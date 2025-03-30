TVアニメ『地縛少年花子くん２』2025年7月TBS系全国28局ネットにて毎週日曜ごご4時30分から続編放送決定！原作・あいだいろ先生描き下ろしのティザービジュアルも公開！
月刊「Gファンタジー」で連載中の、あいだいろによる大人気コミック『地縛少年花子くん』。2022年冬にはアニメ再始動プロジェクトが開始し、2023年＆2024年秋にはショートアニメ『放課後少年花子くん』がテレビ放送＆グローバル配信、2025 年冬にはTVアニメ『地縛少年花子くん２』の放送。 そして3月30日（日）放送の第12の怪（第12話）の最後にあいだいろ先生描き下ろしのティザービジュアルと合わせて第2期の続編放送が発表されました。続編は、2025年7月TBS系全国28局ネットにて毎週日曜ごご4時30分から放送となります。
さらに、放送を終えた第1の怪～第12の怪を
2025年4月3日（木）深夜1時28分からTBSにて再放送いたします！
まだまだ続くアニメシリーズの展開をお楽しみください！
あいだいろ先生描き下ろし続編ティザービジュアル
TVアニメ『地縛少年花子くん２』第1の怪～第12の怪の再放送が決定！
TVアニメ『地縛少年花子くん２』
■放送情報
・続編放送
2025年7月TBS系全国28局ネットにて毎週日曜ごご4時30分から放送開始
・第1の怪～第12の怪 再放送
2025年4月3日（木）深夜1時28分からTBSにて放送開始
■配信情報
各配信プラットフォームにて配信中！
・見放題配信
ABEMA、バンダイチャンネル、dアニメストア、Disney＋、DMM TV、FOD、Hulu、Lemino、Netflix、Prime Video、U-NEXT、J:COM STREAM 見放題、milplus、Ponta パス、TELASA
・レンタル配信
バンダイチャンネル、ニコニコチャンネル、Prime Video、Video Market、J:COM STREAM、milplus、TELASA
・最新話無料配信
ABEMA、Lemino、TBS FREE、TVer、U-NEXT、ニコニコ生放送
※配信情報につきましては確定次第、随時更新いたします。
※海外配信の詳細についてはクランチロール公式サイトにてお知らせいたします。
■メインスタッフ
原作：あいだいろ(掲載 月刊「Gファンタジー」スクウェア・エニックス刊)
監督：福井洋平
シリーズ構成：中西やすひろ
キャラクターデザイン：伊藤麻由加
怪異デザイン：岩畑剛一
プロップデザイン：小山千遥、田澤光太郎
背景美術：小倉工房
美術監督：小倉宏昌
ＣＧ監督：梅田拓也
色彩設計：多田早希
撮影監督：嶋田瑞帆
オフライン編集：伊藤利恵（森田編集室）
音響監督：飯田里樹
音響制作：HALF H ・ P STUDIO
録音調整：天野龍洋
音響効果：宅間麻姫
音楽：高木 洋
音楽制作：ポニーキャニオン
アニメーションプロデューサー：福田杏樹
アニメーション制作：Lerche（スタジオ雲雀）
製作：「地縛少年花子くん２」製作委員会
■キャスト
花子くん：緒方恵美
八尋寧々：鬼頭明里
源 光：千葉翔也
源 輝：内田雄馬
蒼井 茜：土岐隼一
赤根 葵：佐藤未奈子
もっけ：吉田有里、森永千才、金澤まい
ミツバ：小林大紀
つかさ：緒方恵美
七峰 桜：安済知佳
日向夏彦：水島大宙
ヤコ：ゆかな
土籠：津田健次郎
＜公式HP＞
「地縛少年花子くん」ポータルサイト
https://hanakokun.com/
「地縛少年花子くん２」HP
https://hanakokun.com/2nd/
＜公式SNS＞
・X（旧・Twitter）
「地縛少年花子くん」公式
＠hanakokun_info
https://x.com/hanakokun_info
・TikTok
＠hanakokun_info
【公式】アニメ「地縛少年花子くん」
https://www.tiktok.com/@hanakokun_info
＠hanakokun__info
【公式】アニメ「地縛少年花子くん」
https://www.instagram.com/hanakokun__info/
※画像をご掲出いただく際は、下記のコピーライトをご記載ください
(C)AidaIro/SQUARE ENIX
(C)あいだいろ／SQUARE ENIX・「地縛少年花子くん２」製作委員会