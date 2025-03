バンダイナムコエンターテインメントとクリーク・アンド・リバー社による合弁会社 株式会社URS Gamesが4/1より事業開始

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社(以下C&R社)は、株式会社バンダイナムコエンターテインメント(以下バンダイナムコエンターテインメント)と共同で設立した合弁会社である株式会社URS Gamesが、2025年4月1日(火)より事業を開始することをお知らせいたします。





モバイルを中心としたゲームの開発・運営のコンテンツ事業を中心に、エンターテインメントビジネス及びクリエイターの両面の支援を行うエンターテインメント支援事業も行います。C&R社の幅広い専門性とバンダイナムコエンターテインメントのIP展開やゲーム制作、マーケティング力を掛け合わせ、より高品質でより幅広い方々に楽しんでいただけるコンテンツの開発をめざしてまいります。【株式会社URS Games 会社概要】名 称:株式会社URS Games(読み:ユアーズゲームス)本 社:東京都江東区深川2-2-18設 立:2025年3月5日代 表 者:代表取締役社長 青木 克仁事業内容:モバイルを中心とした、ゲーム開発・運営のコンテンツ事業、エンターテイメントビジネス及びクリエイター支援を行うエンターテイメント支援事業【ロゴマーク】

【社名の由来】

“URS = User first / Responsibility / Sincerity”

私たちは、ゲームを中心としたエンターテインメント事業で誠実( Sincerity )にお客様に向き合いユーザーファースト(User first)で魅力的なコンテンツを提供します。キャラクター表現やネットワーク技術、運用経験を活かし、責任( Responsibility )をもって最後までやり切るものづくりを追求します。



【人事ポリシー】

“URS Story = Yours Story”

すべてに楽しく、すべてに真剣に取り組む。一人一人が、自身のStoryを持ち、一人ひとりの力がURS GamesのStoryになる。YoursにとってURS Gamesにいることを誇りに思えるそんな仲間の集団でありたい。



【代表取締役社長 青木 克仁よりご挨拶】

クリーク・アンド・リバー社は、バンダイナムコエンターテインメントという素晴らしいパートナーと共にURS Gamesを設立いたしました。このたび、無事、事業のスタートが切れることを大変嬉しく思っております。社名の由来にある通り、優れたキャラクター表現やネットワーク技術、長年の運営経験に裏打ちされたやり切る力を武器に、日本はもちろんのこと世界で愛されるコンテンツづくりを誠実にめざしてまいります。



【役員一覧】

代表取締役社長 青木克仁(現職:株式会社クリーク・アンド・リバー社 取締役(CMO)を兼務)

取締役 中村 彰司

取締役 小林 賢也

取締役 前山 辰治

取締役 能間 崇

取締役 山田 恭平

取締役 木下 陽童

監査役 飯田 繁





【株式会社URS Gamesに関するお問い合わせ】

株式会社URS Games コーポレート担当

Mail: press@ursgames.co.jp

■株式会社バンダイナムコエンターテインメント 会社概要

本 社 :東京都港区芝5-37-8 バンダイナムコ未来研究所

設 立 : 1955年6月

代 表 者: 代表取締役社長 宇田川 南欧

事業内容:バンダイナムコエンターテインメントは、バンダイナムコグループパーパス「Fun for All into the Future」のもと、中期ビジョン「Connect with Fans」を掲げ、IP(キャラクターなどの知的財産)を軸に世界中のファンのみなさまとつながることを目指しています。家庭用ゲーム、ネットワークコンテンツやライブなどのアソビエンターテインメントを通じて、長く深く遊べる良質なコンテンツと多彩なエンターテインメントを提供しています。

U R L : https://www.bandainamcoent.co.jp/



■株式会社クリーク・アンド・リバー社 会社概要

本 社 : 東京都港区新橋四丁目1番1号 新虎通りCORE

設 立 : 1990年3月

代 表 者: 代表取締役社長 黒崎 淳

拠 点 : 東京(本社)・大阪・札幌・仙台・さいたま・横浜・川崎・高崎・金沢・名古屋・京都・神戸・高松・広島・福岡・熊本・那覇/ソウル・上海・北京・ロサンゼルス・モントリオール

事業内容:映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、舞台芸術、建築、AI/DX、アスリート分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業(派遣・紹介)、プロデュース事業(開発・請負)、ライツマネジメント事業(知的財産の企画開発・流通)を展開しています。C&Rグループとしては、医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、ライフサイエンス、CXO、アグリカルチャー分野で同事業を展開しており、その分野は合わせて18にまで拡大しています。

U R L : https://www.cri.co.jp (コーポレートサイト)

https://www.cri.co.jp/website-sns/ (公式サイト・SNS一覧)

https://www.creativevillage.ne.jp/ (プロフェッショナル×つながる×メディア「CREATIVE VILLAGE」)