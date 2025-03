FM802春のキャンペーンACCESS! 4月からスタート！今年のキャンペーンソングの作詞作曲は片岡健太（sumika）が担当！

株式会社 FM802

新生活を迎えたり、出会いや別れの多い春。FM802では毎年春にキャンペーンを展開しています。

FM802×三井ショッピングパーク ららぽーと ACCESS!キャンペーンは、FM802とゆかりあるアーティストが多数参加する、オリジナル・キャンペーンソングを制作するドリームプロジェクト。この、オリジナル楽曲は毎年期間限定でFM802独占オンエアしています。

FM802では2025年の春もACCESS!キャンペーンを実施します。今年のキャンペーンソングについて、本日3月31日のFM802『on-air with TACTY IN THE MORNING』で発表されました。今年の作詞作曲は片岡健太(sumika)が担当することが決定!

そして今年の楽曲に参加するシンガーは、片岡健太(sumika)を始め、石野理子(Aooo)/井上花月(Laura day romance)/imase /大野雄大(Da-iCE)/中島颯太(FANTASTICS)/橋本学(ハルカミライ)/Moto(Chilli Beans.)/りょたち(ねぐせ。)の9名が発表となりました。

楽曲は4月7日(月)6:00~11:00「on-air with TACTY IN THE MORNING」(DJ:大抜卓人)7時台で初オンエア予定、以降FM802の各番組でFM802独占オンエア。お聴き逃しなく。

■キャンペーン概要

・キャンペーンタイトル:FM802×三井ショッピングパーク ららぽーと ACCESS!

作詞・作曲:片岡健太(sumika)

アレンジ:トオミヨウ

Produced by FM802

・楽曲タイトル:赤春花

・ユニット名:Studio April

・キャンペーンHP:https://funky802.com/access/

■参加シンガー

片岡健太(sumika)/石野理子(Aooo)/井上花月(Laura day romance)/imase /大野雄大(Da-iCE)/中島颯太(FANTASTICS)/橋本学(ハルカミライ)/Moto(Chilli Beans.)/りょたち(ねぐせ。)

■初オンエア番組情報

・番組名:『on-air with TACTY IN THE MORNING』

・放送日時:4月7日(月)6:00~11:00(7時台に初オンエア)

・DJ:大抜卓人

・番組X:@TACTYfm802

【片岡健太 (sumika)からのコメント】

2018年にシンガーとして初めて参加して、その時から、いつか曲を作る側で参加できたら嬉しい!という気持ちを抱えていました。でも、こればっかりはやっぱり誘ってもらわないと始まらないので、今回誘っていただけた時に「ようやく来たぞ!」「音楽を続けてきてよかった」と思いました。

自分が曲を作るにあたっては、ボーカリストの一番おいしいところを、みんなが出し合えるような楽曲になったらいいなと思って、前後半で結構大胆に転調をして、みんなの声の美味しいところをうまくピックアップしていけるような構成の曲を作りました。

この『赤春花』を作るにあたって、自分自身にとっての青春時代として、学生時代のことを思い出すことが多くて。時間を経て、今青春を振り返ったときに「あの⾊は今も⻘なのだろうか…」ということを考えていました。⾊が青である必要性があるのか?という疑問から考え出して、その色が変わっていくとしたら、もうちょっと暖色になったりとか、青に限定せず、青から色が変わっていってもいいんじゃないか?と。それが、自分の中でイメージする春の色は赤かな?というところで、赤春というワードが出てきたんです。この季節は、桜はもちろん、いろんな花が咲く季節でもあるので、この季節に毎年思い出せるような曲になってほしいなという願いを込めて作りました。

■キャンペーンビジュアル:オリタシュンスケ

1990年生まれ。鹿児島県在住。

まったくの思いつきだった。趣味がほしくてイラストを始めたのが4年前。毎日描くことをルーティンとし、全くの独学でなんとなく続けて今日に至る。

日常の何気ないシーンを切り取った人物描写、いわばスナップ写真のような作風で、心掛けているのはシンプルに描くこと。作品に多く残された余白の部分に、ストーリーやバックボーンを想像してもらえたら嬉しい。iPhoneとインクペンが仕事道具。

・X: @ydo_orita

・Instagram : @youngmans_design_office

【参考】過去のキャンペーンソング

2024年「はなむけ」Radio Happy Willows

<作詞・作曲:柳沢亮太(SUPER BEAVER) アレンジ: トオミヨウ/Produced by FM802>

シンガー:アイナ・ジ・エンド / 大橋卓弥(スキマスイッチ)/ 岡野昭仁(ポルノグラフィティ) / 片岡健太(sumika) / サイトウタクヤ(w.o.d.) / TERU(GLAY) / TOMOO / ヤマサキセイヤ(キュウソネコカミ)

コーラス:柳沢亮太(SUPER BEAVER)

2023年「春はグラデーション」The Yogurts

<作詞=越智志帆 作曲=越智志帆、木崎賢治、宮田‘レフティ’リョウ アレンジ=トオミヨウProduced byFM802>

<シンガー>Superfly / 詩羽(水曜日のカンパネラ)/ 塩塚モエカ(羊文学) / 田邊駿一(BLUE ENCOUNT) /ビッケブランカ / ムツムロアキラ(ハンブレッダーズ)

2022年「AOZORA」THE HAJIMALS

<作詞・作曲=北川悠仁 アレンジ=トオミヨウ Produced by FM802>

<シンガー>ゆず / 石原慎也(Saucy Dog) / はっとり(マカロニえんぴつ) / 林萌々子(Hump Back) / 花村想太(Da-iCE) / Vaundy

