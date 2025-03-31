»Ü¹©´ÉÍý¤Î»Å»öÆâÍÆ¤äÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¡Ö»Ü¹©´ÉÍý¤È¤¤¤¦»Å»ö¡×¡¡Á´¹ñ¤Î¹©¶È¹âÅù³Ø¹»¤ËÌµ½þÇÛÉÛ
B5¥µ¥¤¥º¡¢12¥Úー¥¸
»Ü¹©´ÉÍýµ»½Ñ¸¡Äê¼õ¸¡¼Ô¸þ¤±¤Î»²¹Í½ñ¤Î½ÐÈÇ¤ä¹Ö½¬²ñ¤Î±¿±Ä¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë °ìÈÌºâÃÄË¡¿Í ÃÏ°è³«È¯¸¦µæ½ê¡ÊÅìµþ¡¦Ê¸µþ¶è¡¿Íý»öÄ¹¡§ÀÄÌø°ìÏº¡Ë¤Ï¡¢·úÀß¶È³¦¤ä»Ü¹©´ÉÍý¤Î»Å»öÆâÍÆ¤äÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¡Ö»Ü¹©´ÉÍý¤È¤¤¤¦»Å»ö¡×¤ò2024Ç¯¤ËÈ¯¹Ô¡¦ÇÛÉÛ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÇ¯¤â°ú¤Â³¤¡¢³ØÀ¸¤Î³§ÍÍ¤Î¿ÊÏ©·èÄê¤ËÌòÎ©¤Æ¤ë¤è¤¦¡¢Á´¹ñ¤ÎÅÚÌÚ¡¦·úÃÛ·Ï¹©¶È¹âÅù³Ø¹»¡¢¹âÅùÀìÌç³Ø¹»¡¢ÀìÌç³Ø¹»Åù¤ËÇÛÉÛ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¸¦µæ½ê¤ÎWeb¥µ¥¤¥È¤«¤é¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢£·úÀß¶È³¦¤Îº£¤¬¤ï¤«¤ë
Æ»Ï©¤ä¶¶¡¢Å´Æ»¤Ê¤É¤ÎÀ¸³è¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥¤¥ó¥Õ¥é¤ä¡¢½»Âð¤ä³Ø¹»¤È¤¤¤Ã¤¿¿È¶á¤Ê·úÊª¤ò¤Ä¤¯¤ë·úÀß¶È³¦¡£¤½¤Î¸½¾ì¤ÇÆ¯¤¯¤Î¤ÏÂçÊÑ¤½¤¦¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡¤½¤ó¤Ê¥¤¥áー¥¸¤Ï¤â¤¦¸Å¤¤¡ª¡¡ICTµ»½Ñ¤ÎÈ¯Å¸¤äÆ¯¤Êý²þ³×¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿Ê²½¤ÈÊÑ²½¤ò¿ë¤²¤ë¶È³¦¤Î¸½¾õ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÊÑ²½¤ò¿ë¤²¤ë·úÀß¶È³¦¤Îº£¤ò6¥È¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¾Ò²ð
¢£¥»¥³¥«¥ó¤Î»Å»ö¡¦¥¥ã¥ê¥¢¥Ñ¥¹¤ò¾Ò²ð
¥»¥³¥«¥ó¤Ï¡¢¹©»ö¤ò·è¤á¤é¤ì¤¿ÉÊ¼Á¡¦Í½»»¡¦´ü´ÖÄÌ¤ê¤Ë´°Î»¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¸½¾ì¤Î³Æ½ê¤ÇÆ¯¤¯¿¦¿Í¤µ¤ó¤ò¤È¤ê¤Þ¤È¤á¡¢¹©»öÁ´ÂÎ¤ò´ÉÍý¤¹¤ë»Å»ö¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¥»¥³¥«¥ó¤Î»Å»öÆâÍÆ¤ä¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤ò¿Ê¤à¤Î¤«¡¢¡Ö»Ü¹©´ÉÍýµ»»Î¡×¤Î»ñ³Ê¼èÆÀ¤¬¤É¤ì¤À¤±ÂçÀÚ¤«¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥»¥³¥«¥ó¤Î»Å»ö¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ËÀâÌÀ
¢£¸½¾ì¤ÇÆ¯¤¯¥»¥³¥«¥ó¤ÎÀ¸¤ÎÀ¼¤ò¤ªÆÏ¤±¡ª
