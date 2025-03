戸田中央メディックス埼玉　日本代表・後藤希友選手、中川彩音選手新加入のお知らせ

一般社団法人TMG本部後藤希友選手、中川彩音選手新加入のお知らせ

「戸田中央メディックス埼玉」は、戸田中央メディカルケアグループ(Toda Medicalcare Group:TMG)(本部:埼玉県戸田市、中村毅会長)が運営する女子ソフトボールチームです。

このたび、当チームに女子ソフトボール日本代表として活躍する後藤希友選手、中川彩音選手が加入いたしましたのでお知らせいたします。チームは昨年、JDリーグ東地区第3位(21勝8敗)となり、プレーオフに22年ぶり2度目の進出、また「皇后盃・第76回全日本総合女子ソフトボール選手権大会」では初優勝を果たし、躍進の年となりました。間もなく開幕するJDリーグ2025に向けて、両選手には即戦力としての活躍を期待しております。

地元埼玉県を元気に、そして多くの県民に勇気を与えられるよう、チーム一丸となり「ONE TEAM」で頑張ってまいります。今シーズンも、熱い応援をよろしくお願いいたします。

新加入選手のご紹介

後藤 希友【ごとう みう】

Photo by Takehito MATSUMURA

ポジション/投手

生年月日/2001年3月2日(24歳)

身長/171cm

投打/左投げ左打ち(二刀流)

出身地/愛知県

出身校/東海学園高等学校(愛知県)

経歴/2019年~ トヨタ

【リーグ経歴】

2020年 新人賞

2021年 最高殊勲選手賞、最多勝利投手賞、ベストナイン

2022年 最高殊勲選手賞、最優秀防御率賞、最多勝利投手賞、ベストナイン

2023年 リーグ優勝

最高殊勲選手賞、最優秀防御率賞、最多勝利投手賞、ベストナイン、

Most Wow! Player of the Year賞

2024年 リーグ優勝

最優秀防御率賞

【代表経歴】

2021年 東京オリンピック 金メダル

2022年 第11回ワールドゲームズ 銀メダル

2023年 杭州アジア大会 金メダル

2024年 WBSC女子ソフトボールワールドカップ 金メダル

【後藤選手コメント】

いつもあたたかい応援をありがとうございます。「新生・戸田中央メディックス埼玉」には、これまでにないメンバーが集結しました。皆さまにとって見たことのない景色をお見せできればと思っています。まずは勝って、その自信を証明したいです。心から勝負を楽しんでいる姿を会場で見ていただきたいです。多くのファンの皆さまに球場へ足を運んでいただけますと幸いです。

中川 彩音【なかがわ あやね】

ポジション/外野手

生年月日/1998年7月18日(26歳)

身長/169cm

投打/右投げ左打ち

出身地/大阪府

出身校/金光藤蔭高等学校(大阪府)

経歴/2019年~ 豊田自動織機

2023年~ SGホールディングス

【リーグ経歴】

2023年 ベストナイン

2024年 ベストナイン

【代表経歴】

2022年 第11回ワールドゲームズ 銀メダル

2023年 杭州アジア大会 金メダル

2024年 WBSC女子ソフトボールワールドカップ 金メダル

【中川選手コメント】

「戸田中央メディックス埼玉」は、日本一を目指せるチームだと思っています。その中で自分の実力を発揮できれば、チームとしての結果も必ずついてくるはずです。私ができることは、チーム・監督・コーチ、いろいろな方への恩返しです。自分自身も楽しみながらプレーで結果を残せるように頑張りたいです。試合の中ではぜひ「走・攻・守」の全てをご覧いただきたいです。たくさんの応援をよろしくお願いいたします。

福田五志監督コメント

戸田中央メディックス埼玉はこの3年間で優勝を狙えるチームに成長をしました。選手・スタッフを信じて一年間戦っていく。そして東地区1位、ダイヤモンドシリーズ進出、日本一を目指します。どこのチームでも活躍できる実力を持ちながら、メディックスへ移籍してくれた後藤、中川選手がさらにこのチームを魅力的にしてくれることと大いに期待をしています。

ホームゲーム開催のご案内

ニトリJDリーグ 第2節 さいたまラウンド@レジデンシャルスタジアム大宮■4月19日(土) 12:30~ VS デンソー■4月20日(日) 15:00~ VS 日立

ニトリJDリーグ 第7節 朝霞ラウンド@朝霞中央公園野球場■5月31日(土) 12:30~ VS ホンダ■6月1日(日) 15:00~ VS 太陽誘電ニトリJDリーグ 第14節 朝霞ラウンド@朝霞中央公園野球場■10月25日(土) 12:30~ VS NEC■10月26日(日) 15:00~ VS ホンダ

ホームゲームは“健康”に関するイベント&埼玉のキャラクターが勢ぞろい!

チームの母体である戸田中央メディカルケアグループの「医療」をテーマにしたさまざまな催しを実施いたします。いずれもご参加は無料となっております。

■健康コーナー

「血圧測定」「看護師相談」「地球温暖化防止活動の展示」「ピンクリボン活動」等をご用意しています。(※受付時間10:00~16:00)

■健康体操 TMG Fit

各試合前の時間に観客の方へ向けた健康体操を実施します。

■埼玉のキャラクターたちが勢ぞろい!

チームマスコットキャラクター「ガブリーちゃん」、さいたま市PRキャラクター「つなが竜ヌゥ」、朝霞市PRキャラクター「ぽぽたん」が各球場に遊びにきてくれます!

観戦チケットについて

チケットは「チケットぴあ」にてご購入ください(小学生以下観戦無料、前売り価格あり)。

https://fan.pia.jp/jdleague/

【本リリースに関する報道お問い合わせ先】

戸田中央メディカルケアグループ(TMG)

一般社団法人TMG本部 戸田中央メディックス埼玉 事務局

TEL 048-442-6418

E-mail toda_medics@tmg.or.jp