2021年「春は溶けて」/Radio Bootsy

<作詞・作曲=川谷絵音 アレンジ=トオミヨウ Produced by FM802>

<シンガー>川谷絵音/北村匠海(DISH//)/長屋晴子(緑黄色社会)/ホリエアツシ(ストレイテナー)/

三原健司(フレデリック)/yama

2020年「僕のBUDDY!!」/レディオカリ―

<作詞=永積崇/作曲=奥田民生 アレンジ=トオミヨウ Produced by FM802>

<シンガー>iri/奥田民生/ハナレグミ/TAKUMA(10-FEET)/破壊(グループ魂)/牧達弥(go!go!vanillas)

2019年「メロンソーダ」/Radio Darlings

<作詞・作曲=aiko アレンジ=トオミヨウ Produced by FM802>

<シンガー>aiko/上白石萌歌/谷口鮪(KANA-BOON)/橋本絵莉子(チャットモンチー済)

はっとり(マカロニえんぴつ)/藤原聡(Official髭男dism)

Chorus=KAN/秦 基博

2018年「栞」/Radio Bestsellers

<作詞・作曲=尾崎世界観 (クリープハイプ) アレンジ=トオミヨウ Produced by FM802>

<シンガー>あいみょん/尾崎世界観 (クリープハイプ)/片岡健太 (sumika)/GEN (04 Limited Sazabys)/斎藤宏介 (UNISON SQUARE GARDEN)/スガ シカオ

2017年「STAY TUNE」/Buzz Connection

<作詞・作曲・アレンジ=清水翔太 Produced by FM802>

<シンガー>大橋トリオ/大森元貴(Mrs. GREEN APPLE)/SKY-HI/Chara/Dream Ami/HIROKI(ORANGE RANGE)/槇原敬之/Little Glee Monster

2016年 「Hello Radio」/ザ・プールサイド

<作詞・作曲=岸田繁(くるり) アレンジ=tofubeats Produced by FM802>

<シンガー>大橋卓弥(スキマスイッチ)/岸田繁(くるり)/木村カエラ/KREVA/DEAN FUJIOKA/藤原さくら/YONCE(Suchmos)

2015年 「Music Train ~春の魔術師~」/Sugar & The Radio Fire

<作成・作曲・プロデュース=スガ シカオ アレンジ:横山裕章(agehasprings)Produced by FM802>

<シンガー>大原櫻子/川上洋平([Alexandros])/斎藤宏介(UNISON SQUARE GARDEN)/スガ シカオ/谷口鮪(KANA-BOON)/HARUNA(SCANDAL)/光村龍哉(NICO Touches the Walls)/山村隆太(flumpool)

2014年 「春の歌」/POSSESSION=80.2 POR CENTO

<作詞・作曲・プロデュース=ウカスカジー(桜井和寿・GAKU-MC)/Additional Lyrics=KREVA Produced by FM802>

<シンガー>蒼山幸子(ねごと)/阿部真央/植村花菜/岡野昭仁(ポルノグラフィティ)

/川上洋平([Champagne])/GAKU-MC /KREVA/K/桜井和寿(Mr.Children)/谷口鮪(KANA-BOON)/秦 基博/槇原敬之

フレンドシップ・コーラス=Ami(Dream/E-girls)/KAN/Jeff Miyahara/スキマスイッチ/寺岡呼人/Mummy-D(RHYMESTER)/吉井和哉/レキシ

2013年 「スプリングハズカム」/Radio Kamones

<作詞・作曲=秦 基博 プロデュース=レキシ アレンジ=レキシ+秦 基博 Produced by FM802>

<シンガー>清水依与吏(back number)/トータス松本/ナオト・インティライミ/秦 基博/PUFFY/miwa/レキシ

2012年 「Radio Goo! Goo!」/RADIO MONKEES

<作詞=寺岡呼人&jam/作曲・プロデュース=寺岡呼人 Produced by FM802>

<シンガー>ゴスペラーズ/Salyu/Def Tech/福原美穂/三浦大知/宮田和弥(JUN SKY WALKER(S))/山崎まさよし

2011年 「春のせい」/RADIO BLOSSOMS

<プロデュース=Drunk Brothers(Mummy-D+大橋卓弥)>

<シンガー>大橋卓弥(スキマスイッチ)/高橋優/TARO SOUL/Chara/堂珍嘉邦(CHEMISTRY)/PES(RIP SLYME)/Mummy-D(RHYMESTAR)/矢井田瞳

2010年 「開花宣言」/J.K.RADIOFISH

<作曲・アレンジ・プロデュース=Jeff Miyahara 作詞=吉井和哉 Produced by FM802>

<シンガー>安藤裕子/JAY’ED/JUJU/miwa/Maynard Plant (blanc.MONKEY MAJIK)/

Blaise Plant (THE ALPHABET PROJECT/MONKEY MAJIK)/吉井和哉/lecca

2009年 「Oh! RADIO」/RADIO SOUL20

<作詞・作曲=忌野清志郎 アレンジ・サウンドプロデュース=蔦谷好位置 プロデュース=agehasprings Produced by FM802>

<シンガー>阿部真央/HY/岸田繁 (くるり)/スガ シカオ/BONNIE PINK/山森大輔 (ROCK’A’TRENCH)/和田唱 (TRICERATOPS)

2008年 「僕の今いる夜は」/M & THE RADIODOGS

<作詞・作曲・プロデュース=槇原敬之 Produced by FM802>

<シンガー>青山テルマ/清水翔太/つじあやの/秦 基博/ハナレグミ/ヒダカトオル (BEAT CRUSADERS)/YO-KING