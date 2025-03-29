2025Ç¯ÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¡¡ÆüËÜÀ¯ÉÜ´Û ³«´Û¼°¼Â»Ü¥ì¥Ýー¥È¡ÊÂ®ÊóÈÇ¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´3Ëç)

·ÐºÑ»º¶È¾Ê

¡¡ÆüËÜÀ¯ÉÜ´Û¡ÊÆüËÜ´Û¡Ë¤Ï¡¢4·î13Æü¤Î2025Ç¯ÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¡ÊÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡Ë³«Ëë¤ËÀèÎ©¤Á¡¢2025Ç¯3·î29Æü¤ËÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî²ñ¾ì¡ÊÂçºåÉÜÂçºå»Ôº¡²Ö¶èÌ´½§¡Ë EXPO¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Çー¥Ûー¥ë¡Ê¥ì¥¤¥¬ー¥Ç¥ó¡Ë¤Ë¤Æ³«´Û¼°¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£


¡¡³«´Û¼°¤Ë¤Ï¡¢À¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤ä¹ñ²ñµÄ°÷¡¢2025Ç¯Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî À¯ÉÜ½ÐÅ¸»ö¶È¸¡Æ¤²ñµÄ°Ñ°÷¡¢ÃÏ¸µ¼«¼£ÂÎ´Ø·¸¼Ô¡¢´Ø·¸´ë¶ÈÂåÉ½¼Ô¤Ê¤ÉÂ¿¿ô½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ´Û¤Î³«´Û¤ò½Ë¤·¡¢ÀÖß·Î¼ÀµÆâ³ÕÉÜÆÃÌ¿Ã´ÅöÂç¿Ã¡Ê·ÐºÑºâÀ¯À¯ºö¡Ë¡¢Âç¶úÀµ¼ù·ÐºÑ»º¶ÈÉûÂç¿Ã¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢º´Æ£¥ª¥ª¥­ÆüËÜ´ÛÁí¹ç¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¢Æ£¸¶µª¹áÌ¾ÍÀ´ÛÄ¹¤é11Ì¾¤Ë¤è¤ë³«´Û¥»¥ì¥â¥Ëー¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£



µ­



Æü»þ¡§¡¡2025Ç¯3·î29Æü¡ÊÆü¡Ë13¡§00¤«¤é14¡§00


²ñ¾ì¡§¡¡2025Ç¯ÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¡ÊÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡Ë²ñ¾ìEXPO¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Çー¥Ûー¥ë¡Ê¥ì¥¤¥¬ー¥Ç¥ó¡Ë


ÅÐÃÅ¼Ô¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë¡§


Æâ³ÕÉÜÆÃÌ¿Ã´ÅöÂç¿Ã¡Ê·ÐºÑºâÀ¯À¯ºö¡Ë¡¡ÀÖß· Î¼Àµ


·ÐºÑ»º¶ÈÉûÂç¿Ã¡¡Âç¶ú Àµ¼ù


¹ñÅÚ¸òÄÌÉûÂç¿Ã¡¡¹â¶¶ ¹îË¡


2025Ç¯ÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¹ñ²ñµÄ°÷Ï¢ÌÁ²ñÄ¹¡¡¿¹»³ Íµ


2025Ç¯ÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¶¨²ñ ²ñÄ¹¡¡½½ÁÒ ²íÏÂ


2025Ç¯ÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñÀ¯ÉÜÂåÉ½¡¡±©ÅÄ ¹ÀÆó


2025Ç¯ÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñÄÄÎó¶è°èÆüËÜÀ¯ÉÜÂåÉ½¡¡¾¾ËÜ ÀµµÁ


·ÐºÑ»º¶È¾Ê ¼óÀÊ¹ñºÝÇîÍ÷²ñÅý³çÄ´À°´±¡¡ÌÐÌÚ Àµ


¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê ¶áµ¦ÃÏÊýÀ°È÷¶É¶ÉÄ¹¡¡Ä¹Ã«Àî Êþ¹°


ÂçºåÉÜÃÎ»ö¡¡µÈÂ¼ ÍÎÊ¸


Âçºå»ÔÄ¹¡¡²£»³ ±Ñ¹¬


ÆüËÜÀ¯ÉÜ´ÛÁí¹ç¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¡º´Æ£ ¥ª¥ª¥­


ÆüËÜÀ¯ÉÜ´ÛÌ¾ÍÀ´ÛÄ¹¡¡Æ£¸¶ µª¹á


ÆüËÜÀ¯ÉÜ´ÛÄ¹¡¡¹õÅÄ µª¹¬



¢£¡Ö2025Ç¯ÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ ÆüËÜÀ¯ÉÜ´Û¡×¤Î³«´Û¤ò½Ë¤·¤Æ³«´Û¥»¥ì¥â¥Ëー¤ò¼Â»Ü


