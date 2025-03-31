·î·ÐÁ°¤Î ¤³¤³¤í¤È¤«¤é¤À ¤ï¤¿¤·¤é¤·¤¯¡¡ÂçÄÍÀ½Ìô ¿©ÉÊ¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È ¡Ö¥È¥³¥¨¥ë¡Êtocoelle¡Ë¡×¿·¥­ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÅ¸³«¥¹¥¿ー¥È¡ª

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´3Ëç)

ÂçÄÍÀ½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò

½÷À­¤Î·ò¹¯¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¸¦µæ¤ò½Å¤Í¤Æ¤­¤¿ÂçÄÍÀ½Ìô¤¬³«È¯¤·¤¿


¿©ÉÊ¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¡Ö¥È¥³¥¨¥ë¡×¤¬¿·¥­ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÇÅ¸³«¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£






¸ø¼°¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È :
https://www.otsuka.co.jp/tcl



¼è°·¤¤»ÜÀß¤Î¸¡º÷¤Ï¤³¤Á¤é :
https://shop-eql.otsuka.co.jp/?f=3




½÷À­¤Ë´ó¤êÅº¤¦»ÑÀª¤È


ÌÜÀþ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿·ë¾½



¡Ö·î·ÐÁ°¤â¤¤¤Ä¤â¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ï¤¿¤·¤Ç¤¤¤¿¤¤¡¦¡¦¡¦¡×


¥È¥³¥¨¥ë¤Î³«È¯¼Ô¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÀ¼¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¡¢


25Ç¯¤ËµÚ¤Ö¸¦µæ³«È¯¤òÂ³¤±¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£



½÷À­¤Î


¥é¥¤¥Õ¤Ë¤Ï¡¢


ÇÈ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡£






½÷À­¤Ë¤Ï¡¢¤³¤³¤í¤È¤«¤é¤À¤ÎÆÃÍ­¤Î¥ê¥º¥à¤¬¤¢¤ë¡£


1¥«·î¤Î¤¢¤¤¤À¤Ç¤â¡¢¥é¥¤¥Õ¥âー¥á¥ó¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ


¤½¤ÎÇÈ¤ÏÂç¤­¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ ¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤Ã¤¿¤ê¡£


¥È¥³¥¨¥ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤È¤­¤â¼«Ê¬¤é¤·¤¯²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢


Ëè·î¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£



£±Æü£±ÂÞ¡Ê£³Î³¡ËÌÜ°Â¤Ç¡¢£·ÂÞ¤«¤é»Ï¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤â¤ª¼ê·Ú¥Ý¥¤¥ó¥È¡£


·î·ÐÁ°¤Î¿·¤·¤¤ÁªÂò»è¤Ë¡£


¥Ó¥¿¥ß¥óE¤Î°ì¼ï¤Ç¤¢¤ëtocoelle¤ÎÌ¾Á°¤ÎÍ³ÍèÀ®Ê¬


¦Ã -¥È¥³¥Õ¥§¥íー¥ë¡¢¦Ã -¥È¥³¥È¥ê¥¨¥Îー¥ë¤È·ò¹¯¤ÈÈþ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¥¨¥¯¥ªー¥ë¡¢ÉÔÂ­¤·¤¬¤Á¤Ê¥«¥ë¥·¥¦¥à¤ò´ÞÍ­¤¹¤ëÊ£¹ç·¿¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤Ç¤¹¡£


ÉØ¿Í²Ê¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Á´¹ñ¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Æ¼è°·¤¤»ÜÀß¤ò³ÈÂçÃæ¡£


»ä¤é¤·¤¯·ò¤ä¤«¤ÊËèÆü¤òÁ÷¤ê¤¿¤¤¤È´ê¤¦½÷À­¤Î³§ÍÍ¤Ë¡£


¤¼¤Ò¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£





À½ÉÊÌ¾¡§¥È¥³¥¨¥ë


ÆâÍÆÎÌ¡§10.5g¡Ê1ÂÞ3Î³¡ß7ÂÞ¡Ë


¥áー¥«ー´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§1,296±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡ã¿©ÉÊ¡ä




½÷À­¤Ë´ó¤ê¤½¤¦¡¡4¤Ä¤ÎÀ®Ê¬



¢¡¦Ã¡Ê¥¬¥ó¥Þ¡Ë -¥È¥³¥Õ¥§¥íー¥ë¡Ê90mg¡Ë ¡¿ ¢¡¦Ã¡Ê¥¬¥ó¥Þ¡Ë -¥È¥³¥È¥ê¥¨¥Îー¥ë¡Ê15mg¡Ë


¡¡ÂçÆ¦Ìý¤äÊÆÌý¤ËÂ¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤ë¥Ó¥¿¥ß¥óE¤Î°ì¼ï


¡¡¤½¤ÎÂå¼ÕÊª¤¬¡¢ ·î·ÐÁ°¤Î·ò¤ä¤«¤Ê¤³¤³¤í¤È¤«¤é¤À¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á



¢¡¥¨¥¯¥ªー¥ë¡Ê2mg¡Ë


¡¡ÂçÆ¦¥¤¥½¥Õ¥é¥Ü¥ó¤¬Ä²ÆâºÙ¶Ý¤ÇÊÑ´¹¤µ¤ì¤Æºî¤é¤ì¤ë


¡¡½÷À­¤Î·ò¹¯¤ÈÈþ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëÀ®Ê¬



¢¡¥«¥ë¥·¥¦¥à¡Ê250mg¡Ë


¡¡ÆüËÜ¿Í¤ËÉÔÂ­¤·¤¬¤Á¤Ê¥ß¥Í¥é¥ë¤Ç


¡¡ÆÃ¤Ë½÷À­¤¬°Õ¼±¤·¤ÆÀÝ¤ê¤¿¤¤±ÉÍÜÁÇ



¢¨1ÂÞ¡Ê3Î³¡ËÅö¤¿¤ê





¤Õ¤Ä¤¦¤Î¥Ó¥¿¥ß¥óE¤¸¤ã¥À¥á¤Ê¤Î?


°ìÈÌÅª¤Ê¥Ó¥¿¥ß¥óE(¦Á-¥È¥³¥Õ¥§¥íー¥ë) ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÆ¯¤­¤Ç¡¢


½÷À­¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë ÃíÌÜ¤ÎÀ®Ê¬¤Ç¤¹¡£



¥¨¥¯¥ªー¥ë¤òÄ²Æâ¤Çºî¤ì¤ë¤Î¤Ï5¿Í¤Ë1¿Í


ÂçÆ¦¿©ÉÊ¤òËèÆü¿©¤Ù¤¿¤ê¡¢ÂçÆ¦¥¤¥½¥Õ¥é¥Ü¥ó¤òÀÝ¤Ã¤Æ¤â¥¨¥¯¥ªー¥ë¤òºî¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¼ã¤¤½÷À­¤Ç¤Ï5¿Í¤Ë1¿Í¤È¤¤¤¦Ä´ºº·ë²Ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£ ¢¨£±¡¡



¥«¥ë¥·¥¦¥à¡¢Â­¤ê¤Æ¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤


ÆüËÜ¿Í½÷À­(20～40Âå)¤Î1Æü¤Î¿ä¾©ÎÌ¤Ï 650mg¢¨£²¤Ç¤¹¤¬¡¢


200～250mgÂ­¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¢¨£³¡£



¢¨£±¡¡Æâ»³À®¿Í: ¹¹Ç¯´ü¤È²ÃÎð¤Î¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢, 7(1):26-31,2008¡¡


¢¨£²¡¡ÆüËÜ¿Í¤Î¿©»öÀÝ¼è´ð½à2025Ç¯ÈÇ¡¡


¢¨£³¡¡ÎáÏÂ¸µÇ¯¹ñÌ±·ò¹¯¡¦±ÉÍÜÄ´ºº