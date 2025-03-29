PK shampoo¡¢¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë²ò¶Ø¡ª¤½¤·¤ÆÂÔË¾¤ÎMajor 1st Full Album¥ê¥êー¥¹¤ª¤è¤ÓÁ´¹ñ¥Ä¥¢ー³«ºÅ¤òÈ¯É½¡ª
°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ÇºÇÃíÌÜ¤Î¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦PK shampoo¡£
ËÜÆü¡¢Âçºå¡¦Ì£±à¥æ¥Ë¥Ðー¥¹¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿PK shampoo¼çºÅ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÀéÆüÁ°¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥ô¡¦¥µ¥ß¥Ã¥È¡×¤Ë¤Æ¡¢PK shampooÂÔË¾¤ÎMajor 1st Full Album¡ØPK shampoo.log¡Ù¤¬6·î18Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¡¢¤½¤Î¿·ºî¤òÄó¤²¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÁ´¹ñ¥Ä¥¢ー¡ØPK shampoo tour 2025 -Login to PK shampoo-¡Ù¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
PK shampoo¤Î¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤·¤Æ¤ÏÁ°ºî¡ÖPK shampoo.wav¡×¤«¤éÌó3Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Î¥ê¥êー¥¹¤È¤Ê¤ë¡£º£ºî¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥à¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡Ö.log¡×¤¬¼¨¤¹ÄÌ¤ê¡¢¤³¤³¿ôÇ¯PK shampoo¤¬Êâ¤ó¤Ç¤¤¿µ°À×¡¢µÏ¿¤È¤Ê¤ëºîÉÊ¤ÎÌÏÍÍ¡£ºîÉÊ¤Î´°À®¤ò´üÂÔ¤·¤ÆÂ³Êó¤òÂÔ¤Á¤¿¤¤¡£¾°¡¢ËÜÆü¤è¤ê¡ØPK shampoo.log¡Ù¤ÎÁá´üÍ½Ìó¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬¥¹¥¿ー¥È¡£¡ØPK shampoo.log¡ÙCD¤ò4·î30Æü¤Þ¤Ç¤ËÍ½Ìó¤¹¤ë¤È¡¢ÆÃÅµ¤È¤·¤ÆºòÇ¯12·î¤ËÅìµþ¡¦¿·ÂåÅÄFEVER¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ã¿·ÂåÅÄ¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥ô¡¦¥µ¥ß¥Ã¥ÈLIVE²»¸»CD¡ä¤¬¤â¤ì¤Ê¤¯¤â¤é¤¨¤ë¡£ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¼õÉÕ´ü´Ö¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÁá¤á¤ËÍ½Ìó¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¤½¤ÎMajor 1st Full Album¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤¿Á´¹ñ¥Ä¥¢ー¡ØPK shampoo tour 2025 -Login to PK shampoo-¡Ù¤Ï¡¢½éÆü¤ÎµþÅÔâùâù¤òÈéÀÚ¤ê¤ËÁ´¹ñ11ÅÔ»Ô¤Ë¤Æ³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤ÎÅìµþZepp Shinjuku¤Î¤ß¥ï¥ó¥Þ¥ó¸ø±é¡¢Â¾10¸ø±é¤Ï2¥Þ¥óLIVE¤È¤Ê¤ë¡£³Æ²ñ¾ì¤ÎÂÐ¥Ð¥óÁê¼ê¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏËÜÆü¤è¤êÀè¹Ô¼õÉÕÃæ¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÆþ¼ê¤ÏÀ§Èó¤ªÁá¤á¤Ë¡£
¥ä¥Þ¥È¥Ñ¥ó¥¯¥¹¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£