¼ÂºÝ¤Î·úÀß¸½¾ì¤Ç¥»¥³¥«¥ó¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤È¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¼Â»Ü¡£¤É¤¦¤·¤Æ»Ü¹©´ÉÍý¤Î»Å»ö¤òÁª¤ó¤À¤Î¤«¡¢»Å»ö¤ÎÌÌÇò¤µ¤äÂçÊÑ¤µ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÌÜÉ¸¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¤«¤é¤ÎÇ®¤¤ÁÛ¤¤¤ä¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¤ò´¶¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥»¥³¥«¥ó¤ÎÀèÇÚ¤¿¤Á¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¤ò¤ªÆÏ¤±
¢£»î¸³À©ÅÙ¤Î³µÍ×¤¬ÇÄ°®¤Ç¤¤ë
2025Ç¯¸½ºß¡¢2µé»Ü¹©´ÉÍýµ»»ÎÊä¤Ï17ºÐ°Ê¾å¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤À¤ì¤Ç¤â¼õ¸¡¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥»¥³¥«¥ó¤Î»Å»ö¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¤é¤¼¤ÒÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢»î¸³À©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼õ¸¡¤Ë´Ø¤¹¤ëQ&A
¢£¸¦µæ½êWeb¥µ¥¤¥È¤«¤é¥À¥¦¥ó¥íー¥É²ÄÇ½
ÃÏ°è³«È¯¸¦µæ½ê¤ÎWeb¥µ¥¤¥È¤«¤éPDF·Á¼°¤Î¥Çー¥¿¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¿·Æþ¼Ò°÷¸¦½¤¤Ê¤É¤Ë¤â¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥À¥¦¥ó¥íー¥É¥µ¥¤¥È¡§https://www.ias.or.jp/info/sekokan-guidebook
¡Ú³µÍ×¡Û
―¹©»ö¸½¾ì¤Ë»Ü¹©´ÉÍý¤¢¤ê―
¸½¾ìÁ´ÂÎ¤òÐíâ×¤·¡¢ÉÊ¼Á¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¶î¤±²ó¤ê¡¢¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ò´ÉÍý¤·¡¢¿¦¿Í¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ø¤ÎÀ¼¤«¤±¤â·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£
¤¤¤Ä¤À¤Ã¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤ËÂ¸ºß¤·¡¢¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¸½¾ì¤¬²ó¤é¤Ê¤¤¡£
¤½¤ó¤Ê»Ü¹©´ÉÍýµ»»Î¤ò¤µ¤é¤Ëµ±¤±¤ë¾ì½ê¤Ø¤È¸å²¡¤·¤ò¤¹¤ë¡£
¤½¤¦¡¢¤½¤ì¤³¤½¤¬¡ÖÃÏ°è¤µ¤ó¡×¡£
¤¤¤Ä¤À¤Ã¤ÆÃÏ°è¤ÎÃæ¿´¤Ë¡¢¿·¤·¤¤É÷¤ò¿á¤¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¡£
ÃÏ°è¤Î¿¿¤óÃæ¤Ë¡ÈÃÏ°è³«È¯¸¦µæ½ê¡É
°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í ÃÏ°è³«È¯¸¦µæ½ê Web¥µ¥¤¥È¡¡
URL¡§https://www.ias.or.jp/
Ì¾¾Î¡§ °ìÈÌºâÃÄË¡¿Í ÃÏ°è³«È¯¸¦µæ½ê
Íý»öÄ¹ ¡§ ÀÄÌø°ìÏº
ÀßÎ© ¡§ 1965Ç¯4·î8Æü
½êºßÃÏ¡§ ¢©112-0014¡¡ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è´Ø¸ý1-47-12 ¹¾¸ÍÀî¶¶¥Ó¥ë
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§ ·úÀßµ»½Ñ¼Ô¤Î°éÀ®¡¢Ä´ºº¸¦µæÅù¤Ë´Ø¤¹¤ë¶ÈÌ³