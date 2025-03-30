¡Ø¥·¥ãー¥í¥Ã¥¯¡¦¥Ûー¥à¥º¤ÎÀ¤³¦Âç¿Þ´Õ¡Ù¥¢¥ó¥É¥ëー¡¦¥é¥¤¥»¥Ã¥ÈÃø ¤¬ ¡¢Âè47²ó ÆüËÜ¥·¥ãー¥í¥Ã¥¯¡¦¥Ûー¥à¥ºÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡ª

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I was thrilled and greatly honoured to learn that I have been awarded a prize by the Japan Sherlock Holmes Club for my book The Worlds of Sherlock Holmes. I am most grateful to members of your prestigious club which I know celebrates its half century in a couple of years. The Sherlock Holmes stories themselves have been pored over, translated and cherished by Japanese readers and scholars for more than 130 years. It is heartening to know that Conan Doyle¡Çs great creation continues to be so respected and so well served in your country. Thanks very much.
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URL¡§ https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309209050/