『魔法使いの嫁』、『僕のいけずな婚約者』、『公爵令嬢は我が道を場当たり的に行く』の「コミックグロウル」　リニューアル！システムは「コミチ＋」！

2025年3月31日、株式会社コミチ(本社:東京都千代田区、代表取締役:萬田大作)は、株式会社ブシロードワークスが運営するコミックサイト「コミックグロウル」のリニューアルに伴い、出版社およびウェブトゥーンスタジオ向けマンガSaaS「コミチ+」の導入およびサイト運営支援を提供することを発表しました。

ブシロードワークスは、「”あなた”の為の物語を送り出す。」をミッションに、オリジナルIPの創出を目的として設立された出版社です。「コミックグロウル」は、多様なジャンルのマンガ作品を無料で提供するプラットフォームとして、多くの読者に親しまれています。コミチ+を導入することで、Web雑誌の構築と運用を効率化し、読者との直接的な接点を強化し、作品の認知度を高めることを目指します。

「コミチ+」の導入により、自社オリジナル作品をSNSやSEO施策を通じて広く発信する体制を構築。この取り組みを通じて、メディアを代表する作品の育成や、新人作家の発掘に寄与する基盤が整備されます。

株式会社コミチは、今後も出版社やウェブトゥーンスタジオ向けに「コミチ+」をはじめとするシステムの提供や、運営支援、デジタルマーケティング支援を通じて、漫画業界全体の発展に貢献してまいります。

「コミックグロウル」(「コミチ+」)の利用方法

● ユーザー登録をすると以下のサービスを利用できます

- メールアドレスだけで登録可能!- 23時間で各作品が1話分無料!- ミッション達成で無料で読めるチケットがザクザク!- お気に入り機能で登録作品の更新通知も!

● ユーザー登録は簡単

- メールアドレスを登録するだけで登録完了!

● 登録IDは「コミチ+」の他のWEB漫画誌でも使用可能

- 使用可能なコミチID連携サイトはこちらhttps://comici.jp/cooperation-site

「コミックグロウル」 オープンキャンペーン

「コミックグロウル」オープンに伴い、以下の豪華キャンペーンを行います。

【魔法使いの嫁(ヤマザキコレ (著))4月6日まで100エピソード無料】

【バンドリ!関連3作品 4月13日まで全149エピソード無料】 コミック版 BanG Dream! (漫画:柏原麻実/原作:ブシロード/ストーリー原案:中村 航) バンドリ! ガールズバンドパーティ! イベントダイアリー (漫画:黒渕かしこ/原作:Craft Egg/ブシロード) RAiSe! The story of my music (漫画:しいはらりゅう/原案:ブシロード/ストーリー原案:中村 航)

【カードファイト!! ヴァンガード4シリーズ 4月13日まで合計227エピソード無料】 カードファイト!! ヴァンガード(漫画:伊藤彰) カードファイト!! ヴァンガード YouthQuake(漫画:Quily/シリーズ原案:伊藤 彰) カードファイト!! ヴァンガード firstDress(原案:伊藤彰/漫画:影山なおゆき) カードファイト!! ヴァンガード will+Dress D2(漫画:影山なおゆき/原案:伊藤 彰)

【ろんぐらいだぁす!シリーズ 4月13日まで全話無料】 ろんぐらいだぁす!(漫画:三宅大志) ろんぐらいだぁすとーりーず!(漫画:三宅大志)

マンガSaaS「コミチ+」

「コミチ+」は、出版社・ウェブトゥーンスタジオ様向けにWebマンガ誌が制作できるツールです。媒体・作品のブランディングや、運用支援を行い、SaaSサービスのために安価に素早く立ち上げることが可能です。

秋田書店「チャンピオンクロス」「ヤンチャンWeb」、白泉社「ヤングアニマルWeb」、早川書房「ハヤコミ」、小学館「ビッコミ」(専用インフラ版) 、集英社「リマコミ+」(専用インフラ版)など、出版社のWebマンガ誌のインフラを担っています。

「コミチ+」で運営しているWEBマンガ誌が約3年で月間1億PVを実現。開発~デジタルマーケティング~運営までのノウハウを「コミチ+」にパッケージして提供しています。

システム開発にとどまらず、日々の運営やデジタルマーケティング支援により、Webサイトの成長を着実に後押しして大きくしていくことを得意としています。

「コミチ+」の導入実績 19メディア(2025年3月時点)

【マンガSaaS 「コミチ+」】 15社 16メディア

「チャンピオンクロス」「ヤンチャンWeb」(株式会社 秋田書店) / 「ヤングアニマルWeb」(株式会社 白泉社) / 「コミックグロウル」(株式会社ブシロードワークス) / 「アサコミ」(株式会社 朝日新聞出版) / 「コミックPASH! neo」(株式会社 主婦と生活社) / 「COMICリュエル&COMICジャルダン」(株式会社 実業之日本社) / 「ハヤコミ」(株式会社 早川書房) / 「MAGKAN」(株式会社 マッグガーデン) / 「ライコミ」(株式会社 マイクロマガジン社) / 「COMIC MeDu」(株式会社 ジーオーティー) / 「マンガBANGコミックス」(株式会社Amazia) / 「booklistaSTUDIOweb」(株式会社 ブックリスタ) / 「ちはやふる基金(一般社団法人 ちはやふる基金)」 / 「コルクスタジオ」(株式会社 コルク) / 「コミチオリジナル(株式会社コミチ)」



【専用インフラ版 「コミチ+」】 2社 2メディア

「ビッコミ」(株式会社 小学館) / 「リマコミ+」(株式会社 集英社)

■「コミチ+」とは

株式会社コミチ 会社概要

コミチ(comici)とは、ラテン語で「マンガ」。次世代の「マンガの道」=プラットフォームを作りたいという思いから2018年3月に創業。3000人以上の漫画家が切磋琢磨するマンガ投稿サービス「コミチ」、マンガSaaS「コミチ+」を運営。Netflixが映像のデジタル体験を、Spotifyが音楽のデジタル体験を良くしたように、マンガのデジタル体験を良くする『マンガのデジタル・トランスフォーメーション』に挑戦しています。

■株式会社コミチについて

■当社にご興味をお持ちいただいた方へ

急拡大につき、エンジニア、Webディレクター、アナリストをはじめ採用募集強化中です。

■株式会社コミチ お問い合わせ先

