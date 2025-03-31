¡Ø¥Õ¥ì¥­¥·¥Ö¥ëRGB¥Ðー¥é¥¤¥È¡Ù¤òÈ¯Çä

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´12Ëç)

¥µ¥ó¥³ー³ô¼°²ñ¼Ò




2025Ç¯3·î31Æü


News Release



¤°¤Ë¤ã¤°¤Ë¤ã¤Ã¤È¹¥¤­¤Ê·Á¤ËÊÑ·Á¤Ç¤­¤ë¥·¥ê¥³¥ó¥Á¥åー¥Ö¤ÎLED¥é¥¤¥È


¡Ø¥Õ¥ì¥­¥·¥Ö¥ëRGB¥Ðー¥é¥¤¥È¡Ù¤òÈ¯Çä













¡ã³µÍ×¡ä ¤³¤ÎÅÙ¡¢¥µ¥ó¥³ー³ô¼°²ñ¼Ò ¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»³¸÷Çî¹¯¡Ë¤Ç¤Ï


¡Ø¥Õ¥ì¥­¥·¥Ö¥ëRGB¥Ðー¥é¥¤¥È¡Ù¤ò¡ÖPYZONE¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ3·î31Æü¤ËÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£


¥µ¥ó¥³ー¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¢Ä¾±ÄÅ¹¡¢¼è°·Å¹¡¢EC ¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£





¡ÖPYZONE¡×¡Ê¥Ñ¥¤¥º¥ï¥ó¡Ë¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÎÎ°è¤ò¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¤³¦¤ò¡¢ÁÏ¤ë¡¦¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤à¡×¡ÊPLAY YOUR ZONE¡Ë¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¥µ¥ó¥³ー¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£


PYZONE¡Ê¥Ñ¥¤¥º¥ï¥ó¡Ë¤È¤Ï :
https://www.thanko.jp/view/page/pyzone_mission



ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¼«Ê¬¹¥¤ß¤ËÊÑ·Á¤Ç¤­¤ë¥·¥ê¥³¥ó¥Á¥åー¥Ö¤ÎLED¥é¥¤¥È¤Ç¤¹¡£


LEDÉôÊ¬¤Î¥µ¥¤¥º¤ÏÉý30¡ß±ü¹Ô25¡ß¹â¤µ1200(mm)¡¢


ÂæºÂ¤Î¤ß¤Î¥µ¥¤¥º¤ÏÄ¾·Â160¡ß¹â¤µ5(mm)¡£


²»¤ËÈ¿±þ¤·¤ÆLED¤ÎÈ¯¸÷¿§¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë²»ÎÌ¤Ë±þ¤¸¤ÆÅÀÅô¤¹¤ë¡Ö¥ê¥º¥à¥âー¥É¡×¤òÅëºÜ¡£


²»³Ú¤ä±Ç²è¡¦¥²ー¥à¶õ´Ö¤ÎÊ·°Ïµ¤ºî¤ê¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ç¤¹¡£


Ã±¿§7¿§¤Î¥«¥éー¤òÇ¤°Õ¤ÇÀÚ¤êÂØ¤¨²ÄÇ½¡¢ÌÀ¤ë¤µ¤Ï10ÃÊ³¬¤ÇÄ´À°¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£


USBµëÅÅ¼°¤ÇPC¤Ê¤É¤«¤é¤ÎÅÅ¸»¤ä¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤«¤é¤ÎµëÅÅ¤Ç¤â»ÈÍÑ²ÄÇ½¡£


¼«Ê¬¹¥¤ß¤Î¶õ´Ö¤òºî¤ê¤¿¤¤¡£¥é¥¤¥È¤ÇÊ·°Ïµ¤¤Î¤¢¤ëÉô²°¤Ë¤·¤¿¤¤¡£


¤½¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¡Ø¥Õ¥ì¥­¥·¥Ö¥ëRGB¥Ðー¥é¥¤¥È¡Ù¤Ç¤¹¡£



[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=DHpe8Tnq9-I ]


¡ãÀ½ÉÊÆÃÄ¹¡ä


¢£¼«Í³¤Ë·Á¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¥·¥ê¥³¥ó¥Á¥åー¥ÖÀ½


¢£¼þ°Ï¤Î²»¤ËÈ¿±þ¤·¤ÆÅÀÅô¤¹¤ë¡Ö¥ê¥º¥à¥âー¥É¡×ÅëºÜ


¢£Ã±¿§7¿§¡¦ÌÀ¤ë¤µ10ÃÊ³¬¤ÎÄ´À°¤¬²ÄÇ½


¢£¤É¤³¤Ç¤âÀßÃÖ¤·¤ä¤¹¤¤USBµëÅÅ¼°


¢£ÂæºÂ¤ò³°¤·¤ÆLEDÉôÊ¬¤Î¤ß¤Ç¤â»È¤¨¤ë














¡ã»ÅÍÍ¡ä


¡¦¥µ¥¤¥º¡¿¥é¥¤¥È¡§Éý30¡ß±ü¹Ô25¡ß¹â¤µ1200(mm)


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÂæºÂ¡§Ä¾·Â160¡ß¹â¤µ5(mm)


¡¦½ÅÎÌ¡¿Ìó1.7kg


¡¦ÅÅ¸»¡¿ËÜÂÎ¡§USB 5V 2.0A°Ê¾å


¡¡¡¡¡¡¡¡¥ê¥â¥³¥ó¡§CR2025 ¤Þ¤¿¤Ï CR2032


¡¦LED¥é¥¤¥È¿ô¡¿78¸Ä


¡¦¥«¥éー¡¿16¿§


¡¦ºà¼Á¡¿LED¥Á¥åー¥Ö¡§¥·¥ê¥³ー¥ó¥´¥à¡¤¥¹¥Áー¥ë


¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ùー¥¹¡§ÃºÁÇ¹Ý


¡¦¥±ー¥Ö¥ëÄ¹¡¿Ìó1m


¡¦¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡¿¥é¥¤¥È¡¢¥Ùー¥¹¡¢¥ê¥â¥³¥ó¡¢¸ÇÄê¥·ー¥ë¡¢ÆüËÜ¸ì¼è°·ÀâÌÀ½ñ


¡¦ÊÝ¾Ú´ü´Ö¡¿¹ØÆþÆü¤è¤ê6¥ö·î


¡¦¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥µ¥¤¥º¡¿Éý435¡ß±ü¹Ô170¡ß¹â¤µ50(mm)


¡¦¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¹þ¤ß½ÅÎÌ¡¿Ìó1.9kg


¡¦È¯ÇäÆü¡¿2025/3/31


¡¦·¿ÈÖ/JAN¡¿RGBL25SBK/4580060602728





¥Õ¥ì¥­¥·¥Ö¥ëRGB¥Ðー¥é¥¤¥È


[ÈÎÇä²Á³Ê]¡¡6,680±ß(ÀÇ¹þ)


https://www.thanko.jp/view/item/000000004634




¢£À½ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè


¥µ¥ó¥³ー³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÄÌÈÎÉô¡¡¢©101-0023 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è³°¿ÀÅÄ1-8-13 NREG½©ÍÕ¸¶¥Ó¥ë4³¬


TEL 03-3526-4326¡¡FAX 03-3526-4322¡¡Email shop@thanko.jp¡¡URL: https://www.thanko.jp


¢£¥µ¥ó¥³ーÄ¾±ÄÅ¹ÊÞ¡¡¢©101-0021¡¡ ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è³°¿ÀÅÄ3-14-8 ¿·Ëö¹­¥Ó¥ëB03-5297-5783