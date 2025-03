Leading Startup Square ¡Ö»ñ¶âÄ´Ã£»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡ÊLSS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¡Ë¡× ¤òÄó¶¡³«»Ï

株式会社Leading Startup Square

Leading Startup Square(https://lss.events/)(本社:〒135-0061 東京都江東区豊洲三丁目2番24号 豊洲フォレシア10階、代表取締役:御幡 勇気、以下、LSSという)は、2025年3月31日より新たに「資金調達支援サービス(LSSファイナンスコンシェルジュ)」の提供を開始致しました。(詳細はこちら(https://lss.events/service/finance/))

本サービスでは、LSSにおける国内外の投資家ネットワークを活かして最適な投資家とのマッチングを行い、事業計画の策定から資本政策の立案、最適な資金調達手法の選定、企業価値評価まで、資金調達に必要な一連のプロセスを包括的にサポートします。

また、投資家へのアプローチに向けたピッチデックの作成やプレゼン内容のブラッシュアップ、デューデリジェンス対応、契約締結支援、さらには調達後のフォローアップに至るまで、資金調達の成功を確実なものにするための伴走支援を提供します。

このたび、本サービスの提供にあたり、資金調達の専門家や法律・財務のプロフェッショナルであると以下の企業・組織と連携し、強力な体制を構築することで資金調達の成功に向けた包括的なサポート体制を確立しました。

【本サービスにご協力頂ける企業様のご紹介】

・株式会社ファイナンス・プロデュース(https://finance-produce.com/)(株式会社JDSC[東証グロース]連結子会社)(LSS共同設立パートナー)

・株式会社ライズ・コンサルティング・グループ(https://www.rise-cg.co.jp/)[東証グロース](LSS発起人)

・法律事務所ZeLo(https://zelojapan.com/)(LSS発起人)

LSSは、上記パートナーと共に、企業が最適な投資家とつながり、スムーズかつ効果的に資金調達を実現できる環境を提供してまいります。

♦サービス組成の背景

企業の成長には資金調達が不可欠ですが、多くの企業がその過程で以下をはじめとする課題に直面しています。

1. 適切な投資家とのネットワークが不足

・ 資金調達を成功させるためには、信頼できる投資家と出会い、条件の合った資金提供先を見つけることが不可欠です。

しかし、多くの企業は、特に初期段階や規模の小さい企業において、投資家とのネットワークが乏しく、思うように資金調達が進まないケースが多いです。

その結果、条件の合わない投資家との契約を結ぶことになり、結果的に資金調達の成功率が低くなってしまうリスクがあります。

2. 資金調達に必要な準備・専門知識が不足

・ 資金調達には、財務資料の正確な準備、投資家向けの魅力的なピッチ(プレゼンテーション)の作成、そして契約書の作成といった高度な知識とスキルが求められます。

特に、事業計画や資本政策、将来の成長戦略などを明確に伝えることができるプレゼン資料を作成するには、専門的な知識と経験が必要です。

3. 法規制・コンプライアンス対応の難しさ

・ 各国の法規制や税務規制は複雑であり、企業が資金調達を行う際に適切な手続きを踏むことが非常に重要です。

無意識のうちに法的リスクを抱えた状態で資金調達を行ってしまう可能性があります。

誤った手続きを踏んだり、法規制に違反したりすることで、資金調達が無効になるリスクが高まり、企業にとって大きな損失を招く可能性があります。

こうした課題を解決し、企業がスムーズに資金を調達できるよう、LSSは「LSSファイナンスコンシェルジュ」を通じて投資家ネットワークの活用から、計画策定・ピッチ・契約支援まで、資金調達を総合的にサポートします。

LSS資金調達サービスとは

♦本サービスの特徴

LSSの資金調達支援サービスは、以下の特徴を備えています▼

1. 国内外の投資家ネットワークを活用

信頼性の高い投資家や投資機関とのマッチングを支援し、最適な資金調達環境を提供します。海外投資家とのつながりもあり、グローバルな資金調達ニーズにも対応可能です。

2. 事業計画から投資家ピッチ同行まで一気通貫でサポート

事業計画や資本政策、プレゼン資料の作成支援に加え、実際の投資家ピッチに同行し、企業が最も効果的に投資家にアピールできるようサポートします。これにより、資金調達の成功率を高めます。

3. 法規制・コンプライアンス対応の専門家によるサポート

LSSは、独自のコミュニティネットワークを活用して、企業の資金調達に関する法的問題や税務対応を専門家と共に解決します。これにより、企業は法的なリスクを回避し、円滑に資金調達を行えます。

4. 完全成果報酬制でリスクを最小限に

相談や着手金は無料で、成功時にのみ報酬が発生する成果報酬制を採用しています。企業は資金調達にかかるリスクを最小限に抑え、安心してサービスを利用できます。

♦資金調達の全体像

資金調達の全体像

♦料金

LSSの資金調達支援サービスは、完全成果報酬制を採用しています。事前の費用や相談料金は一切発生せず、資金調達が成功した場合にのみ報酬が発生する仕組みとなっております。

