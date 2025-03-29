¡ÚPonta¥Ñ¥¹¡Û²ñ°÷¸ÂÄêATEEZ 2025 FANMEETING¡ã ATINY¡ìS VOYAGE : FROM A TO Z ¡ä IN JAPAN¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¬·èÄê¡ª

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2024Ç¯11·î15Æü(¶â)¤Ë´Ú¹ñ¤Ç¥ê¥êー¥¹¤·¤¿11th Mini Album¡ØGOLDEN HOUR : Part.2¡Ù¤ÏÊÆ¡¦¥Ó¥ë¥Üー¥É¤Î¥á¥¤¥ó¥Á¥ãー¥È¤Ç¤¢¤ë¡ÖBillboard 200¡×¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡¢2023Ç¯12·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿2nd Full Album¡ØTHE WORLD EP.FIN : WILL¡Ù¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖBillboard 200¡×¤Ç½é¤Î1°Ì¤òµÏ¿¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¤Î¤ËÂ³¤¡¢11th Mini Album¤ÇºÆ¤Ó1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë²÷µó¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êATEEZ¤Ï¡¢1Ç¯¤Ç2ºî¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬ÊÆ¡ÖBillboard 200¡×1°Ì¤Ëµ±¤¯¸ùÀÓ¤òµó¤²¤¿¡£
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