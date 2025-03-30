アニメ『アイドルマスター ミリオンライブ！』新作エピソードOVA発売決定！さらに4月よりTOKYO MXでのミリアニ全12話の放送も決定！

株式会社バンダイナムコエンターテインメント

株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、2025年3月5日(水)に発売決定を発表した、アニメ『アイドルマスター ミリオンライブ！』（以下、ミリアニ）の新作エピソードOVAの特報PVを公開いたしました。さらに、4月よりミリアニ全12話のTOKYO MXでの放送も決定いたしました。

ミリアニ新作エピソードOVAが発売決定！

アニメ『アイドルマスター ミリオンライブ！』の新作エピソードOVAが発売決定！

さらに、3月30日(日)実施の「THE IDOLM@STER 765 MILLIONSTARS HOTCHPOTCH FESTIV@L!! 2」DAY2にて、新作エピソードOVAの特報PV第2弾も公開。

新作エピソードOVAはミリアニ制作陣が再集結いたします。

今後の続報をお楽しみに！



■スタッフ情報

監督：綿田慎也

脚本：加藤陽一

アニメーション制作：白組

企画・製作・原作： バンダイナムコエンターテインメント

▼特報PV第2弾はこちら

TOKYO MXにてミリアニ全12話が放送決定！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=yJT5mwCSJy0 ]

TOKYO MXにて、ミリアニ全12話の放送が決定いたしました！

第1話は4月8日(火)23:00～放送スタート！



放送日時：毎週火曜日23:00～



ミリアニを観たことがある方も無い方も

この機会にぜひご視聴ください！



▼詳細はこちら

https://millionlive-anime.idolmaster-official.jp/news/2058/

アニメ「アイドルマスター ミリオンライブ！」概要

＜タイトル＞

アイドルマスター ミリオンライブ！

春日未来・最上静香・伊吹 翼を中心に、765プロダクションに新たに集まった39人のアイドルと、

彼女たちの活動拠点となる765プロライブ劇場の、始まりからその成長を描く。

＜スタッフ＞

企画・製作・原作：バンダイナムコエンターテインメント

監督：綿田慎也

CG監督：塩谷大介

シリーズ構成・脚本：加藤陽一

アニメーションキャラクターデザイン：石井哲哉／蔦 佳穂里

コンセプトアート：白田真人／緒方菜海／肥田竜二

美術・設定：坂本夏海

美術ボード：ビック・スタジオ

色彩設計：滝川ひかる／佐藤美由紀

撮影監督：織田賢太郎

編集：齋藤朱里

音響監督：菊田浩巳

音楽：ランティス

協力：バンダイナムコスタジオ

アニメーション制作：白組

【公式サイト】

https://millionlive-anime.idolmaster-official.jp/

【公式Twitter】

https://x.com/imasml_765PRO

【公式Tiktok】

https://www.tiktok.com/@765production

【著作権表記】

(C)Bandai Namco Entertainment Inc.

『アイドルマスター ミリオンライブ！』とは

『アイドルマスター ミリオンライブ！』は、「アイドルマスター」シリーズのソーシャルゲームとして2013年に誕生し、2017年6月にはアプリゲーム「アイドルマスター ミリオンライブ！ シアターデイズ(通称：ミリシタ)」をリリース。

プレイヤーはプロデューサーとなり、765プロダクション所属の個性豊かな52人のアイドルたちと共に、トップアイドルを目指します。

尚、ソーシャルゲームとしてリリースされて以降、ゲームのみならず、グッズ、音楽、コミック、ライブなど幅広い領域で展開しており、ファンの皆様にご支持いただきながら、2023年2月に10周年を迎え、さらに同年10月8日(日) よりTVアニメも放送いたしました。

※情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

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