢¾ÚÌÀ½ñÈ¯¹Ô¤ä¤ª¤¯¤ä¤ß¼êÂ³¤¤Î°ìÉô¤Ç¡¢ÅÅ»Ò½ðÌ¾¤ò½ü¤µÆþ¥¼¥í¤Ç¼êÂ³¤¤òºÑ¤Þ¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½ðÌ¾°Ê³°¤Î¹àÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¿¦°÷¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¥ß¥¹¤Ê¤¯¿½ÀÁ½ñ¤òºîÀ®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö½ñ¤«¤Ê¤¤Áë¸ý¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÄ£¤Î¡Ö¼«¼£ÂÎÁë¸ýDXSaaS¡×¤òÆ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤¢¤ê¤¤Î¶ÈÌ³²þ³×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿½ÀÁ¼êÂ³¤¤ÎÁ´ÂÎÁü¤òÆ§¤Þ¤¨²ÝÂê¤«¤é¥¢¥×¥íー¥Á¤¹¤ë¼êË¡¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍøÍÑ¼ÔÌÜÀþ¤òÃÎ¤ë¤¿¤á¤ÎÁë¸ýÂÎ¸³Ä´ºº¤ä¡¢Á´¿¦°÷¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Áë¸ý¤òÃ´Åö¤¹¤ë¿¦°÷¤ÈÌ©¤ËÏ¢·È¡£¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥àÃ´Åö°ì¿Í¤ÇÊú¤¨¹þ¤Þ¤º¡¢Â¾Éô½ð¤Î¿¦°÷¤ò´¬¤¹þ¤ß¡¢Á´Ä£²£ÃÇ·¿¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤Æ¿ä¿Ê¤·¤¿¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÀèÆ³¤¹¤ëÁíÌ³ÉôÁíÌ³²Ý¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à·¸¤Î¶Í»³¾¼µª¡Ê¤¤ê¤ä¤Þ¤¢¤¤Î¤ê¡¢¼Ì¿¿±¦¡Ë¡¢»ÔÌ±Ê¡»ãÉô»ÔÌ±ÊÝ·ò²Ý»ÔÌ±·¸¤ÎÆ¶ÀéÈÁÇµ¡Ê¤Û¤é¤Á¤Û¤Î¡¢¼Ì¿¿º¸¡Ë¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡£Áë¸ý¶ÈÌ³²þ³×¤ÎÎ¢Â¦¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿·¤¿¤ÊÉ÷¤ò¼è¤ê¹þ¤ß¡¢30Ì¾¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Áー¥à¤Ø¨¡¨¡¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂÎÀ©¤Ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿ä¿Ê¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¶Í»³¡§Á´Ä£²£ÃÇ·¿¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Áー¥à¤òÈ¯Â¤·¡¢Éô½ð´Ö¤ÇÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à·¸¤ÎÌò³ä¤Ï¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÄ´Ã£¤Ë²Ã¤¨¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÁ´ÂÎ¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ä´Ø·¸³Æ½ê¤È¤ÎÄ´À°¤Ç¤¹¡£
Æ¶¤Ï¥Áー¥à¤Î°ì°÷¤Ç¡¢Áë¸ý¤Î¸½¾ì¤òÃÎ¤ë»ÔÌ±·¸¤Î¿¦°÷¤È¤·¤Æ¶ÈÌ³¤Î¼Â¾ð¤ä°Õ¸«¤ò¥Áー¥à¤Ë¶¦Í¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢·¸Æâ¤Ç¶¨ÎÏÂÎÀ©¤ò¤Ä¤¯¤ë½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Áー¥à¤Ï¡¢Ìò³ä¤´¤È¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÈÉ¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¿½ÀÁ½ñ¤ò»æ¤«¤é¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Î¾òÎã²þÀµ¤òÃ´Åö¤¹¤ëÈÉ¤ä¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Ç¤¢¤ë»ÔÌ±¤Ë¸þ¤±¤Æ¥µー¥Ó¥¹ÆâÍÆ¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÁ¤¨¤ë¹ÊóÈÉ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
2023Ç¯ÅÙ¡¢¥Áー¥à¤Î¿Í¿ô¤Ï18Ì¾¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢2024Ç¯ÅÙ¤Ë¤ÏÂÎÀ©¤¬¶¯²½¤µ¤ì30Ì¾¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¨¡¨¡³Æ¡¹¤¬½êÂ°Éô½ð¤Ç¤ÎÄÌ¾ï¶ÈÌ³¤È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¶ÈÌ³¤ò³Ý¤±»ý¤Á¤¹¤ë·Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Û¤É¿Í¿ô¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¶Í»³¡§ÈôÂÍ»Ô¤Ë¤Ï¡¢¤Û¤«¤Ë¤âÁ´Ä£²£ÃÇ·¿¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ê¡¢²£¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÀ¸¤«¤·¤Ê¤¬¤é¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏÂ¤¤ä²ÝÂê²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÉ÷ÅÚ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿Åö½é¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢ÆþÄ£¸å1～5Ç¯¤Î¿¦°÷¤òÃæ¿´¤ËÀ¼¤«¤±¤ò¤·¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÂç¸µ¤Î¥Æー¥Þ¤Ç¤¢¤ë¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÀèÆþ´Ñ¤Ê¤¯¸½¾õ¤òÂª¤¨¤ë¥Õ¥é¥Ã¥È¤ÊÌÜÀþ¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢³°Éô¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò»ý¤ÄÃæÅÓºÎÍÑ¤Î¿¦°÷¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤òÆÀ¤ëµ¡²ñ¤¬¹¤¬¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¨¡¨¡¤½¤â¤½¤â¡¢Á´Ä£²£ÃÇ¤Ç¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤ÎÁÀ¤¤¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
¶Í»³¡§¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃÎ¸«¤òÀ¸¤«¤¹¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢Ä£ÆâÁ´ÂÎ¤¬Æ±¤¸Êý¸þ¤ò¸þ¤¤¤Æ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÂÎÀ©¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Î¤¬ÁÀ¤¤¤Ç¤¹¡£²¾¤Ë¡¢¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à·¸¤À¤±¤Ç¥·¥¹¥Æ¥àÆ³Æþ¤òÁ°Äó¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Áë¸ý¤ËÎ©¤Ä»ÔÌ±·¸¤ÎÍý²ò¤òÆÀ¤é¤ì¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥·¥¹¥Æ¥àÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¶ÈÌ³¤Î¿Ê¤áÊý¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤ÏÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Áë¸ý¶ÈÌ³¤ò¸úÎ¨²½¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢É¬¤º¤·¤â¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÍê¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤ä¡¢¸½¾õ°Ý»ý¤òË¾¤àÀ¼¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à·¸¤È»ÔÌ±·¸¤¬²ÝÂê´¶¤ÈÌÜÅª°Õ¼±¤ò¶¦Í¤·¡¢ÂÊÂ¤ß¤ò¤½¤í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÀ®¸ù¤Ë·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
ÈËË»´üÄ´ºº¤ÈÁë¸ý»þ´ÖÃ»½Ì¤Ç¶¨ÎÏÂÎÀ©¤ò³ÎÎ©¨¡¨¡Áë¸ý¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤ëÆüÃæ¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ï¡¢»ÔÌ±·¸¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«»þ´Ö¤ò¼è¤ê¤Å¤é¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¶Í»³¡§¤ª¤Ã¤·¤ã¤ëÄÌ¤ê¡¢»ÔÌ±·¸¤ÎÆ¯¤Êý¤ÏÁë¸ý¤Î¼õÉÕ»þ´Ö¤ËÇû¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Áë¸ý¤¬ÊÄ¤Þ¤Ã¤¿¸å¤ÏÄù¤á¤Îºî¶È¤¬¤¢¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¤¿¤á¤Î»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤Î¤¬¤¤¤«¤ËÂçÊÑ¤«ÁÛÁü¤ËÆñ¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢Æ¶¤ÎÂ¸ºß¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÀ®¸ù¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Áë¸ý¶ÈÌ³¤Î¼Â¾ð¤òÃÎ¤ë¿Í¤¬¡Ö¶µ¤¨¤ë¡×Ï«ÎÏ¤òÀË¤·¤Þ¤º¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¥µー¥Ó¥¹¥ê¥êー¥¹¤Þ¤Ç¤³¤®¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¨¡¨¡¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à·¸¤È»ÔÌ±·¸¡¢Ï¢·È¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
