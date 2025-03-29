²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤±¤ë¥¢¥¤¥É¥ëVTuber¡Ø¥¯¥¤¥ó¥Æ¡Ù¡¢ÂÔË¾¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¡ÖJustUrge¡×¥ê¥êー¥¹µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ·èÄê¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒBlackbox¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ºäËÜÎ¶Í¥¡¢ÆÉ¤ß¡§¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¢°Ê²¼¡ÖBlackbox¡×¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¥é¥Ö¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤è¤ê¡¢¥Ðー¥Á¥ã¥ë¤È¥ê¥¢¥ë¤Î¶³¦¤òÄ¶¤¨¤Æ³èÌö¤¹¤ë¡È²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤±¤ë¥¢¥¤¥É¥ëVTuber¥°¥ëー¥×¡É¥¯¥¤¥ó¥Æ ¤¬¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¡ÖJustUrge¡×¤Î¥ê¥êー¥¹¤òµÇ°¤·¡¢2025Ç¯3·î30Æü(Æü) ¤Ë¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥¤¥ó¥Æ¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê¥¹¥Æー¥¸¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£¼ÂÎÏÇÉÂ·¤¤¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤è¤ë¡¢°µÅÝÅª¤Ê²Î¾§ÎÏ¤ÈÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ç´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢ÆÃÅµ²ñ¤È¤·¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ðー¤ÈÄ¾ÀÜ¸òÎ®¤Ç¤¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤°ìÆü¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¥¯¥¤¥ó¥Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¥ê¥¢¥ë¤ÇÂÎ´¶¤Ç¤¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Þ¤ÀÈà½÷¤¿¤Á¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤â¡¢¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡©
¥ê¥êー¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
¢£³«ºÅÆü»þ
£²£°£²£µÇ¯£³·î£³£°Æü(Æü)
³«¾ì 11»þ30Ê¬ / ³«±é 12»þ
¢¨Îó·ÁÀ®¤Ï³«¾ì15Ê¬Á°¤è¤ê¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè°ìÉô¡§¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö&¥Èー¥¯¥·¥çー
ÂèÆóÉô¡§¤ª¤Ï¤Ê¤·²ñ
¢£²ñ¾ì
waiwaihall¿ÀÊÝÄ®¡Ê¢©101-0051ÅìµþÅÔ ÀéÂåÅÄ¶è ¿ÀÅÄ¿ÀÊÝÄ® 2-4 ¿ÀÊÝÄ®ÌÍ¶È²ñ´Û¥Ó¥ë B1¡Ë
https://www.waiwaihall.com/
◼️¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó
¡¦Æþ¾ì¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¡§0±ß¡¡
¡Ê²ñ¾ì¤Îµ¬Äê¤Ë¤è¤êÆþ¾ì»þ¤Ë¥É¥ê¥ó¥¯Âå600±ß¤ò¸½¶â¤Ç¤´ÍÑ°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ë
¢¨¥¢¥ë¥³ー¥ë¤ÎÄó¶¡¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é
https://t.livepocket.jp/e/nfq09
¡ÚÄê°÷¡Û
60Ì¾(¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°)