これにより、企業様は資金調達の成功に至るまで、事前のリスクを負うことなくサービスを利用いただけます。

<料金の詳細について>

成功報酬は、実際に資金調達が完了し、調達額が確定した段階で、調達額の一定割合を頂戴する形となります。成功報酬の割合については、案件の規模や内容により異なる場合がございますが、詳細については無料相談時にお客様と一緒に確認し、透明性のある契約を結ばせていただきます。

この成果報酬型の料金体系により、企業様は費用面での負担を感じることなく、安心して資金調達を進めることができます。



▼料金プラン

♦最後に

LSSの資金調達支援サービスは、完全成果報酬制を採用し、事前費用ゼロで資金調達成功時にのみ報酬が発生します。

事前の相談や準備段階での料金は一切不要で、成功報酬として調達額の一定割合を頂戴する仕組みです。

この報酬体系により、企業の資金調達が成功するまで負担を感じることなくサポートを受けられます。

資金調達を成功させるためには、適切なパートナーとの連携が重要です。

LSSは、企業の成長に貢献する最適な資金調達スキームを提供し、貴社の事業拡大を強力にサポートします。

※資金調達に関するご相談は無料です。

まずはお気軽にお問い合わせください。

▶ お申込みフォーム

https://lss.events/service/finance/contact/(https://lss.events/service/finance/contact/)

[ENG]

Leading Startup Square Launches “LSS Finance Concierge” to Provide Comprehensive Fundraising Support

Leading Startup Square (Headquarters: 10th Floor, Toyosu Foresea, 3-2-24 Toyosu, Koto-ku, Tokyo 135-0061, Japan; Representative Director: Yuki Mihata; hereinafter referred to as “LSS”) has launched a new fundraising support service, “LSS Finance Concierge,” effective March 31st, 2025. (For details please Click here(https://lss.events/service/finance/))

This service leverages LSS’s domestic and international investor network to match companies with the most suitable investors. It provides comprehensive support throughout the entire fundraising process, including business planning, capital policy formulation, selection of optimal financing methods, and corporate valuation.

Additionally, LSS offers hands-on support to ensure successful fundraising, including the creation and refinement of pitch decks, presentation coaching, due diligence support, contract negotiations, and post-funding follow-ups.

To strengthen the service, LSS has partnered with leading experts in finance, law, and corporate strategy, establishing a robust support system to maximize fundraising success.

Our Key Partners

The following organizations have joined us as key collaborators in providing this service:

・ Finance Produce Co., Ltd.(https://finance-produce.com/) (a consolidated subsidiary of JDSC Inc. [TSE Growth]) (Co-founding partner)

・ RISE Consulting Group Inc. (https://www.rise-cg.co.jp/)[TSE Growth] (Founder)

・ ZeLo Law Firm(https://zelojapan.com/) (Founder)

Background of the Service Launch

Fundraising is essential for business growth, yet many companies face significant challenges during the process. LSS identified the following key obstacles:

1. Limited Access to the Right Investors

2. Lack of Expertise in Fundraising Preparation

3. Complex Legal and Compliance Issues

To address these challenges, LSS has launched “LSS Finance Concierge”, offering end-to-end support from investor matching to planning, pitching, and contract assistance. By leveraging our extensive investor network and expert partnerships, we help companies secure funding smoothly and effectively.

Key Features of LSS Finance Concierge

LSS’s fundraising support service offers the following key features: ▼

1. Extensive Investor Network (Domestic & International)

LSS provides access to a trusted network of investors and financial institutions, ensuring companies find the best funding sources. The service also facilitates connections with international investors, catering to businesses with global fundraising needs.

2. End-to-End Fundraising Support

From business plan formulation to investor pitches, LSS offers comprehensive support throughout the fundraising journey. Our team even accompanies clients to investor meetings, ensuring optimal presentation and negotiation strategies to maximize funding success.

3. Expert Guidance on Legal & Compliance Matters

With LSS’s specialized network of legal and financial experts, businesses receive professional support to navigate complex regulations, mitigate risks, and ensure smooth transactions.

4. Performance-Based Fee Structure (No Upfront Costs)

LSS Finance Concierge is entirely success-based, meaning companies pay only when they secure funding. There are no consultation or upfront fees, allowing businesses to seek funding without financial risk.

Pricing & Fee Structure

LSS operates on a success-based fee model, ensuring that companies incur costs only when fundraising is successful. Fees are calculated as a percentage of the total funds raised, with details tailored to each client’s case. The exact percentage varies depending on factors such as funding size and complexity, which will be transparently discussed during a free consultation.

Future Prospects

Fundraising is a critical step for business growth, but navigating the process alone can be challenging. LSS Finance Concierge offers a trusted and structured approach, ensuring companies can secure funding efficiently and with minimal risk.

With no upfront costs and a performance-based model, companies can confidently pursue capital raising without financial burden.

LSS is committed to empowering businesses with tailored fundraising solutions, helping them achieve sustainable growth and success.

Application Form

▶https://lss.events/service/finance/contact/(https://lss.events/service/finance/contact/)

