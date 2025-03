¼«Í³¿ÇÎÅ¡¦ÈþÍÆ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¸þ¤±·Ð±Ä»Ù±ç¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥­¥ì¥¤¥Ñ¥¹¥³¥Í¥¯¥È byGMO¡×¡¢¡Ø¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÇÎÅµ¡Ç½¡Ù¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¡ÚGMO¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¡Û

GMOインターネットグループ

GMOインターネットグループのGMOビューティー株式会社(代表取締役社長:高橋 良輔 以下、GMOビューティー)が提供する自由診療・美容クリニック向け経営支援プラットフォーム「キレイパスコネクト byGMO」は、2025年3月31日(月)より『オンライン診療機能』に「定期便機能」と「在庫管理機能」の2つの新たな機能を追加するアップデートを実施したことをお知らせいたします。



『オンライン診療機能』は、診療から決済、商品の配送管理までオンラインで完結できる機能です。この機能により、患者の通院や待ち時間の負担を軽減することで治療の継続につながり、遠方の患者への診療提供や定期的なフォローアップが容易になります。このたび、『オンライン診療機能』に、定期的な商品の配送管理を行える「定期便機能」と、薬品等の物品の在庫管理を行い発注漏れ等のリスクを低減する「在庫管理機能」を新たに追加しました。

【背景】

これまで「キレイパスコネクト byGMO」では、自由診療・美容クリニックのデジタル化を推進し、一気通貫で効率的な院内オペレーションの構築を支援してまいりました。『オンライン診療機能』では、オンラインで完結する医療提供フローを構築し患者の利便性向上とクリニックの運営効率化を進めてまいりました。このたびの「定期便機能」「在庫管理機能」という2つの新機能のリリースによりクリニック・患者双方にとってより利便性の高いオンライン診療の環境を整えてまいります。

【概要】

今回リリースされた新機能は、「定期便機能」と「在庫管理機能」です。

■定期便機能

「定期便機能」は、「配送機能」に定期決済を追加した機能です。患者様ごとに定期便契約を行えるようになり、商品ごとに配送周期を設定、定期便の初回決済・2回目以降は登録されたクレジットカードから自動で引き落としされます。また、契約中の内容に関して、配送先・発送日の変更、解約などの操作が可能です。

※「定期便機能」を使用するには「オンライン決済機能」と「配送管理機能」が必要です

■在庫管理機能

「在庫管理機能」は、薬剤や物品などの商品の在庫数を管理できます。残数アラートの設定により、発注漏れや欠品による機会損失を防止します。また、仕入れ業務の管理やオーダーに紐づけての在庫管理も可能です。

このたびの「定期便機能」「在庫管理機能」の新たなリリースにより、オンライン診療の提供フロー内で発生する配送業務や、在庫管理業務を「キレイパスコネクト byGMO」内で管理できるようになり、より効率的な院内業務フローを実現してまいります。



これまで提供していたオンライン決済・配送管理機能に「定期便機能」「在庫管理機能」を加え、「定期便パック」としてもご利用いただけます。

【「キレイパスコネクト byGMO」について】(URL:https://connect.kireipass.jp/(https://connect.kireipass.jp/) )

「キレイパスコネクト byGMO」をご利用いただくことで、予約管理・カルテ・経営分析・CRMなど、それぞれ異なるツールで管理することで煩雑になっていた業務を一括管理することができるようになります。

また、直感的に操作ができるシンプルな設計により、使い方に悩まないストレスフリーで効率的なオペレーションを実現します。さらに、クリニックの利便性向上によりロイヤルカスタマーの創出・収益最大化をサポートしてまいります。

【GMOビューティー株式会社について】

「インターネットを通じて人々の生活を笑顔で楽しいものに」をミッションに掲げ、2010年11月からクーポン共同購入サイト「くまポン byGMO」(URL:https://kumapon.jp/)を運営しています。

また、2018年11月からは「くまポン byGMO」で培った販売ノウハウを活かし、美容医療に特化したチケット購入サイト「キレイパス byGMO」(URL:https://kireipass.jp/)の運営を開始しました。さらに、2022年3月からは自由診療クリニックの院内業務を一括管理できるSaaS「キレイパスコネクト byGMO」(URL:https://connect.kireipass.jp/)の運営を開始し、患者の利便性向上と美容医療現場の業務効率化へ貢献しています。

GMOビューティーは、今後も多くの人々の生活を笑顔で楽しいものにすることを目指し、各サービスの充実に努めてまいります。

