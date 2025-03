「Ameri」10周年YEARを記念して初の野外フェスイベントの開催が決定！

B STONE株式会社

この度、B STONE株式会社(東京都港区/代表取締役 黒石奈央子)が運営するレディースブランド「Ameri(アメリ)」は、ブランド初となる野外フェスイベント「Ameri 10th Anniversary "NO RULES FOR LIFE" Powered by J-WAVE」を5月5日(月・祝)に六本木ヒルズアリーナにて開催いたします。

本フェスのテーマは、「Well-Being」

様々な年齢・立場の女性がいる中で、誰しもが働きやすく自分なりのルールで幸せを実現しているブランド「Ameri」の理念を、ファッションと音楽を通して本フェスイベントで感じていただきたい、という思いを込めています。

ラジオ局J-WAVEプロデュースによる音楽ステージでは、iri、水曜日のカンパネラ、chelmico、eillの4組がパフォーマンスを披露。今回のフェスのテーマである「Well-being」をそれぞれの形で表現し、

そのメッセージを社会に広げる力を持つ4組のアーティストにご参加いただくこととなりました。

さらにフェスの開催を記念し、Ameri×アーティスト AZUSA IIDA氏 スペシャルコラボレーションTシャツとスカーフを発売!

Ameriの洋服を纏った二人の女性と、クールな女性を大胆に描いたコンセプチュアルなアイテムになりました。Tシャツには、フェスイベントのスローガン「NO RULES FOR LIFE」をあしらい、ユニセックスでご着用いただけるサイズでご用意。

BLK/WHT S/M展開BLK/WHT S/M展開

■AZUSA IIDA (@azusa_iida) プロフィール

1991年 東京生まれ。

2016年に初個展を開催して以来、人物を主対象とした実験的な表現方法による展示活動を行っている。

また様々な企業、ブランド、メディアとの協業の中で、ファッションという視点を大切に、ビジュアルの提供からプロダクトデザインまで手がけている。

当日は、アーティストによるライブパフォーマンスや、様々なブランドのマーケットブース、キッチンカー、豪華景品が当たる抽選イベントなど、皆様にお楽しみいただけるコンテンツを多数ご用意。

ゴールデンウィークの休日に、ぜひご家族やご友人とお越しください。

■フェスイベント概要

開催日:2025年5月5日(月)

11:00~20:00

開催場所:六本木ヒルズアリーナ

入場料:無料

出演者タイムテーブル :

eill 13:00~13:40 (https://eillofficial.com/)

chelmico 15:00~15:40 (https://chelmico.com/)

水曜日のカンパネラ 17:00~17:40 (http://www.wed-camp.com/)

iri 19:00~19:40 (https://www.iriofficial.com/)

■イベントに関しての詳細はこちら

https://amerivintage.co.jp/blogs/feature/ameri-fes

■Ameri(アメリ)

2014年にオリジナルブランド「Ameri」を中心に、ヴィンテージアイテムやインポートアイテムなどを取り扱うセレクトショップ「AMERI VINTAGE」のWEB STOREをオープン。

”NO RULES FOR FASHION"=ファッションにルールはないをブランドコンセプトとし、ジャンルにとらわれない幅広いアイテムを展開するブランドです。

WEB STORE:https://amerivintage.co.jp/

Instagram:https://www.instagram.com/amerivintage/

YouTube:https://www.youtube.com/c/NORULESFOR