¡Ú³¤³°¸þ¤±¡ÛEC ¥¢¥×¥ê¡ÖUR: Smart YouTube Embed¡×¤ò³ô¼°²ñ¼Ò UnReact ¤¬¥ê¥êー¥¹

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- Shopify¤ÇYouTubeÆ°²è¤òÉ½¼¨¤¹¤ë5¤Ä¤ÎÊýË¡¤ò²òÀâ(https://qiita.com/eijiSaito/items/67fb411b7e0bd23b2b49)
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