¶Í»³¡§Âç¤¤¯2¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡ Áë¸ý¶ÈÌ³¤ÎÈËË»´ü¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤òÄ´À°
¶Í»³¡§¤Þ¤ºÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢Áê¼ê¤ÎÎ©¾ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£Áê¼ê¤Î»Å»öÆâÍÆ¤äÈËË»´ü¤òÇÄ°®¤·¡¢»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤·¤ä¤¹¤¤»þ´ü¤ò¸«¶Ë¤á¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¶¨ÎÏ¤ò°ÍÍê¤·¤¿¤ê¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤òÄ´À°¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢Áë¸ý¶ÈÌ³¤òÃ´Åö¤¹¤ë¿¦°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÈËË»´ü¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢³ÎÄê¿½¹ð¤¬»Ï¤Þ¤ë2～4·î¤Ë²Ã¤¨¡¢6·îËö¡¢9¡¦10·î¤Ï¶ÈÌ³¤¬½¸Ãæ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤Î·¹¸þ¤¬Áë¸ýÉôÌçÁ´ÈÌ¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ä´ºº·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¥µー¥Ó¥¹¥ê¥êー¥¹¤ÎÅ¬ÀÚ¤Ê»þ´ü¤ò7～8·î¤Þ¤¿¤Ï11～1·î¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢2025Ç¯1·î¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥ê¥êー¥¹Ä¾Á°¤Ë¤Ï¡¢¿·¤·¤¤¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÁàºî¤Ë´·¤ì¤ë¤¿¤á¤Î¸¦½¤´ü´Ö¤â¹ÍÎ¸¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢°ìÅÙÎ»¾µ¤òÆÀ¤Æ¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤òÎ©¤Æ¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢°ÛÆ°¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¾õ¶·¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤áÌ©¤ËÏ¢·È¤·¡¢Áê¼ê¤Î¾õ¶·¤ÎÊÑ²½¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
Æ¶¡§»ÔÌ±·¸¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à·¸¤ò¡ÖÆ±¤¸¿¦¾ì¤ÎÃç´Ö¡×¤È²þ¤á¤Æ°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£Î©¾ì¤¬°Û¤Ê¤ì¤Ð¸«¤¨Êý¤â°ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖÍøÍÑ¼Ô¤ÎÉéÃ´¤ò¸º¤é¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¶ÈÌ³¸úÎ¨¤ò¾å¤²¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÁë¸ý¶ÈÌ³¤ËÄÉ¤ï¤ì¡¢ÂÐ±þ¤·¤¤ì¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤È¤¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¶¨ÎÏ¤òÂÕ¤ì¤Ð¡¢·ë²ÌÅª¤Ëº¤¤ë¤Î¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤Ç¤¹¡£¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ò¼«Ê¬¤´¤È¤È¤·¤ÆÂª¤¨¡¢¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à·¸¤È¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê¤á¤ë»ÑÀª¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¡ Áë¸ý¤Î¼õÉÕ»þ´ÖÃ»½Ì¤Ç²þ³×¤Î»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ
¶Í»³¡§¤Þ¤¿¡¢¥ê¥êー¥¹¤Ë¸þ¤±¤ÆÁë¸ý¤Î¼õÉÕ»þ´Ö¤òÃ»½Ì¤·¡¢¶ÈÌ³²þ³×¤Ë½¼¤Æ¤ë»þ´Ö¤òÁý¤ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥á¥ó¥Ðー¤«¤é¤Î°Õ¸«¤ò¤â¤È¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢Á´Ä£²£ÃÇ¤Ç¿Ê¤á¤¿À®²Ì¤Î°ì¤Ä¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î½ªÈ×¤Ë¤Ï¡¢16»þÈ¾～17»þ¤Î´Ö¤Ë¥á¥ó¥Ðー¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢²ñµÄ¤ò¹Ô¤¦¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¤·¡¢Áë¸ý»þ´Ö¤ÎÃ»½Ì¤¬ÌÜÅª²½¤·¡¢»ÔÌ±