¡¡³«´Û¼°¤Ç¤Ï¡¢ÀÖß·Î¼ÀµÆâ³ÕÉÜÆÃÌ¿Ã´ÅöÂç¿Ã¡Ê·ÐºÑºâÀ¯À¯ºö¡Ë¡¢Âç¶úÀµ¼ù·ÐºÑ»º¶ÈÉûÂç¿Ã¡¢Æ£¸¶µª¹áÌ¾ÍÀ´ÛÄ¹¤é¤¬¡¢³«´Û¥»¥ì¥â¥Ëー¤È¤Ê¤ë¡¢¤¯¤¹¶Ì³«Èä¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£»Ê²ñ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¤¯¤¹¶Ì¤¬³«Èä¤µ¤ì¤ë¤È¡¢À¹Âç¤ÊÇï¼ê¤¬²ñ¾ì¤òÊñ¤ß¡¢ÆüËÜ´Û¤Î³«´Û¤ò½Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£




¡Ú³«´Û¥»¥ì¥â¥Ëー»²²Ã¼Ô¡Û¢¨·É¾ÎÎ¬


¡¦¾¾ËÜ ÀµµÁ¡Ê2025Ç¯ÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñÄÄÎó¶è°èÆüËÜÀ¯ÉÜÂåÉ½¡Ë


¡¦²£»³ ±Ñ¹¬¡ÊÂçºå»ÔÄ¹¡Ë


¡¦±©ÅÄ ¹ÀÆó¡Ê2025Ç¯ÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¡¡À¯ÉÜÂåÉ½¡Ë


¡¦µÈÂ¼ ÍÎÊ¸¡ÊÂçºåÉÜÃÎ»ö¡Ë


¡¦¿¹»³ Íµ¡Ê2025Ç¯ÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¹ñ²ñµÄ°÷Ï¢ÌÁ²ñÄ¹¡Ë


¡¦¹â¶¶ ¹îË¡¡Ê¹ñÅÚ¸òÄÌÉûÂç¿Ã¡Ë


¡¦º´Æ£ ¥ª¥ª¥­¡ÊÆüËÜÀ¯ÉÜ´ÛÁí¹ç¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡Ë


¡¦ÀÖß· Î¼Àµ¡ÊÆâ³ÕÉÜÆÃÌ¿Ã´ÅöÂç¿Ã¡Ê·ÐºÑºâÀ¯À¯ºö¡Ë¡Ë


¡¦Âç¶ú Àµ¼ù¡Ê·ÐºÑ»º¶ÈÉûÂç¿Ã¡Ë


¡¦Æ£¸¶¡¡µª¹á¡ÊÆüËÜ´ÛÌ¾ÍÀ´ÛÄ¹¡Ë


¡¦½½ÁÒ ²íÏÂ¡Ê2025Ç¯ÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¶¨²ñ¡¡²ñÄ¹¡Ë


°Ê¾å



¢£EXPO 2025 Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî ÆüËÜ´Û¸ø¼°¥µ¥¤¥È


¡¦¥µ¥¤¥ÈURL¡§ https://2025-japan-pavilion.go.jp/



¢£ÆüËÜ´Û¸ø¼°SNS


¡ÚX¡Û


ÆüËÜ´Û¡ÃExpo2025 Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî


¡ÊÆüËÜ¸ì¡Ë@japanpavilion_j¡¡https://twitter.com/japanpavilion_j


Japan Pavilion¡ÃExpo 2025 Osaka Kansai


¡Ê±Ñ¸ì¡Ë¡¡@japanpavilion_e¡¡https://twitter.com/japanpavilion_e


¡ÚInstagram¡Û


ÆüËÜ´Û¡ÃExpo2025 Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡Êexpo2025_japanpavilion¡Ë¡¡


https://www.instagram.com/expo2025_japanpavilion


¡ÚFacebook¡Û


ÆüËÜ´Û¡ÃExpo2025 Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî


https://www.facebook.com/profile.php?id=61561607965980


¡ÚYouTube¡Û


ÆüËÜ´Û¡ÃExpo2025 Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî


URL¡§https://youtu.be/6RTfd4HS7U8¡¡