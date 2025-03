【速報】フランスで、世界の女性ワイン専門家が厳正審査「第19回フェミナリーズ世界ワインコンクール2025」。日本のワイン・リキュール・日本酒・蒸留酒・ビール・シードル、120アイテムが「金／銀」

一般社団法人日本のSAKEとWINEを愛する女性の会

世界の女性ソムリエ、女性醸造家、女性ワインジャーナリスト、女性シェフなど、女性のワイン専門家が厳正なブラインド審査を行う「第19回フェミナリーズ世界ワインコンクール」が2025年3月17日(月)~18日(火)にかけて、フランス、ブルゴーニュにて行われました。2007年スタートしたこのコンクール、2020年大会より日本酒部門が、2022年大会からは焼酎を含めた蒸留酒部門が、さらに、2024年大会からは、クラフトビール、クラフトシードル部門が新設されました。

各部門の最高得点に与えられる【TOP OF THE BEST】に輝いた銘柄は、日本国内において前年比263%の売上増を達成する販売効果大の国際コンペとして注目されています。世界の女性から愛されるお酒という名誉ある称号を受けた銘柄を、まずは速報でお知らせします。各部門の金・銀、さらに各部門で最高得点を獲得した【TOP OF THE BEST】の紹介と表彰式は、2024年5月下旬、YouTube公式SAKE女チャンネルにてご覧いただけます。



フランス発祥のこのコンクールは、世界の女性ワイン専門家が審査を行うというユニークなものとして年々注目が高まっています。入賞酒は売り上げに直結します。なぜならワインをはじめとした酒類は女性の好みが市場をけん引しているといっても過言ではないからです。気になる今年の詳細は以下です。