¤ÎÍøÊØÀ¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤ÏËÜËöÅ¾ÅÝ¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡ÖÄ¾ÀÜÍè¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤Áë¸ý¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë·Ç¤²¡¢2024Ç¯8·î¤«¤é¾ÚÌÀ½ñ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¸òÉÕ¤ò³«»Ï¤·¡¢¤µ¤é¤Ëº£Ç¯ÅÙ¤Ï³Æ¼ï¾ÚÌÀ½ñ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿½ÀÁ¤òÆ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶ÈÌ³²þ³×¤ÏÃ¯¤Î¤¿¤á¡©»ÔÌ±¤Î»ëÅÀ¤òÃÎ¤ëÂÎ¸³Ä´ºº¨¡¨¡³Î¤«¤Ë¡¢»ÔÌ±¤ÎÍøÊØÀ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¶ÈÌ³²þ³×¤Ç¡¢µÕ¤ËÍøÊØÀ¤¬Äã²¼¤¹¤ë»öÂÖ¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÍøÍÑ¼Ô¤Î»ëÅÀ¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ºÇ½é¤ËÂÎ¸³Ä´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤È¤«¡£
Áë¸ýÂÎ¸³Ä´ºº¤«¤é¡Ö½ñ¤«¤Ê¤¤Áë¸ý¡ÊÁë¸ýDXSaaS¡Ë¡×¥ê¥êー¥¹¤Þ¤Ç¤ÎÎ®¤ì
¶Í»³¡§¤Ï¤¤¡£»ÔÌ±¤Î¤¿¤á¤Î²þ³×¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÂçÁ°Äó¤«¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥á¥ó¥Ðー¤¬»ÔÌ±Ìò¤È¤·¤Æ¡¢¾ÚÌÀ½ñÈ¯¹Ô¤Î¼êÂ³¤¤òÂÎ¸³¤·¤¿¤Î¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤¹¡£
ÁÛÁü°Ê¾å¤ËÌ¾Á°¤ä½»½ê¤ò½ñ¤¯²ó¿ô¤¬Â¿¤¯¡¢¿¦°÷¤¬¥Ð¥Ã¥¯¥äー¥É¤Ç¥À¥Ö¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤ÎÂÔ¤Á»þ´Ö¤âÄ¹¤¯´¶¤¸¡¢¤½¤³¤Ë¿¤Ó¤·¤í¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÂÎ¸³Ä´ºº¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥á¥ó¥Ðー¤«¤é½Ð¤¿°Õ¸«¤¬¥·¥¹¥Æ¥àÆ³Æþ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë·Á¤Ç²þ³×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤É¤³¤Î²Ý¤Ç²¿¤Î¼êÂ³¤¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢Áë¸ý¤Î°ÆÆâÈÄ¤ÎÉ½¼¨¤ò¸«Ä¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£½¾Íè¤Ï¡Ö¡»¡»²Ý¡»¡»·¸¡×¤Î¤ß¤ò°ÆÆâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·¸Ì¾¤Î²¼¤Ë¼êÂ³¤ÆâÍÆ¤òÄÉ²Ã¡£»ÔÌ±·¸¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¡Ö¾ÚÌÀ½ñÈ¯¹Ô¡×¡Ö¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¡×¡Ö½»Ì±°ÛÆ°¡×¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¡×¡Ö¸ÍÀÒÆÏ½Ð¡×¡ÖÎ×»þ±¿¹Ôµö²Ä¡×¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢Áë¸ý¼þÊÕ¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥ÈÊÑ¹¹¤ÇÆ°Àþ¤ò²þÁ±¤Ç¤¤¿¤³¤È¤âÂÎ¸³Ä´ºº¤ÇÆÀ¤¿¼ý³Ï¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¼êÂ³¤¤ÎºÝ¤Ë¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤¬¾ì½ê¤òÀêÍ¤·¡¢ÍøÊØÀ¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¡¢¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤ÎÃÖ¤¾ì½ê¤òÊÑ¹¹¤·¤Æ¥¹¥Úー¥¹¤ò¹¤¯³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²þ³×Á°¤ÎÁë¸ý¤ÎÍÍ»Ò¡£¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤òÅ±µî¤·¤¿¡£
¡Ú´ôÉì¸©ÈôÂÍ»Ô¡Û¿¦°÷¼«¤é»ÔÌò½êÁë¸ý¤òÂÎ¸³¡ª»ÔÌ±¤ä¿¦°÷¤Î¼êÂ³¤ÉéÃ´¤ò¸º¤é¤¹¼«¼£ÂÎÁë¸ýDX¤ò¿ä¿Ê( https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000025.000120394.html )
