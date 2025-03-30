アニメ『アイドルマスター ミリオンライブ！』新作エピソードOVA発売決定！さらに4月よりTOKYO MXでのミリアニ全12話の放送も決定！

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株式会社バンダイナムコエンターテインメント

株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、2025年3月5日(水)に発売決定を発表した、アニメ『アイドルマスター ミリオンライブ！』（以下、ミリアニ）の新作エピソードOVAの特報PVを公開いたしました。さらに、4月よりミリアニ全12話のTOKYO MXでの放送も決定いたしました。



ミリアニ新作エピソードOVAが発売決定！



アニメ『アイドルマスター ミリオンライブ！』の新作エピソードOVAが発売決定！


さらに、3月30日(日)実施の「THE IDOLM@STER 765 MILLIONSTARS HOTCHPOTCH FESTIV@L!! 2」DAY2にて、新作エピソードOVAの特報PV第2弾も公開。



新作エピソードOVAはミリアニ制作陣が再集結いたします。
今後の続報をお楽しみに！

■スタッフ情報
監督：綿田慎也
脚本：加藤陽一
アニメーション制作：白組
企画・製作・原作： バンダイナムコエンターテインメント




▼特報PV第2弾はこちら


[動画: https://www.youtube.com/watch?v=yJT5mwCSJy0 ]






TOKYO MXにてミリアニ全12話が放送決定！




TOKYO MXにて、ミリアニ全12話の放送が決定いたしました！
第1話は4月8日(火)23:00～放送スタート！

放送日時：毎週火曜日23:00～

ミリアニを観たことがある方も無い方も
この機会にぜひご視聴ください！

▼詳細はこちら


https://millionlive-anime.idolmaster-official.jp/news/2058/



アニメ「アイドルマスター ミリオンライブ！」概要




＜タイトル＞


アイドルマスター ミリオンライブ！



春日未来・最上静香・伊吹 翼を中心に、765プロダクションに新たに集まった39人のアイドルと、


彼女たちの活動拠点となる765プロライブ劇場の、始まりからその成長を描く。



＜スタッフ＞


企画・製作・原作：バンダイナムコエンターテインメント


監督：綿田慎也


CG監督：塩谷大介


シリーズ構成・脚本：加藤陽一


アニメーションキャラクターデザイン：石井哲哉／蔦 佳穂里


コンセプトアート：白田真人／緒方菜海／肥田竜二


美術・設定：坂本夏海


美術ボード：ビック・スタジオ


色彩設計：滝川ひかる／佐藤美由紀


撮影監督：織田賢太郎


編集：齋藤朱里


音響監督：菊田浩巳


音楽：ランティス


協力：バンダイナムコスタジオ


アニメーション制作：白組



【公式サイト】


https://millionlive-anime.idolmaster-official.jp/



【公式Twitter】


https://x.com/imasml_765PRO



【公式Tiktok】


https://www.tiktok.com/@765production



【著作権表記】


(C)Bandai Namco Entertainment Inc.



『アイドルマスター ミリオンライブ！』とは


『アイドルマスター ミリオンライブ！』は、「アイドルマスター」シリーズのソーシャルゲームとして2013年に誕生し、2017年6月にはアプリゲーム「アイドルマスター ミリオンライブ！ シアターデイズ(通称：ミリシタ)」をリリース。


プレイヤーはプロデューサーとなり、765プロダクション所属の個性豊かな52人のアイドルたちと共に、トップアイドルを目指します。


尚、ソーシャルゲームとしてリリースされて以降、ゲームのみならず、グッズ、音楽、コミック、ライブなど幅広い領域で展開しており、ファンの皆様にご支持いただきながら、2023年2月に10周年を迎え、さらに同年10月8日(日) よりTVアニメも放送いたしました。






※情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。


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