ÍúÎò¤ä·ÐÎò¤ÎµÏ¿¤ò°ÕÌ£¤¹¤ëlog¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¤â¤È¤â¤È¹Ò³¤Æü»ï¤ò»Ø¤¹¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£ÈÁÁ¥¤Ï¸þ¤«¤¤É÷¤Ë¤âÈÁ¤òÎ©¤Æ¤Æ¥¸¥°¥¶¥°¤Ë¿Ê¤à¤È¤¤¤¦¤¬¡¢É÷¤¬¤É¤³¤«¤é¤É¤¦¿á¤¯¤«¤ÏÉ÷¤Î¾¡¼ê¤Ç¡¢²¶¤¿¤Á¼«¿È¡¢ÌÀ³Î¤ÊÌÜÅªÃÏ¤¬¤¢¤Ã¤ÆÁæ¤®¤À¤·¤¿Á¥¤Ç¤â¤Ê¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤É¤ó¤Ê¸þ¤«¤¤É÷¤Ë¤â¥±¥¿¥±¥¿¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¥¸¥°¥¶¥°±ª²ó¤·¡¢¤à¤·¤íµÕÉ÷¼«ÂÎ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£¤·¤«¤·º£²ó¡¢¥á¥¸¥ãー1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖPK shampoo.log¡×¤ò²¿¤È¤«¤«¤ó¤È¤«ºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤Î¹½À®³Ú¶Ê¤Î°ìÀá°ìÀá¤ò¼«Ê¬¼«¿ÈºÆ¤Ó¤Ä¤Ö¤µ¤Ë´Ñ»¡¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢²¿¤ä¤é¸å¤í¤«¤é¿¿¤ÃÄ¾¤°¡¢¤½¤ì¤â¤«¤Ê¤ê¶¯¤¤ÄÉ¤¤É÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¯¤ëµ¤ÇÛ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢²¾¤Ë¤½¤ÎÄÉ¤¤É÷¤ò¤Þ¤È¤â¤Ë¼õ¤±¤Æº£¤µ¤éÁ¥¤¬Ä¾¿Ê¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤è¤ê¤¤¤¯¤é¤«Â®ÅÙ¤¬½Ð¤¿¤È¤·¤Æ¡¢·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¿åÊ¿Àþ¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¤É¤ó¤ÊÅÚÃÏ¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤À¤¤¤¿¤¤ÈÁ¤¬ÇË¤ì¤Æ¥Þ¥¹¥È¤¬ÀÞ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¤Ë¤·¤±¤ó¤¬³¤¤ËÍî¤Á¤Æ¥¿¥¤¥¿¥Ë¥Ã¥¯¤Î¥Ç¥£¥«¥×¥ê¥ª¤ß¤¿¤¤¤ËÆóÅÙ¤ÈÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢É÷¤¬¤É¤¦¿á¤¯¤«¤ÏÉ÷¤Î¾¡¼ê¤Ç¡¢ÉÔÊ¿ÉÔËþ¤â´¶¼Õ¤âÌµÍÑ¤À¡£º£¤Ï¤¿¤À¡¢Æü»ï¤òÆÉ¤ßÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ä¥Þ¥È¥Ñ¥ó¥¯¥¹
¢£PK shampoo Major 1st Full Album¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡ØPK shampoo.log¡Ù
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯6·î18Æü(¿å)
ÉÊÈÖ¡¦·ÁÂÖ¡¦²Á³Ê¡§COCP-42506¡ÎCD¡Ï\3,300 (tax in)
È¯Çä¡¦ÇÛ¿®¸µ¡§ÆüËÜ¥³¥í¥à¥Ó¥¢ / From World Wide Web.
¢£6/18È¯Çä¡ØPK shampoo.log¡ÙÁá´üÍ½Ìó¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ðÊó
2025Ç¯6·î18Æü(¿å)È¯Çä¡ØPK shampoo.log¡Ù¤òÁá´üÍ½Ìó¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î´ü´ÖÆâ¤Ë¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¡¢²¼µ¤ÎÁá´üÍ½ÌóÆÃÅµ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãÆÃÅµÆâÍÆ¡ä
¢¡Áá´üÍ½ÌóÆÃÅµ¡§LIVE²»¸»CD¡Ê2024.12.12 ¿·ÂåÅÄ¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥ô¡¦¥µ¥ß¥Ã¥È¡÷¿·ÂåÅÄFEVER¡Ë
Áá´üÍ½Ìó¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö¡§2025Ç¯3·î29Æü(ÅÚ)21:00～4·î30Æü(¿å)ÊÄÅ¹¡ÊEC¥µ¥¤¥È¤Ï～23:59¡Ë¤Þ¤Ç
¢¨Áá´üÍ½ÌóÆÃÅµ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢Áá´üÍ½Ìó¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î´ü´Ö³°¤Ë¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢Áá´üÍ½ÌóÆÃÅµ¤ÏÉÕ¤¤Þ¤»¤ó¡£¤ªÁáÌÜ¤Î¤´Í½Ìó¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµ¤Ï¾¦ÉÊ¤ÈÆ±»þ¤Ë¤ªÅÏ¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Á´¹ñ¤ÎCD¥·¥ç¥Ã¥×¤Þ¤¿¤ÏEC¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¤´Í½Ìó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨EC¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡ãