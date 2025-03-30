TVアニメ『地縛少年花子くん２』2025年7月TBS系全国28局ネットにて毎週日曜ごご4時30分から続編放送決定！原作・あいだいろ先生描き下ろしのティザービジュアルも公開！

株式会社アニメイトホールディングス

月刊「Gファンタジー」で連載中の、あいだいろによる大人気コミック『地縛少年花子くん』。2022年冬にはアニメ再始動プロジェクトが開始し、2023年＆2024年秋にはショートアニメ『放課後少年花子くん』がテレビ放送＆グローバル配信、2025 年冬にはTVアニメ『地縛少年花子くん２』の放送。 そして3月30日（日）放送の第12の怪（第12話）の最後にあいだいろ先生描き下ろしのティザービジュアルと合わせて第2期の続編放送が発表されました。続編は、2025年7月TBS系全国28局ネットにて毎週日曜ごご4時30分から放送となります。

さらに、放送を終えた第1の怪～第12の怪を

2025年4月3日（木）深夜1時28分からTBSにて再放送いたします！

まだまだ続くアニメシリーズの展開をお楽しみください！

あいだいろ先生描き下ろし続編ティザービジュアル

TVアニメ『地縛少年花子くん２』第1の怪～第12の怪の再放送が決定！

TVアニメ『地縛少年花子くん２』

■放送情報

・続編放送

2025年7月TBS系全国28局ネットにて毎週日曜ごご4時30分から放送開始

・第1の怪～第12の怪 再放送

2025年4月3日（木）深夜1時28分からTBSにて放送開始

■配信情報

各配信プラットフォームにて配信中！

・見放題配信

ABEMA、バンダイチャンネル、dアニメストア、Disney＋、DMM TV、FOD、Hulu、Lemino、Netflix、Prime Video、U-NEXT、J:COM STREAM 見放題、milplus、Ponta パス、TELASA

・レンタル配信

バンダイチャンネル、ニコニコチャンネル、Prime Video、Video Market、J:COM STREAM、milplus、TELASA

・最新話無料配信

ABEMA、Lemino、TBS FREE、TVer、U-NEXT、ニコニコ生放送

※配信情報につきましては確定次第、随時更新いたします。

※海外配信の詳細についてはクランチロール公式サイトにてお知らせいたします。

■メインスタッフ

原作：あいだいろ(掲載 月刊「Gファンタジー」スクウェア・エニックス刊)

監督：福井洋平

シリーズ構成：中西やすひろ

キャラクターデザイン：伊藤麻由加

怪異デザイン：岩畑剛一

プロップデザイン：小山千遥、田澤光太郎

背景美術：小倉工房

美術監督：小倉宏昌

ＣＧ監督：梅田拓也

色彩設計：多田早希

撮影監督：嶋田瑞帆

オフライン編集：伊藤利恵（森田編集室）

音響監督：飯田里樹

音響制作：HALF H ・ P STUDIO

録音調整：天野龍洋

音響効果：宅間麻姫

音楽：高木 洋

音楽制作：ポニーキャニオン

アニメーションプロデューサー：福田杏樹

アニメーション制作：Lerche（スタジオ雲雀）

製作：「地縛少年花子くん２」製作委員会

■キャスト

花子くん：緒方恵美

八尋寧々：鬼頭明里

源 光：千葉翔也

源 輝：内田雄馬

蒼井 茜：土岐隼一

赤根 葵：佐藤未奈子

もっけ：吉田有里、森永千才、金澤まい

ミツバ：小林大紀

つかさ：緒方恵美

七峰 桜：安済知佳

日向夏彦：水島大宙

ヤコ：ゆかな

土籠：津田健次郎

＜公式HP＞

「地縛少年花子くん」ポータルサイト

https://hanakokun.com/

「地縛少年花子くん２」HP

https://hanakokun.com/2nd/

＜公式SNS＞

・X（旧・Twitter）

「地縛少年花子くん」公式

＠hanakokun_info

https://x.com/hanakokun_info

・TikTok

＠hanakokun_info

【公式】アニメ「地縛少年花子くん」

https://www.tiktok.com/@hanakokun_info

・Instagram

＠hanakokun__info

【公式】アニメ「地縛少年花子くん」

https://www.instagram.com/hanakokun__info/

※画像をご掲出いただく際は、下記のコピーライトをご記載ください

(C)AidaIro/SQUARE ENIX

(C)あいだいろ／SQUARE ENIX・「地縛少年花子くん２」製作委員会