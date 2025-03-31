Roosterブランド初、高速・低遅延の5G対応ルータ「Rooster DRX5510」販売開始

サン電子株式会社

サン電子株式会社（愛知県名古屋市、代表取締役社長 内海 龍輔 東証スタンダード：6736）は、5G/LTEに対応したIoT/M2Mルータ「DRX5510」を3/31(月)より販売開始いたします。

累計120万台以上の販売実績を誇るRoosterブランドから、初の5G対応モデルが登場します。

「DRX5510」は、デュアルSIM構成により、用途や状況に応じた柔軟な回線選択と、障害時のバックアップ運用を実現します。据え置きから車載まで、あらゆる環境に対応する堅牢設計で、IoT/M2Mソリューションの可能性を広げます。

DRX5510

品名：DRX5510

コード：11S-DRX5510

標準価格：オープンプライス

JANコード：4907940130889

発売日：2025年3月31日 (月)

＜DRX5510の主な特長＞

■5G対応

5G周波数バンド（n1, n3, n28, n77, n78, n79）をサポートする5G/LTEモジュールを採用。マルチキャリアにも対応しているため、幅広いキャリアでそのまま利用でき、導入時の機器選定の手間を軽減。将来的なキャリア見直しにも柔軟に対応可能です。

■無線LAN機能を搭載

IEEE 802.11規格に準拠した無線LAN親機機能を搭載し、各種クライアント端末（タブレット、サイネージSTB、防犯カメラ等）とのワイヤレス接続をサポートします。

■デュアルSIM対応で冗長化運用可能

2つのSIMスロットを搭載し、異なるキャリアのSIMを挿入することで通信回線を冗長化。キャリア障害時には自動的に副回線へ切り替わり、通信断絶時間を最小限に抑えます。遠隔監視・制御やデータ収集など、途切れることのない運用を実現します。

■内蔵アンテナで簡単設置

モバイル通信用と無線LAN通信用のアンテナを内蔵。追加のアンテナ購入は不要で、設置作業を簡略化できます。また、内蔵アンテナでのモバイル通信が難しい環境でも、モバイル通信用の外部アンテナを接続することで、電波状況に合わせた柔軟な運用が可能になります。

■各種VPN機能に対応

IPsec、PPTP、L2TPv2サーバに対応しております。

リモートメンテナンス、拠点間接続など、様々なニーズに応じたセキュアなVPN環境を構築でき、場所を選ばない安全な通信を可能にします。

■車載利用を考慮した堅牢設計

自動車部品振動試験規格 JIS D 1601-1995 3種-A種、および鉄道車両部品の振動・衝撃試験規格 JIS E 4031:2013区分1等級B をクリア。車載環境における信頼性の高い動作を保証します。

■IoT製品に対するセキュリティ適合性評価制度の★1に適合予定

独立行政法人情報処理推進機構（IPA）が運用するIoT製品に対する「セキュリティ要件適合評価及びラベリング制度（JC-STAR）」の基準★1に適合予定です。

■IoT/M2M遠隔管理サービス「SunDMS」搭載

安心・安定運用をより高い次元で行うため、ファームウェアの更新やログ、温度電圧管理、死活監視などの遠隔集中管理機能を提供します。

＜DRX5510の主な仕様＞

・モバイル通信：5G/LTE

・無線LAN通信：IEEE802.11 a/b/g/n/ac (最大接続20台)

・内蔵アンテナ：5G/LTE用アンテナ ×4、無線LAN ×2

・Ethernetポート：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T ×2 ポート

・対応UIMカード：nano SIM ×2

・外形寸法：約128(W) × 81(D) ×42 (H) 単位mm （突起部・取付部除く）

・重量：約420g

・動作温度：-20～65℃

・保存温度：-25～80℃

・消費電力：14W(最大)／8W(平均)／0.8W(おやすみモード)

・規格：VCCI Class A

JIS D 1601-1995 3種-A種（自動車部品振動試験規格）

JIS E 4031:2013 区分 1等級B（鉄道車両部品の振動・衝撃試験規格）

【関連URL】

本ニュースリリースURL

https://www.sun-denshi.co.jp/sc/press/newsrelease/250331_drx5510.html

DRX5510製品URL

https://www.sun-denshi.co.jp/sc/product_service/router/drx5510/

SunDMSサービスURL

https://www.sun-denshi.co.jp/sc/product_service/service/dms/

【製品・サービスに関するお問合せ先】

サン電子株式会社 M2M事業部

〒105-0013 東京都港区浜松町2-2-12 JEI浜松町ビル4階

TEL：03-3525-8165 FAX：03-6260-4886

Mail：sales-suncomm@sun-denshi.co.jp

担当：営業部

※仕様は予告なく変更される場合がございますので予めご了承ください。

※「Rooster」および「SunDMS」はサン電子株式会社の登録商標です。

※その他、記載されている社名、製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。