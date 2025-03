美しさの鍵は菌活！資生堂銀座本店SHISEIDO THE STORE　4月1日（火）新サービス「美肌菌測定」スタート

株式会社資生堂

資生堂銀座本店「SHISEIDO THE STORE」は、新サービス「美肌菌測定」を2025年4月1日(火)よりスタートします。

近年、「菌活」というワードが大きなトレンドとなっていますが、銀座「SHISEIDO THE STORE」で菌活をはじめませんか。

これまでの皮膚常在菌検査は、サンプルを採取後、専門機関で解析するため、結果を得るまでに1か月程度の時間を要していましたが、資生堂は、約40分で検査結果の取得を可能とする新たな検査法をヤマトエスロン株式会社と共同開発※1。このたびSHISEIDO THE STOREは、この検査法を活用した測定機器を常設導入し、新サービス「美肌菌測定」をスタートいたします。

本サービスでは、美肌菌の量とバランス度を測定し、SHISEIDO THE STOREの美容のスペシャリストが日常生活での菌活をサポートする情報をご案内します。加えて、SHISEIDO THE STOREならではのお客さまに向けてのスキンケア紹介もいたします。スキンビューティーとウェルネスを融合し、美の顧客体験価値を高めてまいります。

SHISEIDO THE STOREは、ブランドの垣根を越えた横断型のビューティー提案が実現可能なことも店頭体験の魅力のひとつ。スキンケア、メイクアップ、フレグランス、ヘア&ボディケア、そしてインナービューティーに至るまで、資生堂グループのさまざまな商品を取り揃え、お客さまの美肌づくりをサポートします。資生堂が培ってきた美のソリューションを総合的に提案する唯一の施設だからこそ提供可能な新しいスキンケアソリューションの実現を目指していきます。

SHISEIDO THE STOREは、企業使命「BEAUTY INNOVATIONS FOR A BETTER WORLD(美の力でよりよい世界を)」 のもと、資生堂の知見、技術、ブランド価値を体現したフラッグシップストアとして、新たな感動をお届けいたします。

※1

資生堂、皮膚常在菌の新たな検査法を開発

https://corp.shiseido.com/jp/news/detail.html?n=00000000003351&rt_pr=trs36(https://corp.shiseido.com/jp/news/detail.html?n=00000000003351&rt_pr=trs36)

■美肌菌測定サービス

本サービスでは、皮膚の美しさや健やかさとの関連が強く示唆されている表皮ブドウ球菌と、アクネ菌の2種類の常在菌を測定。SHISEIDO THE STOREの美容のスペシャリストが日常生活での菌活をサポートする情報をご提案します。

場所:SHISEIDO THE STORE 1・2階

料金:2,200円(税込)

所要時間:約60分

※2名さまご一緒に測定できます

美肌菌測定でわかること

・美肌菌バランス度

・美肌菌測定結果から見た、ライフスタイルのヒント

・美肌菌のバランスから見た、お肌の状態の分析

美肌機測定シート

美肌菌測定の流れ

■SHISEIDO THE STORE

資生堂銀座本店「SHISEIDO THE STORE」は、銀座を訪れる国内外のお客さまに対し、資生堂が培ってきた美のソリューションを総合的に提案する唯一の施設です。化粧品販売に留まらず、エステティックやヘアメイクアップなどの美容サービスとフォトスタジオでの撮影サービス、個室での美容レッスン、美容セミナー等のコンテンツを用意しています。それぞれの分野の美容のスペシャリストが、さまざまなライフスタイル、オケージョンに寄り添った美容ソリューションを提案し、一人ひとりの最高の美しさを実現します。

住所:〒104-0061 東京都中央区銀座7-8-10

電話番号:03-3571-7735(代表)

営業時間:10:00~20:00

定休日:不定休

ウェブサイト:https://thestore.shiseido.co.jp/?rt_pr=trs36

インスタグラム:@shiseidothestore

X:@SHISEIDO_sts