¡Ú´ôÉì¸©ÈôÂÍ»Ô¡Û¿¦°÷¼«¤é»ÔÌò½êÁë¸ý¤òÂÎ¸³¡ª»ÔÌ±¤ä¿¦°÷¤Î¼êÂ³¤ÉéÃ´¤ò¸º¤é¤¹¼«¼£ÂÎÁë¸ýDX¤ò¿ä¿Ê( https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000025.000120394.html )¨¡¨¡ÂÎ¸³Ä´ºº¤«¤éÆÀ¤¿µ¤ÉÕ¤¤¬»ê¤ë½ê¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¶Í»³¡§¼Â¤Ï¡¢ÂÎ¸³Ä´ºº¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëÁ°Ç¯ÅÙ¤ËÁë¸ýDX¤ÎÏÃ¤¬»ý¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ³Æþ¸ú²Ì¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤«¤éÊÝÎ±¤È¤Ê¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢ÍøÍÑ¼Ô»ëÅÀ¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤É¤ì¤Û¤ÉÍøÍÑ¼Ô¤ËÉéÃ´¤ò¶¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¼«¤éÂÎ´¶¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²þ³×¸å¤Î¥¤¥áー¥¸¤ä¸ú²Ì¤¬¤è¤ê¶ñÂÎÅª¤Ë¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÚÌÀ½ñÈ¯¹Ô¤Î½êÍ×»þ´Ö¤¬·àÅª¤ËÃ»½Ì¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡Ö½ñ¤«¤Ê¤¤Áë¸ý¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¤è¤êÍøÍÑ¼Ô¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤ÏÂçÉý¤Ë·Ú¸º¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Áë¸ý¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤¬¿Ê¤à¤³¤È¤Ç²Ä½èÊ¬»þ´Ö¤¬Áý¤¨¡¢¤½¤Î»þ´Ö¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢»ÔÌ±¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë°ìÁØÃíÎÏ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö½ñ¤«¤Ê¤¤Áë¸ý¡×¥¹¥¿ー¥È¸å¤ËÍøÍÑ¼Ô¸þ¤±¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿ËþÂÅÙ¥¢¥ó¥±ー¥È¤Î·ë²Ì¡£¡Ê´ü´Ö¡§2025Ç¯1·î31Æü～2·î17Æü»£±ÆÆü¡Ë¨¡¨¡¶ñÂÎÅª¤Ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂÎ¸³Ä´ºº¤ò¿Ê¤á¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¶Í»³¡§2023Ç¯9·î¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿ÂÎ¸³Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÄ£¤ÎÁë¸ýBPR¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ーÀ©ÅÙ¤ò³èÍÑ¤·¡¢½õ¸À¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤éÍøÍÑ¼Ô¤Î¥Ú¥ë¥½¥Ê¤òºîÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»þ¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥á¥ó¥Ðー18Ì¾¤ò3¤Ä¤ÎÈÉ¤ËÊ¬¤±¡¢°Ê²¼¤Î¥Ú¥ë¥½¥Ê¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÂÎ¸³Ä´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦ Èæ³ÓÅª½Å¤á¤ÎÅ¾Æþ¼êÂ³¤¤ÇÍèÄ£¤·¤¿ÍøÍÑ¼Ô
¡¦ ·Ú¤á¤ÎÅ¾Æþ¼êÂ³¤¤ÇÍèÄ£¤·¤¿ÍøÍÑ¼Ô
¡¦ ¤ª¤¯¤ä¤ß¼êÂ³¤¤ÇÍèÄ£¤·¤¿ÍøÍÑ¼Ô
Îã¤¨¤Ð¡¢¤ª¤¯¤ä¤ß¼êÂ³¤¤ÎÂÎ¸³Ä´ºº¤Ç¤Ï¡ÖÊÌµï¤·¤Æ¤¤¤¿Éã¤¬Æ®ÉÂ¤ÎËö¡¢¢þ·î¢þÆü¤ËÉÂ±¡¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥±ー¥¹¤òÁÛÄê¡£²ÈÂ²¹½À®¤ä³Æ¿Í¤Î¿¦¶È¡¦Ç¯Îð¡¢À¸³è¾õ¶·¡¢°åÎÅÀ©ÅÙ¤Î²ÃÆþ¾õ¶·¤Ë²Ã¤¨¡¢É¬Í×¤Ê¾ÚÌÀ½ñ¤ä°õ´Õ¡¢ÄÌÄ¢¤Î½êºß¤Ê¤É¤ò¾ÜºÙ¤ËÀßÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢»áÌ¾¤òµÆþ¤·¤¿²ó¿ô¤Ï15²ó¡¢½»½ê¤Ï11²ó¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢¸¼´Ø¤«¤éÂàÄ£¤Þ¤Ç¤ËÍ×¤·¤¿»þ´Ö¤Ï79Ê¬¡£ÍøÍÑ¼Ô¤ËÂç¤¤ÊÉéÃ´¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤¹¤ëÄ´ºº¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ä£Æâ¤Ç°Õ¼±¶¦Í¡¢Ã¯¤âÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤·¤Ê¤¤¶ÈÌ³²þ³×¨¡¨¡°ìÊý¤Ç¡¢Áë¸ý¤òÃ´Åö¤¹¤ë¿¦°÷¤ÎÎ©¾ì¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê²ÝÂê´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
