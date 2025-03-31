¡Ú¥³¥ó¥»¥×¥È¥àー¥Óー¸ø³«Ãæ¡ª¡Û¡Ô¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥Þ¡Õ¤ÇÊÑ¤ï¤ë¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Î¥Ó¥ë¡×¤È¤Ï¡©
³ô¼°²ñ¼Ò»°É©ÃÏ½êÀß·×¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ã«ß· ½ß°ì¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯3·î11～14Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥«¥ó¥Ì¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿MIPIM 2025¡ÊÉÔÆ°»º¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¹ñºÝ¥Þー¥±¥Ã¥È²ñµÄ¡Ë¤Ë½é»²²Ã¤·¡¢¡ÖÅÔ»Ô¡¦·úÃÛ¡¦¿Í¤ò¤Ä¤Ê¤®¹ç¤ï¤»¤ë¥Äー¥ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢·úÊª¤ÎÆâ³°¤òÌä¤ï¤º¤Ë¿Í¤Î°ÜÆ°¤ò¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ê¤â¤Î¤È¤¹¤ë¿·»þÂå¤Î¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡ØSMS¡§Seamless Mobility System¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢SMS¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë°ìÏ¢¤Î¹½ÁÛ¤òÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÈ¯É½¤Î³µÍ×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
MIPIM 2025¤Ë¤ÆÈ¯É½¤¹¤ë¡¢»°É©ÃÏ½êÀß·× ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¹¥¿¥¸¥ª ²ÃÆ£ ¾¢ ¥·¥Ë¥¢¥¢ー¥¥Æ¥¯¥È¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢²ñ¾ì¤Ë¤Æ¡ØSeamless Mobility System¡Ù¤ÈÂê¤·¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ¾å¤«¤é¶õÃæ¤Ë¤Þ¤Ç³ÈÄ¥¤¹¤ë°ìÏ¢¤Î¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î¹½ÁÛ¤È¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤êÊÑÍÆ¤¹¤ëÌ¤Íè¤Î¤Þ¤Á¡¦·úÃÛÁü¤ò¾Ò²ð¡£¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¸å¤Ë¤Ï¡¢³¤³°¤Î¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñー¤ä¥áー¥«ー¤«¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ÁÌä¤ä°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢³èÈ¯¤Ê¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·úÃÛÀß·×»öÌ³½ê¤È¤·¤Æ¡¢ÅÔ»Ô³«È¯¤«¤é¸ÄÊÌ¤Î·úÃÛÀß·×¤Ë»ê¤ë¡¢Éý¹¤¤ÃÎ¸«¤Î¤â¤È¤Ç¤ÎÄó°ÆÎÏ¤òÍ¤¹¤ë¤³¤È¤òÂÐ³°Åª¤Ë¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
