¥·¥Æ¥£¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¢¥·¥ó¥È=¥È¥í¥¤¥Ç¥óVV¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µー·ÀÌó¤ò·ÑÂ³ ÇØÈÖ¹æ¾åÉô¤Ë¥í¥´·Ç½Ð
³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥Æ¥£¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï¡¢¥Ù¥ë¥®ー1Éô¥êー¥°¤Î¥·¥ó¥È=¥È¥í¥¤¥Ç¥óVV¡Ê°Ê²¼¡¢STVV¡Ë¤È¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µー·ÀÌó¤ò2024-2025¥·ー¥º¥ó¤â·ÑÂ³¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤Î¥í¥´¤Î°ÌÃÖ¤¬ºò¥·ー¥º¥ó¤Îº¿¹üÉôÊ¬¤«¤é¾º³Ê¤·¡¢ÇØÃæ¡ÊÇØÈÖ¹æ¾åÉô¡Ë¤Ë·Ç½Ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
(C)︎STVV 2024-2025
STVV¤Ï¡¢¥Ù¥ë¥®ー¥êー¥°¤Ë¤ª¤¤¤Æ³Î¸Ç¤¿¤ëÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¡¢ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Î³èÌö¤ò»Ù¤¨¤ë¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ¤â¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥Æ¥£¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï¡¢¡ØÆüËÜ°ì¥ï¥¯¥ï¥¯¤òºî¤ê¡¢Äó¶¡¤·Â³¤±¤ë¡Ù¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢»þÂå¤ÎÊÑ²½¤Ë½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Éý¹¤¤»ö¶ÈÅ¸³«¤òÄÌ¤¸¤ÆÄ©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÄ©Àï¤ÎÀº¿À¤Ï¡¢ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤ÎÌ´¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¥·¥ó¥È=¥È¥í¥¤¥Ç¥óVV¡ÊSTVV¡Ë¤Î»ÑÀª¤È¤â¶¦ÌÄ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤«¤éº£²ó¤Î·ÀÌó·ÑÂ³¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢STVV¤ÎÄ©Àï¤·Â³¤±¤ë»ÑÀª¤ä¹ñºÝÉñÂæ¤Ç¤Î³èÌö¤ò¤µ¤é¤Ë»Ù±ç¤¹¤Ù¤¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¶¯¤¤¥µ¥Ýー¥È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£º£¥·ー¥º¥ó¤«¤é¡¢¥·¥Æ¥£¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î¥í¥´¤Î·ÇºÜ°ÌÃÖ¤¬ÇØÈÖ¹æ¾åÉô¤Ø¤ÈÊÑ¹¹¤µ¤ì¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ä»ëÄ°¼Ô¤ÎÌÜ¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¡¢´ë¶È¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÇ§ÃÎ¸þ¾å¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥·¥Æ¥£¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤â¥µ¥Ã¥«ー¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤òÆÏ¤±¤ëSTVV¤Î³èÆ°¤ò°ú¤Â³¤»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£STVV¤È¤È¤â¤ËÊâ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤òÄÌ¤¸¤¿¹ñºÝÅª¤Ê¸òÎ®¤ÎÂ¥¿Ê¤ä¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ÎÁÏÂ¤¤ËÄ©Àï¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
(C)︎STVV 2024-2025
¡Ú¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥óVV¡ÊSTVV¡Ë¤È¤Ï¡Û
1924Ç¯ÁÏÎ©¤Î¥Ù¥ë¥®ー¡¦¥×¥í¡¦¥êー¥°1Éô¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥µ¥Ã¥«ー¥¯¥é¥Ö¡£ 2017Ç¯11·î¤Ë¹çÆ±²ñ¼ÒDMM.com¤¬·Ð±Ä¸¢¤ò¼èÆÀ¡£2018Ç¯¤Ë¸µFCÅìµþGM¤ÎÎ©ÀÐ·ÉÇ·¤¬ºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¤Ë½¢Ç¤ ¡£ 5¤Ä¤ÎÃì¤È¤·¤Æ¡¢¥È¥Ã¥×¥Áー¥à¤Î¶¯²½¡¦¥¢¥«¥Ç¥ßー¤Î½¼¼Â¡¦¿·¤¿¤Ê»ö¶È¥¹¥ー¥à¤Î¹½ÃÛ¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î³È½¼¡¦ITÆ³Æþ¤Ë¤è¤ëµ»½Ñ³×¿·¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£°ËÆ£ÎÃÂÀÏºÁª¼ê¡ÊÁ°½êÂ° ¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¡Ë¡¢¾®ÀîÎÊÌéÁª¼ê¡ÊÁ°½êÂ° FCÅìµþ ¡Ë¡¢»³ËÜÍý¿ÎÁª¼ê¡ÊÁ°½êÂ° ¥¬¥ó¥ÐÂçºå¡Ë¡¢Æ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥ÞÁª¼ê¡ÊÁ°½êÂ° ²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¡Ë¡¢¾®µ×ÊÝÎè±û¥Ö¥é¥¤¥¢¥óÁª¼ê¡ÊÁ°½êÂ° SL¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¡Ë¡¢Ã«¸ý¾´¸çÁª¼ê¡ÊÁ°½êÂ° ¥¢¥ë¡¦¥éー¥ä¥óSC¡Ë¡¢¾®¿¹Èô°¼Áª¼ê ¡ÊÁ°½êÂ° ¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É»Ô¸¶¡¦ÀéÍÕ¡Ë¤¬½êÂ°¡£2023-24¥·ー¥º¥ó¤Ï¾¡¤ÁÅÀ40¤Î9°Ì¡Ê10¾¡10Ê¬10ÇÔ¡¿ÆÀ¼ºÅÀ-11¡¿35ÆÀÅÀ46¼ºÅÀ¡Ë¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¡¦¥×¥ìー¥ª¥Õ¤Ï3°Ì¤Ç½ªÎ»¤·¤¿¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾(¾¦¹æ): ³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥Æ¥£¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹
ÂåÉ½¼Ô: ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¹â· ¿Î°ì
½êºßÃÏ: ÅìµþÅÔÈÄ¶¶¶èÃæ´ÝÄ®11-2 ¥ï¥³ー¥ìÍ×Ä®¥Ó¥ë8F
»ö¶ÈÆâÍÆ: »Ò²ñ¼ÒÅù¤Î·Ð±Ä´ÉÍý¤ª¤è¤Ó¤½¤ì¤ËÉÕÂÓ¤Þ¤¿¤Ï´ØÏ¢¤¹¤ë»ö¶È
URL: http://c-creation.co.jp/