「デキる猫は今日も憂鬱～デキる猫はパズルもデキる～」0.5周年記念ログインボーナス開催中！

ポッピンゲームズジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表取締役 CEO:谷口祐一郎)は、TV アニメ「デキる猫は今日も憂鬱」(略称:デキ猫)の新作スマートフォン向けパズルゲーム「デキる猫は今日も憂鬱~デキる猫はパズルもデキる~」(略称:パズ猫)は、2025年3月30日(日)よりリリースから半年を迎えます。迎えられる0.5周年を記念して、【タキシード】諭吉が手に入るログインボーナスや【トランプ遊び】諭吉の壁紙がもらえる限定パックの販売など、特別なキャンペーンを実施いたします。

ぜひ期間中にログインし、『パズ猫』をお楽しみください!

■0.5周年記念ログインボーナス開催中!

本日3月30日(日)より0.5周年を記念して、「0.5周年記念ログインボーナス」を開催します。期間中のログインで【タキシード】諭吉 やゲーム内アイテムが獲得できます。毎日ログインして豪華報酬をゲットしよう!

▼ログインボーナス開催期間

2025年3月30日(日)3:00~4月30日(水)13:59まで

※イベント開催期間は予定となり、予告なく変更される場合がございます。

▼AppStore / GooglePlayからダウンロード

https://puzzneko.onelink.me/KKbt/6uq8wzn7

■0.5周年記念パック販売中!

本日3月30日(日)より0.5周年を記念して、「0.5周年記念パック」を販売します。4種類の限定パックが登場し、0.5周年壁紙パックでは、【トランプ遊び】諭吉がもらえる!

他にもゲーム内アイテムがお得に手に入る限定パックを販売中です。詳細はアプリを開いてチェックしよう!

▼販売期間

2025年3月30日(日)3:00~4月30日(水)13:59まで

■「デキる猫は今日も憂鬱~デキる猫はパズルもデキる~」とは

パズ猫はアニメ「デキ猫」ファンの方はもちろん、「デキ猫」を知らない方もお楽しみいただける3 マッチパズルゲームです。

諭吉やお馴染みのキャラクターたちとクリアを目指しましょう。

▼AppStore / GooglePlayからダウンロード

https://puzzneko.onelink.me/KKbt/6uq8wzn7

■ゲーム概要

タイトル名 :デキる猫は今日も憂鬱~デキる猫はパズルもデキる~

リリース日 :2024年9月30日

ジャンル :パズルゲーム

プラットフォーム:App Store / Google Play

本体価格 :無料(アプリ内課金あり)

著作権表記 :(C)山田ヒツジ・講談社/デキる猫は今日も憂鬱製作委員会

(C)Poppin Games Japan Co., Ltd. All rights reserved.

■ポッピンゲームズジャパン株式会社について

東京都港区に本社を構える独立系のゲームパブリッシャー。

代表作に「Dr.STONE バトルクラフト」、「忍たま乱太郎 ムゲンのツボ大暴走の段」、「ムーミン~ ようこそ!ムーミン谷へ~」、「クレヨンしんちゃん 一致団ケツ! かすかべシティ大開発」などがあ ります。

本社:東京都港区新橋3-11-8 オーイズミ新橋第2ビル 802号室

代表者:代表取締役CEO 谷口 祐一郎

会社HP:https://poppin-games.com/

