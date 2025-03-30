アニメ『アイドルマスター ミリオンライブ！』新作エピソードOVA発売決定！さらに4月よりTOKYO MXでのミリアニ全12話の放送も決定！
株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、2025年3月5日(水)に発売決定を発表した、アニメ『アイドルマスター ミリオンライブ！』（以下、ミリアニ）の新作エピソードOVAの特報PVを公開いたしました。さらに、4月よりミリアニ全12話のTOKYO MXでの放送も決定いたしました。
ミリアニ新作エピソードOVAが発売決定！
アニメ『アイドルマスター ミリオンライブ！』の新作エピソードOVAが発売決定！
さらに、3月30日(日)実施の「THE IDOLM@STER 765 MILLIONSTARS HOTCHPOTCH FESTIV@L!! 2」DAY2にて、新作エピソードOVAの特報PV第2弾も公開。
新作エピソードOVAはミリアニ制作陣が再集結いたします。
今後の続報をお楽しみに！
■スタッフ情報
監督：綿田慎也
脚本：加藤陽一
アニメーション制作：白組
企画・製作・原作： バンダイナムコエンターテインメント
▼特報PV第2弾はこちら
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=yJT5mwCSJy0 ]
TOKYO MXにてミリアニ全12話が放送決定！
TOKYO MXにて、ミリアニ全12話の放送が決定いたしました！
第1話は4月8日(火)23:00～放送スタート！
放送日時：毎週火曜日23:00～
ミリアニを観たことがある方も無い方も
この機会にぜひご視聴ください！
▼詳細はこちら
https://millionlive-anime.idolmaster-official.jp/news/2058/
アニメ「アイドルマスター ミリオンライブ！」概要
＜タイトル＞
アイドルマスター ミリオンライブ！
春日未来・最上静香・伊吹 翼を中心に、765プロダクションに新たに集まった39人のアイドルと、
彼女たちの活動拠点となる765プロライブ劇場の、始まりからその成長を描く。
＜スタッフ＞
企画・製作・原作：バンダイナムコエンターテインメント
監督：綿田慎也
CG監督：塩谷大介
シリーズ構成・脚本：加藤陽一
アニメーションキャラクターデザイン：石井哲哉／蔦 佳穂里
コンセプトアート：白田真人／緒方菜海／肥田竜二
美術・設定：坂本夏海
美術ボード：ビック・スタジオ
色彩設計：滝川ひかる／佐藤美由紀
撮影監督：織田賢太郎
編集：齋藤朱里
音響監督：菊田浩巳
音楽：ランティス
協力：バンダイナムコスタジオ
アニメーション制作：白組
【公式サイト】
https://millionlive-anime.idolmaster-official.jp/
【公式Twitter】
https://x.com/imasml_765PRO
【公式Tiktok】
https://www.tiktok.com/@765production
【著作権表記】
(C)Bandai Namco Entertainment Inc.
『アイドルマスター ミリオンライブ！』とは
『アイドルマスター ミリオンライブ！』は、「アイドルマスター」シリーズのソーシャルゲームとして2013年に誕生し、2017年6月にはアプリゲーム「アイドルマスター ミリオンライブ！ シアターデイズ(通称：ミリシタ)」をリリース。
プレイヤーはプロデューサーとなり、765プロダクション所属の個性豊かな52人のアイドルたちと共に、トップアイドルを目指します。
尚、ソーシャルゲームとしてリリースされて以降、ゲームのみならず、グッズ、音楽、コミック、ライブなど幅広い領域で展開しており、ファンの皆様にご支持いただきながら、2023年2月に10周年を迎え、さらに同年10月8日(日) よりTVアニメも放送いたしました。
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