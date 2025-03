PK shampoo¡¢¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë²ò¶Ø¡ª¤½¤·¤ÆÂÔË¾¤ÎMajor 1st Full Album¥ê¥êー¥¹¤ª¤è¤ÓÁ´¹ñ¥Ä¥¢ー³«ºÅ¤òÈ¯É½¡ª

日本コロムビア株式会社

圧倒的なパフォーマンスで最注目のロックバンド・PK shampoo。

本日、大阪・味園ユニバースにて行われたPK shampoo主催イベント「千日前オルタナティヴ・サミット」にて、PK shampoo待望のMajor 1st Full Album『PK shampoo.log』が6月18日にリリースされることと、その新作を提げて開催される全国ツアー『PK shampoo tour 2025 -Login to PK shampoo-』が発表された。

PK shampooのフルアルバムとしては前作「PK shampoo.wav」から約3年半ぶりのリリースとなる。今作はアルバムタイトルの「.log」が示す通り、ここ数年PK shampooが歩んできた軌跡、記録となる作品の模様。作品の完成を期待して続報を待ちたい。尚、本日より『PK shampoo.log』の早期予約キャンペーンがスタート。『PK shampoo.log』CDを4月30日までに予約すると、特典として昨年12月に東京・新代田FEVERにて行われた<新代田オルタナティヴ・サミットLIVE音源CD>がもれなくもらえる。本キャンペーンは受付期間があるので早めに予約をしてほしい。

そしてそのMajor 1st Full Albumを引っ提げた全国ツアー『PK shampoo tour 2025 -Login to PK shampoo-』は、初日の京都磔磔を皮切りに全国11都市にて開催となる。ファイナル公演の東京Zepp Shinjukuのみワンマン公演、他10公演は2マンLIVEとなる。各会場の対バン相手は後日発表される。チケットは本日より先行受付中。チケットの入手は是非お早めに。

ヤマトパンクスからコメントが届いた。

履歴や経歴の記録を意味するlogという言葉はもともと航海日誌を指すものだったらしい。帆船は向かい風にも帆を立ててジグザグに進むというが、風がどこからどう吹くかは風の勝手で、俺たち自身、明確な目的地があって漕ぎだした船でもなし、これまでどんな向かい風にもケタケタ笑いながらジグザグ迂回し、むしろ逆風自体を楽しんできたように思う。しかし今回、メジャー1stアルバム「PK shampoo.log」を何とかかんとか作っていくにつれて、そしてその構成楽曲の一節一節を自分自身再びつぶさに観察するにつれて、何やら後ろから真っ直ぐ、それもかなり強い追い風が吹いてくる気配を感じている。もちろん、仮にその追い風をまともに受けて今さら船が直進したとして、あるいはこれまでよりいくらか速度が出たとして、結局のところ水平線の向こうにどんな土地が待っているかはわからない。だいたい帆が破れてマストが折れるかもしれないし、にしけんが海に落ちてタイタニックのディカプリオみたいに二度と浮かび上がってこないかもしれない。いずれにせよ、風がどう吹くかは風の勝手で、不平不満も感謝も無用だ。今はただ、日誌を読み返すようにこのアルバムを信じている。

ヤマトパンクス

■PK shampoo Major 1st Full Albumリリース情報

タイトル:『PK shampoo.log』

発売日:2025年6月18日(水)

品番・形態・価格:COCP-42506[CD]\3,300 (tax in)

発売・配信元:日本コロムビア / From World Wide Web.

■6/18発売『PK shampoo.log』早期予約キャンペーン情報

2025年6月18日(水)発売『PK shampoo.log』を早期予約キャンペーンの期間内にご予約いただいたお客様に、下記の早期予約特典をプレゼントします。

<特典内容>

◆早期予約特典:LIVE音源CD(2024.12.12 新代田オルタナティヴ・サミット@新代田FEVER)

早期予約キャンペーン期間:2025年3月29日(土)21:00~4月30日(水)閉店(ECサイトは~23:59)まで

※早期予約特典に関して、早期予約キャンペーンの期間外にご予約いただいた場合は、早期予約特典は付きません。お早目のご予約をお願いします。

※特典は商品と同時にお渡しとなります。

※全国のCDショップまたはECサイトにてご予約ください。

※ECショップでは<早期予約特典付き>のカートにてご予約ください。

一部取り扱いの無い店舗がございます。特典の有無は各店舗にお問い合わせください。

■全国ツアー「PK shampoo tour 2025 -Login to PK shampoo-」情報

<日程>

7月3日(木) 京都磔磔

OPEN/START : 17:45/18:30

前売 スタンディング 4,500円 (税込/D別)

