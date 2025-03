¡ÚPonta¥Ñ¥¹¡Û²ñ°÷¸ÂÄêATEEZ 2025 FANMEETING¡ã ATINY¡ìS VOYAGE : FROM A TO Z ¡ä IN JAPAN¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¬·èÄê¡ª

KDDI株式会社

KDDIは、約1,500万人が利用しているおトクなサブスクリプションサービス「Pontaパス」(月額548円)会員の特典として、大人気K-POPボーイズグループATEEZのFANMEETING< ATINY'S VOYAGE : FROM A TO Z > IN JAPANの3月29日公演を生配信致しました。

生配信を記念して、この度アーカイブ配信とサイン入りグッズプレゼントキャンペーン実施が決定しました。Pontaパス会員なら、5月2日からスタートするアーカイブ配信の視聴に加え、応募いただいた会員の中から抽選でメンバー全員サイン入りグッズを5名様にプレゼントします。

生配信を見逃した方、もう一度公演を楽しみたい方は、この機会をお見逃しなく!

ATEEZ 2025 FANMEETING < ATINY'S VOYAGE : FROM A TO Z > IN JAPAN

Pontaパス会員限定アーカイブ配信特設ページ:http://kddi-l.jp/QnQ(http://kddi-l.jp/QnQ)

■Pontaパス会員限定アーカイブ配信

Pontaパスでは、ATEEZ 2025 FANMEETING < ATINY'S VOYAGE : FROM A TO Z > IN JAPANの3月29日公演をアーカイブ配信します。

アーカイブ配信対象公演:3月29日

アーカイブ公開日時:2025年5月2日10時(予定)

出演アーティスト:ATEEZ

対象:Pontaパス会員

※権利関係上、一部楽曲をカットして配信いたします。

・ATEEZメンバーからのコメントも到着!

https://youtu.be/BqPGMff-Qtc(https://youtu.be/BqPGMff-Qtc)

■ATEEZメンバー全員サイン入りグッズプレゼント

3月29日公演のアーカイブ配信を記念してATEEZメンバー全員サイン入りグッズをプレゼントします。

応募期間:2025年3月31日10:00から4月15日9:59まで

プレゼント内容:ATEEZメンバー全員サイン入りグッズ

当選人数:5名様

応募対象:Pontaパス会員

参加方法:http://kddi-l.jp/QnQ

■ATEEZ 2025 FANMEETING < ATINY'S VOYAGE : FROM A TO Z > IN JAPAN

イベント詳細ページ:https://ateez-official.jp/contents/864858

ATEEZ日本公式サイト:https://ateez-official.jp/

■ATEEZとは

韓国の8人組ボーイズグループ。

2018年10月にミニアルバム「TREASURE EP.1:All To Zero」でデビューし、2019年12月にアルバム「TREASURE EP. EXTRA:Shift The Map」で日本デビュー。

メンバーたちのライブとパフォーマンスの高さは群を抜くレベルを誇り、アメリカのビルボードチャートをはじめ、イギリスオフィシャルチャート、フランス全国音楽出版組合、ドイツ公式音楽チャートなど各種グローバルチャートでも人気を証明している。

2024年4月にはアメリカ最大の音楽フェスティバルのコーチェラにK-POP男性グループとして初出演、続く6月にはK-POPアーティスト初のモロッコマワジンに招待され、ヘッドライナーとして公演を行った。

8月には日本最大のサマーフェスティバルのサマーソニックにも出演するなど、世界有数の音楽フェスティバルでその実力を見せつけた。

2024年11月15日(金)に韓国でリリースした11th Mini Album『GOLDEN HOUR : Part.2』は米・ビルボードのメインチャートである「Billboard 200」で1位を獲得、2023年12月に発売した2nd Full Album『THE WORLD EP.FIN : WILL』を通じて「Billboard 200」で初の1位を記録し話題を呼んだのに続き、11th Mini Albumで再び1位を獲得する快挙を達成した。これによりATEEZは、1年で2作のアルバムが米「Billboard 200」1位に輝く功績を挙げた。

2025年1月からは'TOWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER' IN EUROPEでツアーを実施、3月22日23日にはソウルオリンピック公園KSPO DOMEで'TOWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER' FINALE IN SEOULを開催し、ツアーのフィナーレを迎えた。

■「Pontaパス」とは

おトクなクーポンをはじめ、エンタメデジタルコンテンツやスマホのあんしんサポートが受けられるなど、様々な会員特典を提供する月額制のサブスクリプションサービスです。

詳細はこちら( https://prcp.pass.auone.jp/main/ )を参照ください。