■概要■

■審査結果のポイント■

2016年の第10回大会から審査に参加している日本広報大使、兼、フェミナリーズ名誉審査員友田晶子氏の今年の審査結果から見るポイントは以下です。

<日本ワイン>

日本産のインターナショナル品種の評価が非常に高くなっている。また、ナイアガラなどワイン用として敬遠されてきた品種の評価も高い。

<日本酒>

透明度、クリア、華やかな香味を持つ銘柄の評価が高い。また、熟成酒への認知度、評価が非常に高まってきているのも注目したい点。

<日本リキュール>

梅、ゆずのリキュールの人気はもともと高いが、今回は「黒糖きなこ」という珍しいリキュールの評価が高かった。今後バラエティが広がることを期待したい。

<日本産蒸留酒>

世界的に評価が高まっているジャパニーズ・ウイスキー、ジャパニーズ・ジンが高評価。今後は、本格焼酎のエントリーも後押ししていきたい。

<日本産ビール、日本産シードル>

ペールエールの評価が高いが、サツマイモのビールの評価されたことに注目したい。シードルは、これから開拓の余地がありそうだ。世界のシードルとの香味違いが大きい印象。





■第19回フェミナリーズ世界ワインコンクール2025 受賞結果■ ※企業名五十音順

<日本ワイン 金賞>

井上ワイナリー株式会社/高知/TOSA手結 2023

岩の原葡萄園/新潟/ヘリテイジ 2022

株式会社エーデルワイン/岩手/五月長根 リースリング・リオン 2023

月山トラヤワイナリー/山形/月虎メルロー 2020

月山トラヤワイナリー/山形/月虎メルロー 2021

株式会社岩手くずまきワイン/岩手/星 2023

庄内たがわ農業協同組合 月山ワイン山ぶどう研究所/山形/ソレイユルバンメルロソレイユルバンメルロ 2022

株式会社セラアグリパーク/広島/シャルドネスパークリング

フジクレールワイナリー株式会社/山梨/フジクレール 吟果マスカット・ベーリーA 2023

フジクレールワイナリー株式会社/山梨/フジクレール クラノオト デラウェア 2024

特定非営利活動法人みどりの杜福祉会いわきワイナリー/福島/シャルドネ樽熟成 2023

モンデ酒造株式会社/山梨/ナイヤガラ 2024

了美ヴィンヤード&ワイナリー/宮城/ラセリー了 メルロー 2023

了美ヴィンヤード&ワイナリー/宮城/ゼフィール メルロー 2022

<日本ワイン 銀賞>

井上ワイナリー株式会社/高知/正光園シャルドネ 2023

岩の原葡萄園/新潟/レッド・ミルレンニューム 2023 辛口

岩の原葡萄園/新潟/深雪花 赤

岩の原葡萄園/新潟/深雪花 白

岩の原葡萄園/新潟/善 白

岩の原葡萄園/新潟/善 スパークリング白

岩の原葡萄園/新潟/マスカット・ベーリーA 2022

岩の原葡萄園/新潟/ローズ・シオター 2023

株式会社エーデルワイン/岩手/グリューナー・ヴェルトリーナー 樽熟成 2023

株式会社岩手くずまきワイン/岩手/ほたる スパークリング白

駒園ヴィンヤード株式会社/山梨/Tao Caprice Blanc 2024

駒園ヴィンヤード株式会社/山梨/Cru Nishino Sauvignon Blanc 2024

駒園ヴィンヤード株式会社/山梨/Tao Comazono Koshu 2024

株式会社サドヤ/山梨/Liel 高山村 白 2022

庄内たがわ農業協同組合 月山ワイン山ぶどう研究所/山形/ソレイユルバン 甲州シュールリー2023

庄内たがわ農業協同組合 月山ワイン山ぶどう研究所/山形/ソレイユルバン ベーリーA 2022

株式会社つがるワイナリー/青森/シャルドネ 2024

ドメーヌブレス/北海道/MUSUBI 十二単 2023

株式会社はこだてわいん/北海道/北海道100ソーヴィニヨンブラン 2023

株式会社はこだてわいん/北海道/余市町産葡萄ピノブラン 2023

フジクレールワイナリー株式会社/山梨/百千 AX3 2023

北海道ワイン株式会社/北海道/田崎ヴィンヤード ソーヴィニヨン・ブラン2022

モンデ酒造株式会社/山梨/YOAKENO 天王原北杜の雫 2022