問合せ:GREENS 06-6882-1224

7月6日(日) 金沢van van V4

OPEN/START : 17:30/18:00

前売 スタンディング 4,500円 (税込/D別)

問合せ:FOB金沢 076-232-2424

7月12日(土) 札幌ベッシーホール

OPEN/START : 17:30/18:00

前売 スタンディング 4,500円 (税込/D別)

問合せ: WESS info@wess.co.jp

7月20日(日) 千葉LOOK

OPEN/START : 17:30/18:00

前売 スタンディング 4,500円 (税込/D別)

問合せ:ホットスタッフ・プロモーション050-5211-6077(Weekday,12:00~18:00)

7月21日(月祝) 仙台 enn 2nd

OPEN/START : 17:30/18:00

前売 スタンディング 4,500円 (税込/D別)

問合せ:GIP 0570-01-9999

8月3日(日) 高松TOONICE

OPEN/START : 17:30/18:00

前売 スタンディング 4,500円 (税込/D別)

問合せ:DUKE高松 087-822-2520

8月10日(日)

福岡LIVEHOUSE CB

OPEN/START : 17:30/18:00

前売 スタンディング 4,500円 (税込/D別)

問合せ:BEA 092-712-4221(平日12:00~16:00)

8月11日(月祝) 広島4.14

OPEN/START : 17:30/18:00

前売 スタンディング 4,500円 (税込/D別)

問合せ:YUMEBANCHI(広島) 082-249-3571 [平日12:00~18:00]

8月15日(金) 名古屋クラブクアトロ

OPEN/START : 18:00/19:00

前売 スタンディング 4,500円 (税込/D別)

問合せ:ジェイルハウス 052-936-6041 (平日11:00~15:00)

8月17日(日) 大阪BIGCAT

OPEN/START : 17:00/18:00

前売 スタンディング 4,500円 (税込/D別)

問合せ:GREENS 06-6882-1224

8月31日(日) 東京Zepp Shinjuku(TOKYO)

OPEN/START : 17:00/18:00

前売 スタンディング 4,500円 (税込/D別)

問合せ:ホットスタッフ・プロモーション050-5211-6077(Weekday,12:00~18:00)

主催: From World Wide Web.

企画制作:日本コロムビア株式会社/株式会社ホリプロ/ATFIELD inc.

<チケット先行受付>

【Fanicon先行(ぴあ)】 3/29(土) 21:00 ~4/13(日) 23:59

https://fanicon.net/ticket/5672

【オフィシャル先行(ぴあ)】 3/29(土) 21:00 ~4/13(日) 23:59

http://w.pia.jp/t/pkshampoo/

<チケット一般発売>

2025年5月10日(土) 10:00~

■「千日前オルタナティヴ・サミット」開催概要

日程:2025年3月29日(土) OPEN 17:00 / START 18:00

会場:味園ユニバース

出演:PK shampoo / 山田亮一とアフターソウル / 時速36km

主催: From World Wide Web.

企画制作:日本コロムビア株式会社/株式会社ホリプロ / ATFIELD inc.

■PK shampoo Profile

L→R:ニシオカケンタロウ(Bass)、カズキ(Drums)、ヤマトパンクス(Vocal/Guitar)、福島カイト(Guitar)

From World Wide Web. We are PK shampoo. POPS 最先端。

関西大学の音楽サークルに在籍していた4人で結成されたロックバンド。

圧倒的なライブパフォーマンスとノイジーだがどこか懐かしく美しいメロディに独特で文学的な歌詞を見事に融合させ、

リスナーの心を鷲掴みにしている。

■PK shampoo WEB

Official WEB: pkshampoo.jp

Official FC: https://fanicon.net/fancommunities/5363

YouTube: www.youtube.com/@pkshampoo1978

X: https://x.com/PKshampoo

Instagram: https://www.instagram.com/realpkshampoo/

TikTok: http://www.tiktok.com/@realpkshampoo

Lit.Link: https://lit.link/pkshampoo