kobore¡ß¥×¥Ã¥·¥å¥×¥ë¥Ý¥Ã¥È¡ßBrown Basket£³¥Ð¥ó¥É¤Ë¤è¤ë¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¥Ä¥¢ー¡ÖENDORPHIN¡×¤Î³«ºÅ·èÄê¡ª

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Brown Basket
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¡ÖENDORPHIN¡×
2025Ç¯7·î3Æü(ÌÚ) ÇßÅÄCLUB QUATTRO
open 17:45 / start 18:30
2025Ç¯7·î4Æü(¶â) Ì¾¸Å²°THE BOTTOM LINE
open 17:45 / start 18:30
2025Ç¯7·î8Æü(²Ð) ½ÂÃ«CLUB QUATTRO
open 17:45 / start 18:30
Ticket \4,000(ÀÇ¹þ)
¢£¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÀè¹Ô(ÃêÁª)
3·î29Æü(ÅÚ)21:00～4·î13Æü(Æü)23:59
URL¡§http://eplus.jp/ENDORPHIN
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¡ÖFLARE TOUR 2025¡×
2025Ç¯4·î5Æü(ÅÚ) ½ÂÃ« Spotify O-EAST
open 16:00 / start 17:00
ÎÁ¶â : Á°Çä¤ê¡¡¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¡\4,000-
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URL : https://eplus.jp/kobore2025/
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¡Ö¥ê¥Üー¥ó¡×¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª
https://youtu.be/ZNOBc0OKTwk
¡Ö36.5¡× (kobore x ±Ç²è¡Ö¥³¥³¤Ç¤Î¤Ï¤Ê¤·¡× Short Lyrics Video)
https://youtu.be/DrS5KqvHFgM
¡Ö¥Éー¥Ê¥Ä¡×¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª
https://youtu.be/Y4Fba_u_3S0
¡Ö¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È¥Ö¥ëー¡×¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª
https://youtu.be/l1GC1GvfIpM
¡ÖSTRAIGHT SONG¡×¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª
https://youtu.be/wWE6cXgjW8U
¡Ö±«Îø feat. ¤Á¤È¤»¤ß¤Ê¡×¥ê¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª
https://youtu.be/tr-jPTwDAuU
¡Ö¤â¤¦¤¤¤Á¤ÉÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡×¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª
https://youtu.be/xGzAZeOIQss
¡Ö¥ê¥Ð¥¤¥Ö¥ìー¥·¥ç¥ó¡×¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª
https://youtu.be/6FI9QikrUd4
¡ÖSTRAWBERRY¡×¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª
https://www.youtube.com/watch?v=khDdXayW500
¡ÖTender¡×¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª
https://youtu.be/PZpBQOEMD9k
¡Ö¥¸¥§¥êー¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¡×¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª
https://youtu.be/vzbT6pPzqvw
¡Ö³¤¤Þ¤Ç¡×¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª
https://www.youtube.com/watch?v=fcQrkKE7qOA
¡ÖÌë¶õ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Æ¡×¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª
https://youtu.be/VaBx_ctUtq0
¡ÖÌë¤ËÊá¤Þ¤¨¤Æ¡×¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª
https://www.youtube.com/watch?v=hChTZUrzbIo
¡ÖHAPPY SONG¡× ¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª
https://www.youtube.com/watch?v=sqkHbxmTixE
¡ÖFULLTEN¡×¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª
https://www.youtube.com/watch?v=KN_32Gmc1kY
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¥Æ¥ì¥¥ã¥¹¥¿ー(LIVE) -¡Økobore one man 2023¡Ö¤³¤ÎÌë¤òÊú¤¤·¤á¤Æ¥Ä¥¢ー¡×at Zepp Shinjuku,2023.07.08¡Ù
https://youtu.be/yjPsiUbLunc