了美ヴィンヤード&ワイナリー/宮城/ゼフィール ブラッククイーン 2022

<日本酒 金賞>

曙酒造株式会社/福島/天明 純米吟醸火入 黒ラベル

曙酒造株式会社/福島/天明 純米大吟醸37 金色の天明

井村屋株式会社/三重/福和蔵 純米酒

井村屋株式会社/三重/福和蔵 純米吟醸

小田切商事株式会社/高知/吟天光龍/熟成酒

小田切商事株式会社/兵庫/吟天龍王/熟成酒

尾畑酒造株式会社/新潟/深静 flat40 純米大吟醸

合資会社 加藤吉平商店/福井/梵・純米55

合資会社 加藤吉平商店/福井/梵・天使のめざめ

鴨庄酒造株式会社/兵庫/612/純米吟醸酒

株式会社 北川本家/京都/神銀瀧 純米大吟醸

清水清三郎商店株式会社/三重/作 なぐわし 鈴鹿神の穂/純米大吟醸酒

清水清三郎商店株式会社/三重/作 竒瑞/純米大吟醸酒

関谷醸造株式会社/愛知/ほうらいせん 摩訶 純米大吟醸

出羽桜酒造株式会社/山形/出羽桜 AWA SAKE /スパークリング酒

天寿酒造株式会社/秋田/純米大吟醸 鳥海山

天寿酒造株式会社/秋田/米から育てた純米酒 天寿

天寿酒造株式会社/秋田/純米大吟醸 天寿

永井酒造株式会社/群馬/水芭蕉 純米吟醸

永井酒造株式会社/群馬/水芭蕉 純米大吟醸 翠

永井酒造株式会社/群馬/水芭蕉 純米大吟醸 プレミアム

永井酒造株式会社/群馬/水芭蕉 純米大吟醸 40

株式会社新澤醸造店/宮城/虎姫 純米大吟醸

株式会社新澤醸造店/宮城/THE INVISIBLE GORILLA /純米大吟醸

株式会社新澤醸造店/宮城/愛宕の松 ひと夏の恋 純米吟醸

株式会社新澤醸造店/宮城/超特選純米大吟醸 残響 2024

株式会社新澤醸造店/宮城/伯楽星 純米大吟醸 道場六三郎 2024

株式会社新澤醸造店/宮城/すし匠 はな家与兵衛 純米大吟醸

株式会社新澤醸造店/宮城/伯楽星 純米吟醸

株式会社日本の古酒蔵/兵庫/古昔の美酒 天貴/熟成酒

東酒造株式会社/石川/神泉 純米吟醸 旨口

株式会社福井弥平商店/滋賀/萩乃露 純米大吟醸 白銀ラベル

株式会社丸山酒造場/新潟/雪中梅 雪中貯蔵 純米原酒

宮坂醸造株式会社/長野/真澄 真朱/純米吟醸酒

やちや酒造株式会社/石川/KAGA鶴 純米酒

若鶴酒造株式会社/富山/若鶴酒造 富山純米

<日本酒 銀賞>

合資会社加藤吉平商店/福井/梵・時の夢

嘉美心酒造株式会社/岡山/嘉美心 純米大吟醸

菊池酒造株式会社/岡山/木村式奇跡のお酒 純米吟醸 雄町

酒井酒造株式会社/山口/五橋 純米大吟醸40%

笹の川酒造株式会社/福島/秘蔵純米35年古酒

清水清三郎商店株式会社/三重/作 穂乃智 /純米酒

出羽桜酒造株式会社/山形/出羽桜 ML醗酵 /純米酒

株式会社豊島屋本店/東京/金婚 貴醸酒

戸田酒造株式会社/長野/ダイヤ菊 純米大吟醸

永井酒造株式会社/群馬/谷川岳 超辛純米

ふじの井酒造株式会社/新潟/凱 -GAI- 熟成酒

合資会社光武酒造場/佐賀/光武 山田錦 13/純米酒

株式会社八木酒造部/愛媛/山丹正宗 純米酒 松山三井

<日本産リキュール 金賞>

秋田県醗酵工業株式会社/秋田/梅の実しずくプレミアム/梅

香住鶴 株式会社/兵庫/こだわりの梅酒/梅

高野酒造株式会社/新潟/越路吹雪 柚子酒Premium/柚子

田治米合名会社/兵庫/竹泉 純米吟醸仕込 ゆず酒/柚子

玉乃光酒造株式会社/京都/京の柚子酒/柚子

出羽桜酒造株式会社/山形/出羽桜 本格梅酒/梅

株式会社日本の古酒蔵/兵庫/古昔の美酒 梅響/梅

株式会社ミレックスジャパン/山梨/桔梗信玄黒蜜きな粉/黒糖

やちや酒造株式会社/石川/加賀鶴 梅酒 日本酒仕込/梅

米澤酒造株式会社/長野/今錦 梅酒/梅

若狭三方ビバレッジ株式会社/福井/BENICHU19°/梅

<日本産リキュール 銀賞>

株式会社丸山酒造場/新潟/雪中梅 梅酒/梅

<日本産蒸留酒 金賞>

WHISKEY&CO.株式会社/静岡/Distillery Water Dragon's "Moon Shine"/ジャパニーズ・ニューメイクスピリッツ(熟成3年未満のもの)