MIPIM¡ÊMarche International des Professionnels de l¡ÇImmobilier¡Ë¤Ï¡¢1990Ç¯¤è¤êËèÇ¯³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢Åê»ñ²È¤äÉÔÆ°»º¡¦·úÀß´ë¶È¡¢¥áー¥«ーÅù¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ëÀ¤³¦ºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÉÔÆ°»º¸«ËÜ»Ô¡£MIPIM 2025¤Ë¤Ï90¤«¹ñ¤è¤ê2Ëü¿ÍÄ¶¤Î»²²Ã¼Ô¤¬½¸¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ï¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤È¡¢Ì±´Ö´ë¶È¡¦¼«¼£ÂÎ14 ÃÄÂÎ¤Ë¤è¤ë¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Öー¥¹¡×¤ò½ÐÅ¸¡£¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤ä¸òÎ®¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÌ¤Íè¤Î¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î»ÅÁÈ¤ß¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÌ¤Íè¤Î¤Þ¤Á¤Î»ÅÁÈ¤ß¡×¡Ö·úÃÛ¤Î¤¹¤¬¤¿¡×¤òÄó°Æ
Åö¼Ò¤¬2023Ç¯ÅÙ¤è¤ê·ÑÂ³¤·¤ÆÈ¯É½¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢¤è¤ê¼«Í³¤ÊÅÔ»Ô¶õ´Ö¤ÎÍøÍÑ¤ò²ÄÇ½¤È¤¹¤ë¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¹½ÁÛ¡ØSMS¡Ù¤Ï¡¢Ï©¾å¤òÁö¹Ô¤¹¤ë¥¥Ã¥¯¥Üー¥É¤ä¡¢¥Ó¥ëÆâ³°¤Î¶³¦¤ò±Û¤¨¤Æ°ÜÆ°¤Ç¤¤ë¾®·¿¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¢¤³¤ì¤ò¶õÃæ¤Ë¤Þ¤ÇÅ¸³«¤µ¤»¤¿VTOL¡Ê¿âÄ¾Î¥ÃåÎ¦µ¡¡£ÅÔ»Ô·¿¤Î¼¡À¤Âå¹Ò¶õ¸òÄÌ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡Ö¼¡À¤Âå¥¨¥¢¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡×¡Ö¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥Þ¡×¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿°ìÏ¢¤Î¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ë´Ø¤¹¤ëÄó°Æ¤Ç¤¹¡£
¿Í¤Ó¤È¤Î°ÜÆ°¤ÎÍøÊØÀ¤ò¸þ¾å¤·¡¢ÅÔ»Ô¶õ´Ö¤ò¤è¤ê²ÄÊÑÅª¤Ç¼«Í³¤Ë»È¤¨¤ë¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¡ØSMS¡Ù¤Ï¡¢·úÃÛÀß·×»öÌ³½ê¤«¤é¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤È¤·¤Æ¡¢¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤½¤Î¤â¤Î¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Ö¿Ê²½¤·¤¿¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ë¤è¤ë¡Ø¿·¤¿¤Ê°ÜÆ°¡Ù¤¬¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¤µ¤ì¤¿¡¢Ì¤Íè¤Î¤Þ¤Á¡¦·úÃÛ¤Î¤¢¤êÊý¡×¤ÎÄó°Æ¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
2024Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿VTOL¤Î¹½ÁÛ¤ò¤µ¤é¤Ë³ÈÄ¥¤·¡¢MIPIM 2025¤Ç¤Ï¡Êº¸¿Þ¡¢º¸¤«¤é¡Ë1¿Í¡¢2¿Í¡¢4¿Í¾è¤ê¤ÎeVTOL¥â¥Ç¥ë¤ä¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤ê»Ñ¤òÊÑ¤¨¤ë¡ÖÌ¤Íè¤Î¥Ó¥ë¡×¡Ê±¦¿Þ¡Ë¤òÄó°Æ¡£
¢¨1¿Í¡¢2¿Í¾è¤ê¥â¥Ç¥ë¤Ï²¤½£¤Ë¤ª¤±¤ë°Õ¾¢¸¢¡Ê²¤½£¶¦Æ±ÂÎ°Õ¾¢¡Ë¤ò½Ð´êÃæ¡£4¿Í¾è¤ê¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢2024Ç¯¤Ë²¤½£¶¦Æ±ÂÎ°Õ¾¢ DM/235029¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë°Õ¾¢ÅÐÏ¿Âè1775924¹æ¤ò¼èÆÀºÑ¡£
²ÄÊÑÅª¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ê°ÜÆ°¤ò²ÄÇ½¤È¤¹¤ë¥â¥¸¥å¥éー·¿VTOL¥·¥¹¥Æ¥à