¢¨»öÁ°¿½¤·¹þ¤ß¤ÇÄê°÷¤Ë¶õ¤¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÅöÆüÆþ¾ì¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢£¥°¥Ã¥º¾ðÊó
¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¹ë²Ú¤Ê¥°¥Ã¥º¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤âÍÑ°Õ¡ª
¡¦¤ªÏÃ¤··ô¡Ê1,000±ß¡Ë
¥á¥ó¥Ðー¤È1ÂÐ1¤Ç¤ªÏÃ¤·¤Ç¤¤ëµ®½Å¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª¡Ê1²ñ·×¤Ë¤Ä¤ºÇÂç10Ëç¤Þ¤Ç¹ØÆþ²ÄÇ½¡Ë
¤ªÏÃ¤··ô¤ò10Ëç¤Þ¤È¤á¤Æ¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¸ÂÄê¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¥¢ー¥È¡õ¥µ¥¤¥ó·ô¡Ê¥á¥ó¥Ðー1Ì¾¤òÁªÂò¡Ë¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ëÆÃÅµ¤¢¤ê¡£
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://lovvebox.com/news/talk-ticket
¡¦¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¡Ê1,500±ß¡Ë
¥¯¥¤¥ó¥Æ¤ªÈäÏªÌÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤ÆÇä¤êÀÚ¤ìÂ³½Ð¤·¤¿¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¡ÊÁ´5¼ï¡Ë¤¬ºÆÅÐ¾ì¡ª
¡¦¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥«ー¥É¡Ê1,000±ß¡Ë
¡Ú¼ýÏ¿¶Ê¡Û
¡ÖJustUrge¡×
¡ÖJustUrge¡×¡ÊInstrumental¡Ë
¡¦¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥«ー¥É¡Ê1,000±ß¡Ë
¡Ú¼ýÏ¿¶Ê¡Û
¡ÖPanorama -Dreamy Reality-¡×
¡ÖPanorama -Dreamy Reality-¡×¡ÊInstrumental¡Ë
¢£¥Á¥§¥É÷¥«ー¥É¥¬¥Á¥ã¡Ê500±ß¡Ë
Á´10¼ïÎà¤Î¥é¥ó¥À¥à¥«ー¥É¤Ë¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ðー¤ÎÄ¾É®¥µ¥¤¥ó¡õ¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê¤â¡ª
¢£³Ú¶Ê¾ðÊó
¡ÖJustUrge¡×
Music Video¸ø³«Ãæ
URL¡§https://youtu.be/x0jIIVfHpVw
[Æ°²è1: https://www.youtube.com/watch?v=x0jIIVfHpVw ]
½Ð±é¼Ô¾ðÊó
Èì¥Î²»¥ê¥º¡Ê¤Ò¤Î¤Î¤ê¤º¡Ë
°Ëâ¤Î¥Üー¥«¥ê¥¹¥È
±¢¥¥ã¤Î¥¢¥Ë¥á¥ª¥¿¥¯¤Ç¡¢±¿Ì¿¤Î¿Í¤Ë½Ð²ñ¤¦¥¢¥Ë¥á¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¼«Ê¬¤Î²Î¤òÄÌ¤¸¤Æ±¿Ì¿¤Î¿Í¤È½Ð²ñ¤¦¤¿¤á¡¢¥¢¥¤¥É¥ëVTuber¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
X¡§https://twitter.com/riz_lvv
YouTube¡§https://www.youtube.com/@riz_lvv
ÅíÈÞ¥ß¥ë¥¯¡Ê¤â¤â¤µ¤¤ß¤ë¤¯¡Ë
±§Ãè¿Í¤ÎÈ¢Æþ¤ê¤ªÉ±ÍÍ
»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ²È½Ð¤·¤¿¤¬¡¢±§ÃèÁ¥¤¬¸Î¾ã¡£
ÉÔ»þÃå¤·¤¿ÃÏµå¤Ç¡¢¥¥é¥¥é¤·¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¤ËÆ´¤ì¡¢Ä¾´¶¤Ç¥Ó¥Ó¥Ã¤È¤¤¿¥¢¥¤¥É¥ëVTuber³èÆ°¤ò³«»Ï¡£
X¡§https://twitter.com/milk_lvv
YouTube¡§https://www.youtube.com/@milk_lvv
±©Çµ¥·¥¨¥ë¡Ê¤Ï¤Î¤·¤¨¤ë¡Ë
°ú¤¤³¤â¤ê¤Î¥²ー¥ÞーÅ·»È
Éã¿Æ¤Î¿ÀÍÍ¤«¤é¡¢Æ¯¤¯¤³¤È¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤Æ¿Í´Ö³¦¤Ë¡£
¿Í´Ö³¦¤Ç¤â¤°¤¦¤¿¤é¤ÊÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÆÃµ»¤Î¥²ー¥à¤È²Î¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¥¢¥¤¥É¥ëVTuber¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥åー¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
