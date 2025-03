阪急交通社とナビタイムジャパン、テーマに沿って地域の魅力を発信する デジタル観光ガイド「TOWNGUIDE By NICHER TRAVEL」を提供開始

株式会社ナビタイムジャパン

阪急交通社(大阪市北区梅田、代表取締役社長 酒井淳)とナビタイムジャパン(東京都港区南青山、代表取締役社長 大西啓介)は、2025年3月31日(月)より、両社が共同運営する「NICHER TRAVEL」において、テーマに沿った地域の魅力を発信するデジタル観光ガイド「TOWNGUIDE By NICHER TRAVEL」(タウンガイド バイ ニッチャートラベル)を提供開始します。

<「TOWNGUIDE By NICHER TRAVEL」URL:https://www.nichertravel.jp/townguide>

「NICHER TRAVEL」は、阪急交通社とナビタイムジャパンが連携し双方の強みを活かすことにより、「ニッチャー」という新しい分野の需要をとらえ、個性的な旅のスタイルを開発する取り組みです。2022年6月の発足以来、エッジの効いたパッケージツアーを企画・販売してきました。

本パッケージツアーは、ツアー設定日が限定されるため、ツアー閲覧者から追加の開催を希望する問い合わせが多く寄せられていました。そこで、ツアー設定日以外でも個人でニッチな旅行体験を楽しめる手段として、このたびのデジタル観光ガイドを企画・開発しました。パッケージツアーに加え、個人旅行にも対応することで、利用者の満足度向上を図ります。

「TOWNGUIDE By NICHER TRAVEL」は、その地域独自の魅力を掘り下げて、特定のテーマに沿った観光ガイドを制作・発信することで、地域への送客を促進し、地域ブランディングや活性化を支援するサービスです。地図情報と連携し、店舗など魅力的なモノや人に出会えるスポットなどの情報を雑誌のように閲覧できるWebサイトを提供します。各事業社のWebサイトや液晶サイネージへの掲載をはじめ、QRコードを印字して配布もできるほか、全国のニッチな旅行体験が集まる「NICHER TRAVEL」のプラットフォームにも掲載できます。また、各地域で発行されている紙仕様の観光ガイドをデジタル化する、システム提供のみを利用できるプランも用意しています。さらに、ナビタイムジャパンの経路検索技術を活用できるため、スポットまでのルート案内も可能です。対応言語は、日本語と英語の2言語となっています。



本サービスは、自治体や観光協会、DMO、交通事業者、地域の観光コンテンツ造成に取り組む事業者、観光案内所、宿泊施設など、地域で旅行者の受け入れや観光施策に取り組む皆さまに活用いただけます。



すでに、過去に「NICHER TRAVEL」でツアーを実施した豊岡市(兵庫県)、松阪市(三重県)、福山市(広島県)、屋久島町(鹿児島県)での「TOWNGUIDE By NICHER TRAVEL」導入が決まっており、各観光ガイドは「NICHER TRAVEL」で閲覧できます。

本サービスを通じて、地域をさまざまな角度で知ることのできるコンテンツを提供し、旅行者のニーズに応えるとともに、 観光資源のブラッシュアップや誘客に貢献したいと考えます。また、今後は、「TOWNGUIDE By NICHER TRAVEL」を活用し、地域を訪れる旅行者への特典や、地域の人々と交流できる体験など、満足度向上や再訪意欲が高まる施策も検討していきます。



阪急交通社とナビタイムジャパンは、旅を通じて地域の発展や人々の交流に貢献する共通の理念のもと、プラットフォーム「NICHER TRAVEL」を通じて地域の魅力を発信することで、さらなる地域の活性化に取り組んでまいります。

■「TOWNGUIDE By NICHER TRAVEL」サービスイメージ

■「TOWNGUIDE By NICHER TRAVEL」を導入するメリット

[表: https://prtimes.jp/data/corp/26884/table/467_1_c1f8090fac5b3055ca0b67d06c891fe6.jpg ]

■申し込み方法

本サービスのご利用をご検討の方は、下記のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

お問い合わせフォーム

https://www.nichertravel.jp/contact



■「NICHER TRAVEL」について

"旅を介して地域の活性化や人々の交流に貢献する"ことを目指し、株式会社阪急交通社と株式会社ナビタイムジャパンがスタートさせた旅のプラットフォームです。地方自治体や観光協会、企業・ブランド、生産者、クリエイター、地域の人々などを結びつけて、独創的なパッケージツアーを企画・商品化します。エッジの効いた地域体験型パッケージツアーをデザインし実際に送客することで、招く人と招かれる人の交流促進や地域活性に貢献します。

https://www.nichertravel.jp/

・関連プレスリリース

(2022年6月14日付)阪急交通社とナビタイムジャパン、「NICHER TRAVEL」(ニッチャートラベル)開始(https://corporate.navitime.co.jp/topics/pr/202206/14_5481.html)

(2025年3月21日付)阪急交通社とナビタイムジャパンが共同運営の旅のプラットフォーム「NICHER TRAVEL」で全国各地の旅行会社が企画するニッチなツアーを掲載開始(https://corporate.navitime.co.jp/topics/pr/202503/21_5870.html)

サービスご利用に関するお問い合わせ :https://www.nichertravel.jp/contact