WHISKEY&CO.株式会社/静岡/Water Dragon Spirits/ジャパニーズ・ジン

WHISKEY&CO.株式会社/静岡/Teen Spirits/ジャパニーズ・ジン

株式会社石川酒販/北海道/ザ横濱/ジャパニーズ・ウイスキー

笹の川酒造株式会社/福島/シングルモルト 安積 2024 EDITION/ジャパニーズ・ウイスキー

株式会社サンクゼール/長野/いいづなアップルブランデー2024Blancheふじ高坂りんご/その他の日本産蒸留酒

株式会社ミクニ/大阪/OSAKA GIN/ジャパニーズ・ジン

株式会社三宅本店/広島/クラフトジン瀬戸内 甘夏/ジャパニーズ・ジン

<日本産蒸留酒 銀賞>

WHISKEY&CO.株式会社/静岡/On Spring/ジャパニーズ・ジン

合資会社 加藤吉平商店/福井/梵・焼酎/その他の本格焼酎

笹の川酒造株式会社/福島/シングルモルト ジャパニーズウイスキー 安積 カベルネ・ソーヴィニヨンカスクリザーブ/ジャパニーズ・ウイスキー

有限会社サンアップル醸造ジャパン/青森/ラブヴァドス アップルブランデー アーリーバード 2024/その他の日本産蒸留酒

玉乃光酒造株式会社/京都/まねきつね/米焼酎

<日本産ビール 金賞>

エデン / スリラービーチブルワリー/千葉/エデンニューイングランドIPA

エルオーエル株式会社/千葉/谷津遊路

エルオーエル株式会社/千葉/むぎのくら

スリラービーチブルワリー/千葉/波と香のセッション

<日本産ビール 銀賞>

(株)協同商事 コエドブルワリー/埼玉/COEDO 紅赤

<日本産シードル 金賞>

プチポム/長野/プレミア シードル ミラベル 2024

<日本産シードル 銀賞>

株式会社せんきん/栃木/ナチュール・シードル 自然林檎酒

■フェミナリーズ世界ワインコンクール」とは■

ワインの本場フランスでTOP5に入り、また世界的にも知名度の高いコンクールです。毎年、日本を始め世界中から3000種~4000種ほどのワインがフランスに集結します。2007年に創設された同コンクールの一番の魅力は、審査員が世界中の女性ワイン専門家であるということ。世界中から経験豊かな、女性ソムリエ、女性醸造家、女性ジャーナリスト、女性インポーター、女性シェフなど約300~500名の女性ワインプロフェッショナルが集まり、まったく忖度なしの厳正なブラインド・テイスティング審査で評価する、非常に稀有なコンクールです。

フェミナリーズ・ジャポンHP

https://feminalise-japon.com/(https://feminalise-japon.com/)



■主催者■

主催者は、30年以上にわたりワインの本場ブルゴーニュにてワインコンクールを運営してきたワインコンクールのプロフェッショナル、ディディエ・マルタン氏。世界のワイン市場において女性が与える経済的影響力を目の当たりにし、今までになかった新しくて個性的な女性審査員によるワインコンクール“フェミナリーズ世界ワインコンクール”を2007年に創設しました。





■フェミナリーズ日本広報大使・名誉会長■

フェミナリーズフランス本部は、日本ワインの出品、日本人女性審査員の斡旋を目的に、2016年より『フェミナリーズ世界ワインコンクール日本広報大使』としてソムリエでありトータル飲料コンサルタントの友田晶子氏を起用。2017年にはアジア初の名誉会長を叙任。日本産酒の出品業務と日本人女性審査員の斡旋業務は、友田氏が代表理事を務める「一般社団法人日本のSAKEとWINEを愛する女性の会(通称:SAKE女の会/サケシ゛ョの会)」内に設置される『フェミナリーズ・ジャポン』が請け負っています。

フェミナリーズ・ジャポンHP

https://omotenashi-sakejo.com/(https://omotenashi-sakejo.com/)



