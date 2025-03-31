【グランドオープン】エニタイムフィットネス鹿児島中央店（鹿児島県鹿児島市）2025年3月31日（月）＜24時間年中無休のフィットネスジム＞
株式会社Fast Fitness Japan
エニタイムフィットネス鹿児島中央店
詳細はこちら :
https://www.anytimefitness.co.jp/kagoshimachuo/
お問い合わせはこちら :
https://www.anytimefitness.co.jp/contact/
エニタイムフィットネス鹿児島中央店
24時間営業（年中無休）の男女共用フィットネスジム「ANYTIME FITNESS（エニタイムフィットネス）」は、2025年3月31日（月）、鹿児島県鹿児島市に鹿児島中央店をオープンしました。
エニタイムフィットネスは、「ヘルシアプレイスをすべての人々へ！」というスローガンの元に、日本のフィットネス人口の向上を目指し、全国各地での出店を進めております。
■店舗概要
店舗名：エニタイムフィットネス鹿児島中央店
住所：〒890-0052 鹿児島県鹿児島市上之園町25-4 甲南スクエア 1F
TEL：099-822-6922
店舗HP：https://www.anytimefitness.co.jp/kagoshimachuo/
詳細はこちら :
https://www.anytimefitness.co.jp/kagoshimachuo/
■エニタイムフィットネスとは
エニタイムフィットネスは、米国発祥で現在、世界29の国と地域で5,000店舗以上を展開しているフィットネスジム・フランチャイズです。日本では2010年に東京都調布市に1号店をオープンして以来、多様な生活スタイルにフィットするジムとしてさまざまな地域に出店。2023年9月に全国1,100店舗となり、2024年7月に会員数90万人突破しました。
ＦＣ本部 ：株式会社Fast Fitness Japan
代表者 ：代表取締役社長 山部 清明
東京本社 ：東京都新宿区西新宿6-3-1 新宿アイランドウイング 10F
ＵＲＬ ：http://www.anytimefitness.co.jp/
お問い合わせはこちら :
https://www.anytimefitness.co.jp/contact/