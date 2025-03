ÆüËÜ¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¶È³¦¤òÃ´¤¦¥·¥ó¥¬ー¡õ¥À¥ó¥µー¤¬Âç·ãÆÍ!ÆüÊÆ¶¦Æ±À©ºî¡ØSONG vs DANCE¡Ù¤Ç¥À¥ó¥¹¥°¥ëー¥×¡ÖChibi Unity¡×¤¬Í¥¾¡!¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¡¦¥Ð¥È¥ë¤òTVer¤ÇÌµÎÁ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ!!

■審査員の渡辺直美・EXILE TAKAHIRO・Shigekixも圧倒された!超ハイレベルな異種格闘技戦を制したのは…新潟を拠点に活動するダンスグループ「Chibi Unity」

歌とダンス――それぞれの分野において優れたパフォーマーたちが一堂に会し、《スリリングな異種格闘技戦》を展開。ジャンルの垣根を越えて《最終的な勝者》を決定する、前代未聞のエンタメ・バトル番組『SONG vs DANCE』。アメリカ・テレビ界のアカデミー賞にあたるエミー賞受賞歴のある名プロデューサー=クレイグ・プレスティス氏とクララ・プレスティス氏、そして彼らの制作会社「Smart Dog Media」と手を組んだ《テレビ朝日バラエティー史上初の日米共同制作プロジェクト》が3月28日(金)、テレビ朝日系(※一部地域を除く)で放送されました。

記念すべき第1回『SONG vs DANCE』にはシンガー・ダンサーともに、国境を越えて未来のエンタメ業界を先導していくこと間違いナシの逸材が集結。審査員の渡辺直美・EXILE TAKAHIRO・Shigekixも本気で頭を悩ませる、超ハイレベルなパフォーマンス・バトルが次々と繰り広げられることに――。

そんな中、観る者の心をもっとも熱く動かした《一組の優勝者》がついに決定! 新潟県新潟市を拠点に活動しているダンスグループ「Chibi Unity」が、ゴスペルシンガー「TiA」と魅せた最終バトルの勝者に輝きました。

■Chibi Unityをはじめ、世界大会経験者も多数参戦! 《SONG vs DANCE》ならぬ…《SOUL vs SOUL》!? 心揺さぶる極上バトルの模様を、TVerで無料見逃し配信中

優勝したChibi Unityは、世界大会「VIBE Dance Competition」のジュニア部門で4連覇。『アメリカズ・ゴット・タレント』でも準決勝へ飛び級進出できるゴールデンブザーを獲得するなど、海外からも高評価を得ているグループ。その魅力は、どこまでも独創的なフォーメーションダンスにあります。

もちろん、今回の『SONG vs DANCE』でも《高知発祥の「よさこい」をミックスさせた、まったく新しいパフォーマンス》など、想像をはるかに超えるステージで会場の空気を完全支配! 審査員&観客たちも驚きと興奮の声を連発、ぐっと身を乗り出して見入るほどでした。

そんなChibi Unityはもちろん、今回は世界大会経験者も多数…掛け値なしの実力者が続々と参戦! Shigekixいわく「《SONG vs DANCE》じゃなくて《SOUL vs SOUL》」――まさに魂がぶつかり合う極上のバトルを展開し、エンタメの新たな可能性を見せつけることに。SNS上にも「SONG、DANCE選べなーい」、「圧倒されてたらあっという間に終わってしまった!」、「素敵なものが見られたな。SONGもDANCEもみんな優勝です」、「鳥肌立つくらい歌声もパフォーマンスもすごいし、審査員さんたちのコメントも素敵」など、視聴者の熱い声があふれました。

画面越しでもガンガン伝わってくる、とんでもない熱量を放ちながら、魂のステージを繰り広げたパフォーマーたち。いま絶対にチェックしておくべきパフォーマンスが拮抗する『SONG vs DANCE』は、現在TVerやABEMAで無料見逃し配信中! 衝撃のハイレベル・バトルを、ぜひその目に焼き付けてください。

TVer : https://x.gd/OlVsf

ABEMA : https://x.gd/20odv

TELASA : https://www.telasa.jp/videos/250251

●『SONG vs DANCE』 出演者

【MC】 吉村崇(平成ノブシコブシ)

【審査員】 渡辺直美、EXILE TAKAHIRO、Shigekix

【コーチ】 <SONGチーム> 清塚信也、<DANCEチーム> TAKAHIRO

【パフォーマー】 <SONGチーム> ジョン・健・ヌッツォ、SARUKANI、Emoh Les、TiA

<DANCEチーム> Chibi Unity、ISSEI、うた丸、白川りの・白川乃愛

●Smart Dog Mediaについて

エミー賞も受賞したSmart Dog Mediaは、クレイグ・プレスティスとクララ・プレスティスが運営する革新的な制作会社。FOXの大ヒット番組『The Masked Singer』や『The Masked Dancer』、『Minute to Win It』、CBSおよびParamount+のエミー賞受賞作品『Dick Van Dyke 98 Years of Magic』など、テレビの境界を再定義する番組を制作しています。Smart Dog Mediaは、国際エミー賞にノミネートされた世界中のパートナーと協力して番組を制作するグローバル・リレーションのリーダーでもあります。2025年も『SONG vs DANCE』に加え、珠玉の企画が多数控えています。