X¡§https://twitter.com/ciel_lvv
YouTube¡§https://www.youtube.com/@ciel_lvv
²ÚÇ¸¥¨¥ì¥Î¥¢¡Ê¤Ï¤Ê¤Î¤¨¤ì¤Î¤¢¡Ë
¥¨¥ë¥Õ¤Î¤ª¤Æ¤ó¤Ð¤ª»Ð¤µ¤ó
¹âµ®¤Ê¤ª¾îÍÍ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢°ì²È¤¬Ë×Íî¡£
»ÈÍÑ¿Í¤È¤·¤ÆÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Âç¹¥¤¤Ê²Î¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¥¢¥¤¥É¥ëVTuber¤Ë¡£
X¡§https://twitter.com/elenoa_lvv
YouTube¡§https://www.youtube.com/@elenoa_lvv
Àã·î²Ö¥³¥Ï¥¯¡Ê¤»¤Ä¤²¤Ã¤«¤³¤Ï¤¯¡Ë
¤É¤³¤«¤ª¤«¤·¤ÊÀã¤ÎÍÅÀº
¿Í´Ö³¦¤ËÍè¤¿»þ¤Ë¸«¤¿¥é¥¤¥Ö¤Ë´¶Æ°¡£
¤¤¤Ä¤«¼«Ê¬¤âÆ±¤¸ÉñÂæ¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¤È»×¤¤Ê³Æ®¤·¡¢¥¢¥¤¥É¥ëVTuber¤Ë¡£
X¡§https://twitter.com/cohaku_lvv
YouTube¡§https://www.youtube.com/@cohaku_lvv
¥¯¥¤¥ó¥Æ
£²£°£²£µÇ¯£²·î£²Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥åー¤·¤¿¡¢²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤±¤ë¿·¿Í¥¢¥¤¥É¥ëVTuber£µ¿ÍÁÈ¡£
Quintet Queen¡Ö½÷²¦¤¿¤Á¤Î¸Þ½ÅÁÕ¡Ê¥¯¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥È¡Ë¡×¤¬Í³Íè¡£
5¿Í¤¬ÁÕ¤Ç¤ë¥Ïー¥â¥Ëー¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸ÄÀ¤Èå«¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹Êª¸ì¤ê¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
X¡§https://x.com/quinte_lvv
YouTube¡§https://www.youtube.com/@quinte_lvv
¢£¥¯¥¤¥ó¥Æ
¥Ç¥Ó¥åー¶Ê ¡ÚPanorama -Dreamy Realiyy- ¡Û¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é»ëÄ°¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
[Æ°²è2: https://www.youtube.com/watch?v=pYpT1br7l6Q ]
²ñ¼Ò³µÍ×
¥é¥Ö¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ø¥é¥Ö¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤Ï¡¢²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤±¤ë½÷À¥¢¥¤¥É¥ëVTuber¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¥Ðー¥Á¥ã¥ëÀ¤³¦¤Ç¤ÏÆü¡¹¤Î³Ú¤·¤¤ÂÎ¸³¤ò¹¤¯ÆÏ¤±¡¢¥ê¥¢¥ëÀ¤³¦¤Ç¤Ï¤³¤³¤Ç¤·¤«ÂÎ¸³¤Ç¤¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥é¥Ö¥Ü¥Ã¥¯¥¹¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://lovvebox.com/
³ô¼°²ñ¼ÒBlackbox¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒBlackbox¤Ï¡¢¥Ðー¥Á¥ã¥ë¤Ç¤â¥ê¥¢¥ë¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë2.5¼¡¸µVTuber¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤·¤¿¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Ç¤¹¡£
¡¦Ì¾¾Î¡§³ô¼°²ñ¼ÒBlackbox
¡¦ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ºäËÜÎ¶Í¥
¡¦½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É3-7-1 ¿·½É¥Ñー¥¯¥¿¥ïーNÅï30³¬
¡¦´ë¶ÈHP¡§https://blackbox-inc.com/