Åö¼Ò¤¬Äó°Æ¤¹¤ëVTOL¤Ï¡¢¥×¥í¥Ú¥é¡¦¥¥ã¥Ó¥ó¡¦Áö¹Ô¤Î3¤Ä¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¤«¤é¹½À®¤µ¤ì¤ë¡¢Á´¼«Æ°Áà½Ä¤Î¥â¥¸¥å¥éー¡ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡Ë·¿¤Î¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
Î¥È¯Ãå¥Ýー¥È¤È°ìÂÎ¤Çµ¡Ç½¤·¡Ê¸å½Ò¡Ë¡¢¥Ýー¥È¤«¤é¥Ýー¥È¤Ø¤Î¶õÃæ°ÜÆ°¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¶õÃæ¤ÈÃÏ¾å¤Ø¤Î°ÜÆ°¤ò¤â¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤®¹ç¤ï¤»¤Þ¤¹¡£
2¿Í¾è¤ê¤ÎVTOL¡£¥â¥¸¥åー¥ë¡Ê¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ë¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÇÈô¹Ô¥âー¥É¤ÈÁö¹Ô¥âー¥É¤ËÊÑ·Á¡£
±ÇÁüÇÛ¿®Ãæ¡¿¶õÃæ¤ÈÃÏ¾å¤Î°ÜÆ°¤ò¤Ä¤Ê¤®¤¢¤ï¤»¤ë¡Ö¿Ê²½¤·¤¿Ì¤Íè¤Î¥Ó¥ë¡×¤Î»Ñ¤È¤Ï
MIPIM 2025¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¶õÃæ¡¦ÃÏ¾å¤ò°ÜÆ°¤¹¤ë¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤è¤Ã¤Æ»Ñ¤òÊÑ¤¨¤ë·úÃÛ¤ÈÅÔ»Ô¤Î»Ñ¤òÉÁ¤½Ð¤·¤¿¡ØSMS¡Ù¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥àー¥Óー¤ò¾å±Ç¡¢¹â¤¤¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥àー¥Óー¤òWeb¤Ë¤ÆÇÛ¿®Ãæ¡Êhttps://vimeo.com/1061124625¡Ë¤Ç¤¹¡£
²¼µ¥ê¥ó¥¯¤è¤ê¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=yPr5yFIyKNY ]
¡ÚMIPIM2025¡ÛSeamless Mobility System / Mitsubishi Jisho Design Inc.
¡ØSMS¡§Seamless Mobility System¡Ù¥³¥ó¥»¥×¥È¥àー¥Óー¤Î°ìÉô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹
VTOL¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ó¥ë¤Î¡Ö¿·¤¿¤Ê¸¼´Ø¡×¤È¤Ê¤ë²°¾å¤Î»Ñ¡£Î¥È¯Ãå¥Ýー¥È¤È¤·¤Æ¡¢Î¹µÒ¤ä²ÙÊª¤Î¾è¹ß¤ä¡¢VTOL¤ÈPodbus¤Î¥âー¥ÉÅ¾´¹¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¥Ñー¥´¥é²°º¬¤Ë¤Ï¥×¥í¥Ú¥é¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ò·ü²Í¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¶õÃæÍ¢Á÷¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢²°¾åÉÕ¶á¤Ë²Ù»«¤¤òÀßÃÖ¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê1³¬ÉôÊ¬¤Î²Ù»«¤¤äÁÒ¸Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥¹¥Úー¥¹¤ò½Ì¾®¡£¤è¤ê¥ªー¥×¥ó¤ÊÅÔ»Ô¶õ´Ö¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
Podbus¤ò°ÜÆ°¤µ¤»¤ë¿âÄ¾Æ°Àþ¤¬¥Ó¥ë¤Î¿·¤¿¤Êµ¡Ç½¤Ë²Ã¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£½¾Íè¤Î¥¨¥ì¥Ùー¥¿¤È°Û¤Ê¤ê¡¢£±¤Ä¤Î¥ê¥Õ¥È¡Ê¥ìー¥ó¡Ë¤ËÊ£¿ô¤Î¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡Ê¾²ÈÄ¡Ë¤ò²ÔÆ¯¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ÇÂÔ¤Á»þ´Ö¤òÃ»½Ì¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹½ÁÛ¡£¥¨¥ì¥Ùー¥¿¤â¤Þ¤¿¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡×¤òÄÉµá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î¥Ó¥ë¤Ø¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤¯¤½¤Î¹½À®¤òÊÑ¤¨¤ë¥ª¥Õ¥£¥¹¥Õ¥í¥¢¤â¾Ò²ð¡£ÃÏ¾å¤ä¾å¶õ¤«¤é³Æ³¬¤Ø¤ÈÄ¾ÀÜ¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¾®·¿ÈÂÁ÷¥í¥Ü¥Ã¥È¤ä¥¥Ã¥¯¥Üー¥É¤Î¥Ýー¥È¤¬¶¦Â¸¤¹¤ë¡Ö¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥Ï¥Ö¶õ´Ö¡×¤¬½Ð¸½¡£¥ïー¥«ー¤ÎÆ¯¤Êý¡¦¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¤Î²á¤´¤·Êý¤ÎÊÑ²½¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
VTOL¤ÎÎ¥È¯Ãå¥Ýー¥È¤¬²°¾å¤äÃæ´Ö³¬¤ËÀß¤±¤é¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î½ÐÆþ¤ê¤ò²ÄÇ½¤È¤¹¤ë¤è¤ê¼«Í³ÅÙ¤Î¹â¤¤1³¬¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¿·¤¿¤Ê»Ñ¤Ø¿Ê²½¤·¤¿¡ÖÌ¤Íè¤Î¥Ó¥ë¡×¤È¤½¤ì¤Ë¤è¤ê¹½À®¤µ¤ì¤ëÅÔ»Ô¤Î»Ñ¤òÉÁ¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØSMS¡§Seamless Mobility System¡Ù´ØÏ¢¥ê¥êー¥¹¤Î¤´¾Ò²ð
MIPIM¤Ç¤ÎÈ¯É½¤ËÀèÎ©¤Á¡¢2024Ç¯4·î¤ËÅö¼Ò¤ÎVTOL¹½ÁÛ¤ÎÂè°ìÃÆ¤È¤Ê¤ë¥Ë¥åー¥¹¥ê¥êー¥¹¤òÇÛ¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²¼µ¥ê¥ó¥¯¤è¤ê¥ê¥êー¥¹¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ô¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥Þ¡Õ¤ÇÊÑ¤ï¤ë¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Î¥Ó¥ë¡×¤È¤Ï¡©
ÅÔ»Ô¡ß·úÃÛ¡ß¼¡À¤Âå¥¨¥¢¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤«¤é¤Ê¤ë°ìÏ¢¤Î±¿ÍÑ¥·¥¹¥Æ¥à¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÄó°Æ
https://www.mjd.co.jp/news/55625/
¡ÊÈ¯É½¡§2024Ç¯4·î10Æü¡Ë
»°É©ÃÏ½êÀß·×¤Î³¤³°ÁÊµáÎÏ¶¯²½¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß
Åö¼Ò¤Ï¡¢¸½ÃÏË¡¿Í¡Ê¾å³¤¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡Ë¤ò¹½¤¨¤ëÅì¡¦ÅìÆî¥¢¥¸¥¢ÃÏ°è¤ò´ðÈ×¤È¤·¤Æ¡¢¤è¤ê°ìÁØ¤Î³¤³°¥Þー¥±¥Ã¥È¤Î³ÈÄ¥¤Ë¸þ¤±¤¿ÂÐ³°Åª¤ÊÁÊµáÎÏ¤Î¶¯²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¤ÎMIPIM¤Ø¤Î½ÐÅ¸¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬Ì¤Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿·úÃÛ¡¦ÅÔ»Ô¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÉÁ¤¡¢µ»½ÑÅª¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿ÅÔ»Ô¥Þ¥¹¥¿ー¥×¥é¥ó¤ä·úÃÛÄó°Æ¤ò²ÄÇ½¤È¤¹¤ëÁÈ¿¥¤Ç¤¢¤ê¡¢»°É©ÃÏ½ê¥°¥ëー¥×¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¤Î¹â¤¤µ¡Æ°ÎÏ¤òÍ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹¤¯È¯¿®¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤Ç¤¹¡£
¡ØSMS¡§Seamless Mobility System¡Ù¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¤òÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹
SMS¡§Seamless Mobility System
