¥µ¥ó¥¨¥Ã¥¯¥¹»Ë¾å½é¡ª³¤³°¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢¡ÖRilakkuma Sumikkogurashi PLUS by San-X¡×Âè1¹æÅ¹¤¬´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë¤Î¥Û¥ó¥Ç¤Ë¡¢2025Ç¯3·î28Æü¡Ê¶â¡ËOPEN¤·¤Þ¤·¤¿¡ª

サンエックス株式会社

サンエックス株式会社(本社:東京都千代田区)は、大元メディア(テウォンメディア) の運営にて、2025年3月28日(金)、韓国・ソウルのホンデ(弘大)に、サンエックス史上初の海外オフィシャルストア「Rilakkuma Sumikkogurashi PLUS by San-X」をオープンしたことをお知らせします。

このオープンを記念し、3月28日(金)のオープン当日にはオープンセレモニーを実施しました。

サンエックスはこれまで、アジア各国やアメリカなど海外でPOP-UP SHOPや周遊ツアーを実施し、サンエックスのキャラクターたちがインバウンドの方々にも人気が高い背景から、今回、サンエックス初の海外オフィシャルストア第1号店を、世界中の若者たちに大人気の注目都市、韓国・ホンデにオープンしました。「Rilakkuma Sumikkogurashi PLUS by San-X」は、「あなたの毎日にサンエックスのコたちをPLUSする」をコンセプトにしており、 "PLUS"には「日本だけでなく、プラスで海外へもサンエックスのコたちが広がっていく」という想いを込めています。

オープン当日、午前11時のオープンを前に約200名のお客様が列を作るなど大盛況を博しました。また、オープンから3日間は店頭にて入場予約方式をとっており、常に200~300名のお客様が待機するほどの盛況ぶりでした。

本店舗では、リラックマとすみっコぐらしのみならず、サンエックスのキャラクターの様々な商品や韓国オフィシャルストア限定商品など幅広いアイテムを取り揃えています。

また、アイテム販売だけでなく、来店の記念にもなるような自分だけのリラックマとすみっコぐらしのフォトカードやネームステッカーが作成できる体験コーナーや、店舗全体にリラックマとすみっコぐらしの癒しの空間が広がります。

店内の様子店内の様子体験コーナー

また、オープン記念の特典に、オリジナルの会員証カードやピンバッジ、ステッカーなどのノベルティもプレゼントしています。

オープン記念特典ノベルティオフィシャルストア限定ショッパー

▼「Rilakkuma Sumikkogurashi PLUS by San-X」韓国・ホンデ店の詳細については、下記をご覧ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000570.000018631.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000570.000018631.html)

【店舗情報】

・店舗名:Rilakkuma Sumikkogurashi PLUS by San-X in Hongdae

・店舗OPEN日:2025年3月28日(金)

・所在地 : AK PLAZA 弘大店3F

188, Yanghwa-ro, Mapo-gu, Seoul, Republic of Korea

・営業時間:月~金曜11:00~22:00、土・日・祝日10:30~22:00

・定休日:不定休(施設に準じます)

※日本国内のリラックマストア・すみっコぐらしSHOPとは運営企業が異なります。

※お問い合わせは現地店舗までお願いいたします。

※店舗の状況によっては、予告なく整理券の配布等、混雑緩和の為の対策を行う可能性がございます。

※当日の状況によっては、限定品等のお品切れが発生する場合もございますのであらかじめご了承ください。

※別途お知らせがある場合は、Rilakkuma Sumikkogurashi PLUS by San-X公式SNS等でご案内いたします。

【店舗公式SNS情報】

詳しい情報はこちらのSNSにて順次公開していく予定ですので、ぜひフォローください。

- 韓国オフィシャルストア公式X

(アカウントID:@RKSG_PLUS_KR/URL:https://x.com/RKSG_PLUS_KR)

- 韓国オフィシャルストア公式Instagram

(アカウントID:@rksg_plus_kr/URL:https://www.instagram.com/rksg_plus_kr/)

●サンエックス株式会社について

リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100%オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。

サンエックス公式ホームページはこちらhttps://www.san-x.co.jp/

(C)2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.