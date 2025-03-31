ÎáÏÂ£¶Ç¯ÅÙ¤ª¤ª¤µ¤«µ¤¸õÊÑÆ°ÂÐºö¾ÞÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ
¹â¾¾·úÀß³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹â¾¾¹§Ç¯¡¢°Ê²¼Åö¼Ò¡Ë¤¬Àß·×¡¦»Ü¹©¤ò¼ê³Ý¤±¤¿Ê¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ö¥é¥¤¥ª¥ó¥ºÀéÎÓÂçµÜ¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¡×¡ÊÂçºå»Ô°°¶èº£»Ô¡Ë¤¬¡¢ÂçºåÉÜ¤è¤ê¡ÖÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ¤ª¤ª¤µ¤«µ¤¸õÊÑÆ°ÂÐºö¾ÞÆÃÊÌ¾Þ¡Ê°¦¾Î¡§¡ÈÎÃ¡É¥Ç¥¶¥¤¥ó·úÃÛ¾Þ¡Ë-ZEH-M Style-¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ª¤ª¤µ¤«µ¤¸õÊÑÆ°ÂÐºö¾ÞÆÃÊÌ¾Þ¡Ê°¦¾Î¡§¡ÈÎÃ¡É¥Ç¥¶¥¤¥ó·úÃÛ¾Þ¡Ë¡×¤Ï¡¢·úÃÛÊª¤Ë¤ª¤±¤ë¥Òー¥È¥¢¥¤¥é¥ó¥É¸½¾Ý¤Î´ËÏÂ¤Ë´Ø¤·¡¢Â¾¤ÎÌÏÈÏ¤È¤Ê¤ëÆÃ¤ËÍ¥¤ì¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤·¤¿·úÃÛ¼çµÚ¤ÓÀß·×¼Ô¤òÉ½¾´¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î°ìÉôÌç¤Ç¤¢¤ë¡Ö¡ÈÎÃ¡É¥Ç¥¶¥¤¥ó·úÃÛ¾Þ-ZEH-M Style-¡×¤Ï¡¢¥Òー¥È¥¢¥¤¥é¥ó¥É¸½¾Ý¤Î´ËÏÂ¤Ë²Ã¤¨¡¢ZEH-M¡Ê½¸¹ç½»Âð¤Ë¤ª¤±¤ë¥Í¥Ã¥È¡¦¥¼¥í¡¦¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¦¥Ï¥¦¥¹¡Ë¤ò¼Â¸½¤·¤¿·úÃÛÊª¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°´Ñ(ÅìÂ¦¥Ð¥ë¥³¥ËーÌÌ)
¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¥¢¥×¥íー¥Á
³°¹½(À¾Â¦Í·ÊâÆ»)
¡Úµ¤¸õÊÑÆ°Å¬±þ¤Ø¤Î¼èÁÈ³µÍ×¡Û
¡¦·úÊªÀ¾Â¦¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¡¦Í·ÊâÆ»¡¢ÅìÌÌ¤ÎÃæÄí¡¢ËÌÂ¦¤Î¿¢ºÏÂÓ¤Ë¤Ï¡¢Â¿¿ô¤ÎÃæ¹âÌÚ¡¢ÄãÌÚ¡¢ÃÏÈïÎà¤ò¿¢¼ù¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏÉ½ÌÌ¤ä¶áËµ¤Î²¹ÅÙ¾å¾º¤ÎÍÞÀ©¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÌÚ±¢¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÄÌ¹Ô¿Í¤Ø¤ÎÇ¼ÎÃ¸ú²Ì¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë·×²è¤È¤·¤¿¡£¡ÊÎÐÃÏ/¶õÃÏ=25.4%¡Ë
¡¦¾¦Å¹³¹¤Î¥¢ー¥±ー¥É¤«¤é·úÊª¤òÂç¤¤¯¥»¥Ã¥È¥Ð¥Ã¥¯(Ìó7£í)¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÉßÃÏÆâ¤Ë¡ÈÉ÷¤ÎÄÌ¤êÆ»¡É¤ò·ÁÀ®¡£ÄÌÉ÷¤Î³ÎÊÝ¤Ë¤è¤ë¶õ´Ö¤È¤·¤Æ¤Î²¹ÅÙ¾å¾º¤Î´ËÏÂ¤Ë²Ã¤¨¡¢Í·ÊâÆ»¤òÄÌ¹Ô¤¹¤ë¿Í¤Ø¤ÎÂÎ´¶²¹ÅÙ¤Î·Ú¸º¤Ë¤è¤ëÇ¼ÎÃ¸ú²Ì¤Ë¤â´üÂÔ¤¹¤ë·×²è¤È¤·¤¿¡£