·úÃÛ¤äÅÔ»Ô¤ÎÀß·×¤Ë·È¤ï¤ëÅö¼Ò¤Î¥¢ー¥¥Æ¥¯¥È¤é¤Ë¤è¤ë¡Ö¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤¬ÅÔ»Ô¡¦·úÃÛ¡¦¿Í¤Ó¤È¤Î²á¤´¤·Êý¤ò¤É¤¦ÊÑ¤¨¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦¼Ò²ñÄó°Æ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¡ØSMS¡§Seamless Mobility System¡Ù¤òÈÎÇäÃæ¡£º£¸å¡¢¼Âµ¡¤Î³«È¯¤ä¡¢ÅÔ»Ô¡¦·úÃÛ¤ÎÄó°Æ¤Ø¤ÎÆ³Æþ¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
SMS¡§Seamless Mobility System Vol.2
ËÜ»ï¤ò¤ªÇã¤¤µá¤á¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢MIPIM 2025¤Î²ñ¾ì¤Ë¤ÆÇÛÉÛ¤·¤¿¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¡ØSMS¡§Seamless Mobility System Vol.2¡Ù¡ÊA4ÊÑ·ÁÈÇ¡¢Á´40ÊÇ¡¢ÈóÇäÉÊ¡Ë¤ò¿ÊÄè¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¥ê¥êー¥¹¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿VTOL¥·¥¹¥Æ¥à¤ä¡¢¤³¤ì¤ò¥Ó¥ë¤ËÆ³Æþ¤¹¤ëÄó°Æ¤Ê¤É¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Êºß¸Ë¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡Ë¡£
»°É©ÃÏ½êÀß·× ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
»°É©ÃÏ½êÀß·×¤Ë¤Æ¡¢¡ØSMS¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¼¡À¤Âå¤Î¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¡¢»º¶È¹½Â¤¤ÎÊÑ²½¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤È¤¤¤Ã¤¿º£Æü¤Î¼Ò²ñÊÑ²½¤ÎÃæ¡¢¾Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿ÀïÎ¬ºöÄê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤¯¡Ö¼ÒÆâ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÃÎ¸«¤ò²£ÃÇÅª¤ËÂ«¤Í¡×¡ÖÁÈ¿¥Àß·×»öÌ³½ê¤ÎÁí¹çÎÏ¤È¤·¤ÆÈ¯´ø¤¹¤ë¡×Éô½ð¤Ç¤¹¡£¼Ò²ñ´Ä¶¤Î¥ê¥µー¥Á¤äÊ¬ÀÏ¤«¤é¡¢ÁÏÂ¤Åª¤«¤Ä²ÁÃÍ¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó°Æ¡£Â¿ÍÍ¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÄÌ¤¸¡¢ÅÔ»Ôµ¬ÌÏ¤«¤é²þ½¤¡¦¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Þ¤Ç¡¢¸½Âå¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»°É©ÃÏ½êÀß·×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
»°É©ÃÏ½êÀß·×¤Ï¡¢1890 Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢ÅìµþÅÔÀéÂå¶è´Ý¤ÎÆâ¤ËµòÅÀ¤ò¹½¤¨¡¢ÅÔ»Ô·×²è ¤«¤é·úÃÛÀß·×¡¦´ÆÍý¡¢´ë²è¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¢¥³¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ê¤É¡¢¹¤¬¤êÂ³¤±¤ë³èÆ°ÎÎ°è¤Ë 130 Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ëµ»½Ñ¤ÎÃßÀÑ¤ä¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯ ¤Ç¸þ¤¹ç¤¦¡¢ÆüËÜ¤ÇºÇ¤âÎò»Ë¤¢¤ëÁÈ¿¥Àß·×»öÌ³½ê¤Ç¤¹¡£Ãæ¹ñ¡¦¾å³¤¤È¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤Ë³¤ ³°µòÅÀ¤òÀß¤±¡¢Åì¥¢¥¸¥¢¡¦ÅìÆî¥¢¥¸¥¢Á´ÈÌ¤ËÅ¸³«¡£Æü¡¹Â¿ÍÍ¤Ê¶ÈÌ³¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£