Æ¶¡§¼«Ê¬¼«¿È¤ò´Þ¤á¡¢µìÂÖ°ÍÁ³¤È¤·¤¿»Å»ö¤Î¿Ê¤áÊý¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦ÇùÁ³¤È¤·¤¿²ÝÂê´¶¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤ÎÃÖ¤¾ì½ê°ì¤Ä¼è¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ö¤Ê¤¼¤³¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡×¤Èµ¿Ìä¤ò»ý¤¿¤º¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤ÈÌµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ÂÎ¸³Ä´ºº¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¹Í¤¨¤ò¸«Ä¾¤¹¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶Í»³¡§¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ËÂÐ¤¹¤ë¿¦°÷¤Î°Õ¼±¤òÃÎ¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤ò²¿ÅÙ¤«¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥á¥ó¥Ðー¤À¤±¤Ç¶ÈÌ³²þ³×¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤Û¤«¤Î¿¦°÷¤È¤Î´Ö¤Ë°Õ¼±¤Îº¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Á´ÂÎ¤Î·¹¸þ¤òÇÄ°®¤·¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¸þ¤«¤¦Êý¸þ¤¬¤º¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ä£ÆâÁ´ÂÎ¤Î°Õ¼±¶¦Í¤ò¿Þ¤ë¤Î¤¬ÌÜÅª¤Ç¤¹¡£¨¡¨¡°Õ¼±Ä´ºº¤Ï¥·¥¹¥Æ¥à¤Î»ÅÍÍ¤ËÈ¿±Ç¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â°Õ¼±¶¦Í¤Î¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£²óÅú¤Ï¤É¤ì¤Û¤É½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¶Í»³¡§Á´¿¦°÷¤Ë¸þ¤±¤¿¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤ò¸«¤¿¿Í¤Î7³ä¤¬²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²óÅúÎ¨¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¹©É×¤·¤¿ÅÀ¤È¤·¤Æ°Ê²¼¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¡ ÂÐ¾Ý¼Ô¤¬¤Ò¤ÈÂ©¤Ä¤¯¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥¢¥ó¥±ー¥ÈÁ÷¿®
¶Í»³¡§¥¢¥ó¥±ー¥È¤òÁ÷¤ë»þ´ÖÂÓ¤Ï¤ªÃë¤Î12»þ¤ËÀßÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»þ´Ö¤Ê¤é¡¢Â¿¤¯¤Î¿¦°÷¤¬¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¤ä¤¹¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥ó¥±ー¥È¤ÎËÁÆ¬¤Ë¡Ö½êÍ×»þ´Ö¢þÊ¬¡×¤ÈÌÀµ¤·¡¢Ã»»þ´Ö¤Ç½ª¤ï¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÃëµÙ¤ß¤Îµ®½Å¤Ê»þ´Ö¤ò»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤Ç¡¢¶¨ÎÏ¤¹¤ë¥Ïー¥É¥ë¤ò²¼¤²¤ë¹©É×¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¢¡ ¥¯¥íー¥º¥É¥¯¥¨¥¹¥Á¥ç¥ó¤Ç²óÅú¼Ô¤ÎÉéÃ´¤òºÇ¾®¸Â¤Ë
¶Í»³¡§²óÅú¼Ô¤ÎÉéÃ´¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¤Ï¤¤¡¿¤¤¤¤¤¨¡×¤ä¥×¥ë¥À¥¦¥ó¤«¤éÁª¤ó¤Ç²óÅú¤Ç¤¤ë¥¢¥ó¥±ー¥È¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥ó¥±ー¥È¤ÎÌÜÅª¤¬ºÙ¤«¤Ê°Õ¸«¼ý½¸¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¼«Í³µ½Ò¤âÍ¸ú¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤ÏÁ´ÂÎ¤Î·¹¸þ¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤³¤Î·Á¼°¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¨¡¨¡Ä´ºº¤«¤é¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¯¸«¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¶Í»³¡§Æü¡¹¤Î¶ÈÌ³¤ò¾¯¤·ÊÑ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¸úÎ¨¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿¦°÷¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥ó¥±ー¥È¤ÏÆ¿Ì¾¤Ç¤¹¤¬¡¢Ã´Åö²Ý¤ÈÌò¿¦¤ÏÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤Î¾ðÊó¤òÃ´Åö²Ý¤Ë°ú¤·Ñ¤°¤³¤È¤Ç¥·¥¹¥Æ¥à°Ê³°¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤â¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤òÂ¥¿Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¥¹¥Æ¥à¤¢¤ê¤¤Î²þ³×¤ÏNG¡¢Æ³Æþ¸å¤ÎÍýÁÛÁü¤òÉÁ¤¯¨¡¨¡¶ÈÌ³²þ³×¤Ø¤Î°Õ¼±¤ò¶¦Í¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥·¥¹¥Æ¥àÆ³Æþ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¶Í»³¡§¤Þ¤º¤Ï¡¢¥·¥¹¥Æ¥àÆ³Æþ¸å¤ÎÍøÍÑ¥¤¥áー¥¸¤ä¶ÈÌ³¥Õ¥íー¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£Æ³Æþ¸å¤Î»Ñ¤òÉÁ¤±¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤È¸½¾ì¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤È¤Î´Ö¤ËÐªÎ¥¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¥·¥¹¥Æ¥à¤¢¤ê¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¹Í¤¨¡¢¤½¤ì¤ËÅ¬¤·¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤òÅö¤Æ¹þ¤à°Õ¼±¤Ç¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢Áë¸ý¤Ç°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Çー¥¿¤ÎÎ®¤ì¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£Ã´Åö²Ý¤Î¤ß¤¬¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¥Çー¥¿¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤Þ¤º¤Ï»ÔÌ±ÊÝ·ò²Ý¤äÀÇÌ³²Ý¡¢Ê¡»ãÉôÌç¤Î·óÌ³¼Îá¤ò¼õ¤±¡¢¶ÈÌ³¤Ë¤ª¤±¤ë¥Çー¥¿¤ÎÎ®¤ì¤òÃ´Åö²Ý¤Î¿¦°÷¤Ë¶µ¤ï¤ê¤Ê¤¬¤éÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ÈôÂÍ»Ô¤Ç¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ëÄ£¤Î¡Ö¼«¼£ÂÎÁë¸ýDXSaaS¡×¤òÆ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Áë¸ý¶ÈÌ³¤ËÉ¬Í×¤Êµ¡Ç½¤¬¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ç¥µー¥Ó¥¹²½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¥¼¥í¤«¤é¹½ÃÛ¤¹¤ëÃÎ¼±¤ä¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Î¤¿¤á¤Î¹â³Û¤ÊÍ½»»¤ò³ÎÊÝ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤âÆ³Æþ¤·¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¤Ç¤¹¡£ÈôÂÍ»Ô¤Îµ¬ÌÏ¤äÍ½»»¡¢¿ÍÅª¥ê¥½ー¥¹¤òÁí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤·¡¢¤³¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¨¡¨¡¥Çー¥¿¤ÎÎ®¤ì¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¶Í»³¡§¼«¼£ÂÎ¤Ç¤Ï¡¢¸Ä¿Í¾ðÊó¤ò´ÉÍý¤¹¤ë´ð´´·Ï¥·¥¹¥Æ¥à¤È¡¢¼ÂºÝ¤Î¶ÈÌ³¤ò¹Ô¤¦¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤¬Ê¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¼«¼£ÂÎÁë¸ýDXSaaS¡×¤Ë¤Ï¡¢´ð´´·Ï¥·¥¹¥Æ¥à¤«¤é¥Çー¥¿¤ò°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¤Î¼«Æ°²½µ¡Ç½¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥·¥¹¥Æ¥à´ÖÏ¢·È¤Î¤¿¤á¤Î¿·¤¿¤Ê³«È¯¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Áë¸ý¶ÈÌ³¤ËÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¤ò¡¢°ÂÁ´¤«¤Ä¶ÈÌ³¤Ç¤½¤Î¤Þ¤Þ³èÍÑ¤Ç¤¤ë·Á¼°¤ÇÃê½Ð¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö´¬¤¹þ¤ßÎÏ¡×¤¬¥«¥®¡ª¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥àÃ´Åö¤Î¤¢¤êÊý¨¡¨¡Æ³Æþ¸å¡¢»ÔÌ±¤¬¥¹¥àー¥º¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¶Í»³¡§»ÔÌ±¤¬ÍøÍÑ¥¤¥áー¥¸¤ò¤Ä¤«¤ß¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¡¢À£·à¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿Æ°²è¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ÔÌ±Ìò¤ÈÁë¸ýÃ´ÅöÌò¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¿½ÀÁ¼êÂ³¤¤Î¥Ó¥Õ¥©