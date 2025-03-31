新たな猛暑対策品・首掛けエアコン『COOLiFY』ラクラク夏過ごせる最強クーリングデバイスが03月31日より蔦屋家電の店頭で先行販売開始
革新技術を世界中から発見し、日本に新しい価値を提供するNascent株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：Joe）は、ブランドTORRASの最先端クーリングデバイス5製品「COOLiFY Cyber」「COOLiFY Air」「COOLiFY 2S」「COOLiFY iva」「COOLiTE」を、2025年3月31日（月）より、二子玉川 蔦屋家電（東京）の店頭にて先行販売いたします。
※「COOLiFY Cyber」「COOLiFY Air」「COOLiFY 2S」は、首元にペルチェ素子冷却プレートを搭載し、瞬時に冷却して体温を下げることができます。
最新技術を搭載したTORRASのクーリングデバイスは、暑い季節に最適なパーソナル冷却体験を提供します。
ぜひ店頭にて、その革新的な涼しさをご体感ください。
▼TORRAS夏季節COOLiFYとCOOLiTE製品について
次世代の温度管理を、もっとスマートに
<商品ラインナップと特徴>
COOLiFY Cyber
・ 3枚(14975mm²)ペルチェ素子冷却プレート、4つの超強ターボファンで風量80%アップ
・ 3段階風力調節・3つモード（Fan/Cool/Heat）
・ スマートアプリ対応で温度調整やモード選択が可能
・ 充電しながら使用可能
・ 6000mAhバッテリー＆急速充電で1階段のFanモードで最大15.5時間連続使用
・ カラー：ブラック、ホワイト
※IML工芸（インモールドラベリング技術）
COOLiFY 2S 限定ブラック
・ 電器量販店頭限定ブラック
・ IML工芸で傷に強く色褪せない。サーモクロミック技術で温度変化によりデザインが際立つ。
・ 2枚(2*4000mm²)ペルチェ素子冷却プレート、最大-18℃の瞬間冷却
・ 3段階風力調節・3つモード（Fan/Cool/Heat）
・ スマートアプリ対応で温度調整やモード選択が可能
・ 20W急速充電対応、充電しながらの使用もOK
・ 5000mAhバッテリー搭載で最大28時間の長時間使用が可能
COOLiFY 2S
・ 2枚(2*4000mm²)ペルチェ素子冷却プレート、最大-18℃の瞬間冷却
・ 3段階風力調節・3つモード（Fan/Cool/Heat）
・ スマートアプリ対応で温度調整やモード選択が可能
・ 20W急速充電対応、充電しながらの使用もOK
・ 5000mAhバッテリー搭載で最大28時間の長時間使用が可能
・ カラー：グレー、デザートチタ二ウム
COOLiFY Air
・ 1枚（4749.4mm²)ペルチェ素子冷却プレート、16℃冷却＆首元＆顔を瞬時にクールダウン
・ 395gの軽量設計＆120°調整可能なフィット感抜群のデザイン
・ 3段階風力調節・3つモード（Fan/Cool/Heat）
・ 充電しながら使用可能
・ 5000mAhバッテリー搭載で最大24時間の長時間使用が可能
・ カラー：ミッドナイトブラック、ピンク、アイボリー
COOLiFY iva
・ ペルチェ素子搭載Xターボファン設計で、3秒瞬間冷却、通勤・通学も楽々
・ 182g超軽量＆コンパクトなサイズで、バッグやポケットにもスッキリ収納
・ 3WAY仕様（手持ち・カラビナ・スタンド）でシーンに応じて活躍
・ 無段階風量調整が実現、4900mAhバッテリーで最大12時間稼働＆急速充電対応
・ カラー：チャコール、ピンク、アイボリー
COOLiTE
・ わずか334gの折りたたみ扇風機
・ 4つの高速モーターが最大6,450 RPMの冷却性能を実現
・ 2つの使用モードと3段階の風量を調節可能
・ マルチ方向気流であらゆる角度冷却を実現
・ 4000mAhバッテリーで最大14時間稼働
・ カラー：ブラック、ライトブルー、アイボリー
取り扱い開始店舗
■二子玉川 蔦屋家電
・営業時間： 10:00～20:00
・定休日： 年中無休（元日を除く）
・所在地： 〒158-0094 東京都世田谷区玉川1丁目14番1号 二子玉川ライズ S.C. テラスマーケット
・アクセス：https://store.tsite.jp/futakotamagawa/access/
Web｜リンク(https://store.tsite.jp/futakotamagawa/?srsltid=AfmBOopFI4HnjHa2RpibU9APn1DIXyWk26JRbZkwydbeyoSiYyCeoMD1)
Instagram｜リンク(https://www.instagram.com/tsutaya_electrics/)
■蔦屋書店オンラインストア
URL：https://store.tsite.jp/shopping/
■Nascent Store
URL： https://nascent.base.ec/#item-list
Nascent株式会社 代表取締役社長
Joe氏のコメント
普通なハンディファンが広く普及して久しい。首掛けタイプも多様化し、デザインや機能に応じて好みのものを選べる。COOLiFYは一線を画す存在だ。最先端の半導体技術を活用し、首元を直接冷却しながら送風し、さらに冬には温め機能も備えることで、これまでにない快適な体験を提供してくれるだろう。
■ Nascent 株式会社について
Nascent株式会社は、世界中から最先端のテクノロジーを発見し、それらを日本市場に紹介する革新企業です。私たちは、生活をより便利でスマートにする製品を厳選し、進化するテクノロジーを通じて、新しい価値と体験を消費者に提供します。革新的な製品で、より豊かなライフスタイルを提案しています。Nascent株式会社は、今回もTORRAS 夏季節商品COOLiFYとCOOLiTEの蔦屋家電への販売企画、ならびに日本展開における販売代理店を務めています。
■ 会社概要
代表取締役：SK Joe
設立：2023年2月
所在地：東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル2F－C
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■本件に関するお問い合わせ先
Nascent株式会社 Even（info@nas-cent.com）