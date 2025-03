能登支援イベントGAPPA ROCKS ISHIKAWA出演者から14名が「NO MUSIC, NO LIFE.」ポスターに登場

タワーレコード株式会社

タワーレコードの「NO MUSIC, NO LIFE.」意見広告シリーズ最新版に、5月10日に石川県産業展示館で開催される能登半島支援のライヴ・イベント"GAPPA ROCKS ISHIKWA"出演者が登場。ポスターは、4月18日(金)より、タワーレコードおよびTOWER RECORDS mini全店で順次掲示します。

令和6年能登半島地震によって被災した石川県。震災から1年が過ぎた現在も復旧作業が完了していない地域が多数点在しているなか、サンボマスター、黒夢、BRAHMAN、ORANGE RANGE、MONGOL800、マキシマム ザ ホルモン、MAN WITH A MISSION、氣志團など、これまで東北や熊本をはじめとする全国各地の被災地を応援し続けてきたアーティストたちや、能登半島地震をきっかけに被災地支援を行っているアーティストたちを中心に企画趣旨に賛同したアーティストが集い、5月10日(土)に能登半島の復旧復興を後押しする支援イベント"GAPPA ROCKS ISHIKWA"を行うことが決定しています。

今回のポスターでは、このイベント出演アーティストから14名がポスター撮影に参加。撮影は、東日本大震災後の東北や、能登での支援活動も行っているカメラマンの石井麻木氏が担当しました。

■ポスター出演者(順不同)

山口隆(サンボマスター)、清春(黒夢)、人時(黒夢)、

TOSHI-LOW(BRAHMAN)、YOH(ORANGE RANGE)、キヨサク(MONGOL800)、翔(氣志團)、マキシマムザ亮君(マキシマム ザ ホルモン)、ダイスケはん(マキシマム ザ ホルモン)、トーキョータナカ(MAN WITH A MISSION)、ジャンケンジョニー(MAN WITH A MISSION)、片平里菜、ざらめ、山口大貴(プッシュプルポット)

能登半島地震から15ヵ月

あなたの知っている能登は

今もそこにありますか?

(GAPPA ROCKS ISHIKWA)

「NO MUSIC, NO LIFE.」ページ:https://nomusicnolife.jp/

■GAPPA ROCKS ISHIKAWA 能登支援チャリティについて

タワーレコードではGAPPA ROCKS ISHIKAWAの活動に賛同、能登支援のチャリティについても協力してまいります。このポスターの店頭掲出に合わせ、タワーレコード金沢フォーラス店をはじめ対象14店舗にて支援キャンペーンの実施が決定しました。

参加者にはイベントロゴの缶バッジや、同イベントに協賛しているアウトドアスパイスほりにし提供によるGAPPA ROCKS ISHIKAWAラベルのオリジナル・ブレンドのほりにし=「アウトドアスパイス たわれこほりにし」をプレゼントいたします。(詳細後述参照) また、イベント当日もタワーレコードブースで同支援キャンペーンを実施いたします。

タワーレコードが参加者の皆様からご支援いただいた募金全額は、GAPPA ROCK ISHIKAWAを通じ、"支援金"として寄付されます。

特典

タワーレコード対象14店舗ならびに"GAPPA ROCKS ISHIKWA"会場のタワーレコードブースにて、100円寄付いただくと「缶バッジ」、1,000円寄付いただくと「アウトドアスパイス たわれこほりにし」と「缶バッジ」を差し上げます。

缶バッジアウトドアスパイス たわれこほりにし

※各店数量限定にてなくなり次第終了となります。

開催期間:2025年4月18日(金)~5月10日(土)

対象店舗:タワーレコード14店舗+"GAPPA ROCKS ISHIKWA"会場

札幌パルコ店、盛岡店、仙台パルコ店、郡山店、新潟店、

渋谷店、新宿店、横浜ビブレ店、金沢フォーラス店、

名古屋パルコ店、梅田NU茶屋町店、なんばパークス店、

広島店、福岡パルコ店

"GAPPA ROCKS ISHIKWA"会場内タワーレコードブース

参加方法:各所に設置する専用募金箱に寄付(渋谷店は1F、新宿店は9F)

■イベント概要

イベント名:GAPPA ROCKS ISHIKWA

日程:2025年5月10日(土)

会場:石川県産業展示館

出演:サンボマスター / 黒夢 / ORANGE RANGE / BRAHMAN /

マキシマム ザ ホルモン / MONGOL800 /

MAN WITH A MISSION / 氣志團 / locofrank /

JESSE(RIZE/The BONEZ) / 片平里菜 /

ざらめ / FUNNY THINK / プッシュプルポット and more

[チケット]

一般チケット \8,800 / 学割チケット \6,600(税込)

■公式HP:https://gapparocks.com/

■公式Xアカウント:@gapparocks