¡¦¥°¥êー¥ó¥«ー¥Æ¥ó¥Õ¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ëÊªÍýÅª¤Ê¼×Ç®¸ú²Ì¤È»ë³ÐÅª¤ÊÇ¼ÎÃ¸ú²Ì¡¢´¹µ¤µ¡Ç½ÉÕ¸¼´Ø¥É¥¢¤Ë¤è¤ëÄÌÉ÷¡¦´¹µ¤Åù¡¢¼«Á³¤ÎÎÏ¤òÍøÍÑ¤·¤¿²÷Å¬¤Ç·ò¹¯Åª¤ÊÊë¤é¤·¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡É¥Ñ¥Ã¥·¥Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¡É¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡ÚÃ¦ÃºÁÇ¡¦ZEH-M¤Î¼Â¸½¤Ë´Ø¤¹¤ë¼èÁÈ³µÍ×¡Û
[¶¦ÍÑÉô] ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅÀßÈ÷¡¦ÃßÅÅÃÓÀßÈ÷¡¦V2H¡¦EV¥«ー¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ëÁÏ¥¨¥Í
[ÀìÍÉô] ÃÇÇ®ÀÇ½¤¬¸½¹ÔÀ©ÅÙ¤ÎÅùµé5¤òËþ¤¿¤¹¹â¤¤³°ÈéÀÇ½¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¨¥Í¥Õ¥¡ー¥à¡¦¹â¸úÎ¨¥¨¥¢¥³¥ó¡¢
Àá¿åµ¡Ç½ÉÕ¿åÀò¡¦ÊØºÂ¤äLED¾ÈÌÀ¤ÎÁ´¸Í¼ÂÁõ¤Ë¤è¤ë¾Ê¥¨¥Í
¡Ú¼èÆÀ¤·¤¿´Ä¶Ç§¾ÚÀ©ÅÙ¤Î³µÍ×¡Û
É½¾´¼°
¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó
¡Ú¹â¾¾·úÀß¤ÎZEH¡¦ZEB¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡Û
¡¡Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢ÃÏµå²¹ÃÈ²½¤ÎÍÞÀ©¤È»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢ZEH¤ª¤è¤ÓZEB¡Ê¥Í¥Ã¥È¡¦¥¼¥í¡¦¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¦¥Ó¥ë¡Ë¤ÎÉáµÚ¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤È´Ä¶¾Ê¤¬ÅÐÏ¿À©ÅÙ¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤ë¡ÖZEH¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñー¡×µÚ¤Ó¡ÖZEB¥×¥é¥ó¥Êー¡×¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½¸¹ç½»Âð¤Ë¤ª¤±¤ëZEH-M´ð½à¤òËþ¤¿¤¹Äó°Æ¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢²÷Å¬¤Ç·ò¹¯Åª¤Ê½»¤Þ¤¤¤ÎÄó¶¡¤ËÅØ¤á¡¢¤Þ¤¿¡¢ZEB¥×¥é¥ó¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢ZEB¤Î¼Â¸½¡¦ÉáµÚ¤ò¥¨¥Í¥ë¥®ー¾ÃÈñÎÌºï¸º¤Î½ÅÍ×¤Ê»Üºö¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢µ»½Ñ¸¡¾Ú¤ÈÃßÀÑ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Åö¼Ò¤Ï´Ä¶Éé²Ù¤ÎÄã¸º¤È¥¨¥Í¥ë¥®ー¸úÎ¨¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£