ー¥¢¥Õ¥¿ー¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÁ¤¨¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Áー¥à¤Ë¤ÏÁí¹çÀ¯ºö²Ý¤Î¹ÊóÃ´Åö¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤¦¤·¤¿¾ðÊóÈ¯¿®¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¨¡¨¡¤³¤³¤Ç¤âÁ´Ä£²£ÃÇ·¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¶¯¤ß¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£´Ø·¸³Æ½ê¤ò´¬¤¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿ÍýÍ³¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¶Í»³¡§¼Â¤Ï¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Áー¥àÈ¯ÂÅö½é¤Ï¡¢Æ°²èÀ©ºî¤Î¥±ー¥¹¤â´Þ¤á¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÏ¢·È¤Î¤«¤¿¤Á¤ÏÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£·ë²ÌÅª¤Ë¤¦¤Þ¤¯Ï¢·È¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç¤¹¡£
°ì¤Ä¸À¤¨¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢ºÇ½é¤Ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥á¥ó¥ÐーÁ´°÷¤ÇÁë¸ýÂÎ¸³Ä´ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢²ÝÂê´¶¤ò¶¦Í¤·¤¿¤¦¤¨¤ÇÆ±¤¸Ç®ÎÌ¤Ç²þ³×¤Ë¸þ¤¹ç¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Í×°ø¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÇùÁ³¤È¡ÖÁë¸ý¤òÎÉ¤¯¤·¤è¤¦¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÂÎ¸³Ä´ºº¤ò·Ð¤Æ²ÝÂê°Õ¼±¤¬°ìÁØ¶¯¤Þ¤ê¡¢Æ±»þ¤Ë¤½¤Î°Õ¼±¤ò¥á¥ó¥Ðー¤È¶¦Í¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬º£¤Î¥Áー¥à¥ïー¥¯¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤·¤¿·Ð¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Â¾Éô½ð¤ò´¬¤¹þ¤à¤¦¤¨¤Ç¡ÖÂÎ¸³¡×¤Î¶¦Í¤Ï°ì¤Ä¤Î¥«¥®¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·¡¢²þ³×¤ÎÃç´Ö¤¬Íß¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥àÃ´Åö¤¬¤¤¤¿¤é¡¢¤Þ¤º¤ÏÂÎ¸³Ä´ºº¤Ë¿Í¤òÊç¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤È¤á¡§½ÐÈ¯ÅÀ¤Ï¡Ö¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤¸¤ã¤Ê¤¤
Áë¸ý²þ³×¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤ÆÂç»ö¤Ê¤³¤È¤Ï2¤Ä¡£ÍøÍÑ¼Ô¤Ç¤¢¤ë»ÔÌ±¤Î»ëÅÀ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤È¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤Ø¤Î°Õ¼±¤òÄ£ÆâÁ´ÂÎ¤Ç¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÁÐÊý¤Î¼Â¸½¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Â¾Éô½ð¤ò´¬¤¹þ¤ó¤ÀÁë¸ýÂÎ¸³Ä´ºº¤Ï¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÀ®¸ù¤Î¥«¥®¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥àÃ´Åö¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥·¥¹¥Æ¥àµ¯ÅÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ÔÌ±¤äÁë¸ýÃ´Åö¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¿Í¡×¤òµ¯ÅÀ¤Ë¹Í¤¨¤ë»ÑÀª¤Ç¤¹¡£½ÐÈ¯ÅÀ¤ò¸í¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤È¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¼Ô¤ÎÁÐÊý¤¬ËþÂ¤Ç¤¤ëDX¤Î¼Â¸½¤Ë¤¤Ã¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¡ ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
ÈôÂÍ»ÔÌò½ê¡¡ÁíÌ³ÉôÁíÌ³²Ý ¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à·¸
Ã´Åö¡§¾¾°æ¡¦¶Í»³
ÅÅÏÃ¡§0577-73-7462
FAX¡§0577-73-6373
¥áー¥ë¡§jyoho@city.hida.lg.jp( mailto:jyoho@city.hida.lg.jp )