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https://youtu.be/0SzZrFt4058
kobore - ¤ë¤ë¤ê¤é¤ê¡ÊLIVE¡Ë
https://youtu.be/ykLmShav03k
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2024.11.27(¿å) Release
5th Album¡ÖFLARE¡×
½é²ó¸ÂÄêÀ¸»ºÈ×¡ÚCD+¥á¥ó¥Ðー¥¤¥é¥¹¥È¥È¥ì¥«(Á´5¼ï¥é¥ó¥À¥à)+¥Ð¥ó¥É¥í¥´3D¥é¥Ðー¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Û¡§COCP-42398/ÀÇ¹þ\5,500
ÄÌ¾ïÈ×¡§COCP-42395/ÀÇ¹þ\3,300
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1.¡¡Ç®¶¸2.¡¡¥¨ー¥ë¡ª3.¡¡Don¡Çt cry anymore 4.¡¡¤¿¤á¤¤¤5.¡¡¥Éー¥Ê¥Ä6.¡¡¥¹¥¦¥£ー¥È¥É¥êー¥à7.¡¡BABY 8.¡¡¥á¥êー¥´ー¥é¥ó¥É
9.¡¡¥Ñ¥Î¥é¥Þ¥¬ー¥ë10.¡¡KIDS 11.¡¡¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È¥Ö¥ëー 12.¡¡STRAIGHT SONG 13.¡¡ÆÍÁ³Á®¸÷¾¯Ç¯¾¯½÷
14.¡¡36.5¡¡¢¨±Ç²è¡Ö¥³¥³¤Ç¤Î¤Ï¤Ê¤·¡×¼çÂê²Î15.¡¡¥ê¥Üー¥ó16.¡¡°¦¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡¡¢¨CD¤Î¤ß¼ýÏ¿
ÇÛ¿®URL¡§https://kobore.lnk.to/FLARE
2024.9.25 (Wed) Digital Release
¡Ö¥Éー¥Ê¥Ä¡×
ÇÛ¿®URL¡§https://kobore.lnk.to/donut
2024.7.24 (Wed) Digital Release
¡Ö¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È¥Ö¥ëー¡×
ÇÛ¿®URL¡§https://kobore.lnk.to/PerfectBlue
2024.4.24 (Wed) Digital Release
¡Ö¥¹¥¦¥£ー¥È¥É¥êー¥à¡×
ÇÛ¿®URL¡§https://kobore.lnk.to/sweetdream
2024.2.7 (Wed) Digital Release
¡ÖSTRAIGHT SONG¡×
ÇÛ¿®URL¡§https://kobore.lnk.to/STRAIGHTSONG
2023.09.20(¿å) Release
Digital EP ¡Økobore one man 2023¡Ö¤³¤ÎÌë¤òÊú¤¤·¤á¤Æ¥Ä¥¢ー¡×at Zepp Shinjuku,2023.07.08¡Ù
01.¥Æ¥£ー¥ó¥¨¥¤¥¸¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£ー(LIVE) 02.¥ê¥Ð¥¤¥Ö¥ìー¥·¥ç¥ó(LIVE) 03.Ìë¤ËÊá¤Þ¤¨¤Æ(LIVE)
04.¤â¤¦¤¤¤Á¤ÉÀ¸¤Þ¤ì¤ë(LIVE) 05.Ìë¶õ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Æ(LIVE) 06.¥Æ¥ì¥¥ã¥¹¥¿ー(LIVE) 07.¤³¤ÎÌë¤òÊú¤¤·¤á¤Æ(LIVE)
2023.3.15 (Wed) Release
¥á¥¸¥ãー3rd Full Album¡ÖHUG¡×
\3,080¡ÊÀÇ¹þ¡Ë/COCP-41981
<¼ýÏ¿¶Ê>
1.TONIGHT 2.¥ê¥Ð¥¤¥Ö¥ìー¥·¥ç¥ó 3.LUCY 4.¤â¤¦¤¤¤Á¤ÉÀ¸¤Þ¤ì¤ë5.¥æー¥ì¥«6.¤¦¤¶¡£
7.±«Îø feat. ¤Á¤È¤»¤ß¤Ê8.STRAWBERRY 9.¥ª¥ì¥ó¥¸10.¤Ò¤È¤ê¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¤è¤Í11.¥é¥¹¥È¥ªー¥Àー12,¤³¤ÎÌë¤òÊú¤¤·¤á¤Æ
¢£Profile
2015Ç¯·ëÀ®¡£
2016Ç¯¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿ demo CD¡Ö¥è¥ë¥Î¥«¥¿¥¹¥ß¡×¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢2017Ç¯¥Ó¥¯¥¿ー¥í¥Ã¥¯º×¤ê¤ËO.A½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤ÉÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÃæ¡¢Æ±Ç¯2017Ç¯9·î¤Ë1st mini album¡Ö¥¢¥±¥æ¥¯ ¥è¥ë ¥Ë¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¡¢Á´¹ñ31¥ö½ê¤Î¥Ä¥¢ー¤ò¹Ô¤¦¡£¤½¤Î¸å¡¢µÙ¤à»ö¤Ê¤¯¥é¥¤¥Ö¤È²»¸»À©ºî¤ò½Å¤Í2018Ç¯3·î¤Ë¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥¢¥Õ¥ì¥ë¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¡¢Á´¹ñ12¥ö½ê¤Î¥Ä¥¢ー¤ò¹Ô¤¦¡£ ¤½¤Î¤ï¤º¤«2¥ö·î¸å¤Î5·î¤Ë¤Ï 2nd mini album¡Ö¥è¥ë ¥ò ¥à¥«¥¨¥Ë¡×¤ò ¥ê¥êー¥¹¡¢¥¿¥ï¥ì¥³ ¥á¥ó¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¡£
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¡ãInformation¡ä
Official HP / ÍÎÁ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ÖOCHIKOBORE¡×¡§¡¡http://kobore.jp
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