■今までの出品状況■

2017年:日本人女性審査員参加(以降毎年参加)。日本ワインの出品スタート。12社30アイテムが出品、うち10アイテム(金賞6・銀賞1・銅賞3)入賞。

2018年:12社34アイテムが出品、うち9アイテム(金賞7・銀賞2)が入賞。

2019年:日本産リキュールを含め、31社65アイテムが出品、うち21アイテムが金賞入賞。

2020年:世界から4470アイテムの出品。日本からは176アイテム出品。うち日本ワインが50アイテム(赤21アイテム、白25アイテム、スパークリング4アイテム)、日本リキュールが30アイテムの出品。同年から増設された「日本酒部門」には、96アイテムの出品(うち純米大吟酒31、純米吟醸酒23、純米酒23、熟成酒7、スパークリン酒12)。

2021年:世界から5246アイテム。日本から312アイテム。日本ワイン87アイテム、日本リキュール47アイテム、日本酒178アイテムの出品。女性ワイン専門家がジャッジする日本酒という点では、今最も注目される国際日本酒コンクールとなりました。

2022年:世界から4780アイテム。日本からは429アイテムと過去最高。日本ワイン97アイテム、日本リキュール56アイテム、日本酒200アイテムの出品。同年から増設された蒸留酒部門には76アイテムの出品。女性ワイン専門家がジャッジする日本酒・蒸留酒という点では、今最も注目される国際日本産酒コンクールとなりました。

2023年:世界から3812アイテム。日本からは348アイテム。日本ワイン89アイテム、日本リキュール55アイテム、日本酒159アイテム、蒸留酒45アイテムの出品。

2024年:世界から3510アイテム。日本からは368アイテム。日本ワイン123アイテム、日本リキュール46アイテム、日本酒132アイテム、蒸留酒39アイテム、ビール12アイテム、シードル16の出品。女性ワイン専門家がジャッジする日本酒・蒸留酒、ビール、シードルという点では、今最も注目される国際日本産酒コンクールとなっています。



過去の受賞情報はこちらをご覧ください。

https://feminalise-japon.com/archive



■審査方法など■

審査は、ソムリエの資格保持者が管理配布するワインを、すべてブラインドで行い、隣り合う審査員とは話し合いは一切行われず、異なるワインを評価します。外観・香り・味わい・余韻などの官能評価をコメントとともに点数をつけ総合点で結果が出ます。

メーカー関係者、出品関係者による忖度は全く行われません。

「金」「銀」に入賞したワイン・リキュール・日本酒・蒸留酒・ビール・シードルはプロが認めた高品質の保証を受け、メダルシールとともに世界に広くPRされます(例:香港VINXPO出展。フランスの有名ワイン雑誌「VIGNE」、日本の酒類雑誌「ウイスキーガロア」、食の専門誌「Food Life」、人気ポータルサイト「オールアバウト」、各種ウェブニュースなどに掲載)。

■日本においての表彰式&【TOP OF THE BEST】発表はYouTubeで■



日本ワイン、日本リキュール、日本酒、日本産蒸留酒、日本産ビール、日本産シードル、6部門の金・銀入賞酒、さらに各部門の最高得点を獲得した【TOP OF THE BEST】6銘柄のご紹介と造り手の皆様をYouTubeにてご紹介します。ぜひご覧ください。



○公開日程 :2024年5月下旬(予定)



○チャンネル:YouTube公式SAKE女チャンネル アッコ先生のお酒相談室

https://www.youtube.com/channel/UCwDiPoq9IWUPkXspZ-8sBLQ(https://www.youtube.com/channel/UCwDiPoq9IWUPkXspZ-8sBLQ)

※公開スケジュールは、フェミナリーズHP、(一社)SAKE女の会HP、

関連SNSにてお知らせします。

○内 容:第19回フェミナリーズ世界ワインコンクール2025入賞酒の紹介

1, SAKE女の会9周年記念挨拶

2, 2025大会表彰式(受賞者と受賞銘柄ご紹介)

3,【TOP OF THE BEST 2025】発表(受賞者ご登場)

フェミナリーズ世界ワインコンクール HP

https://feminalise-japon.com/(https://feminalise-japon.com/)



一般社団法人 日本のSAKEとWINEを愛する女性の会 HP

https://omotenashi-sakejo.com/(https://omotenashi-sakejo.com/)



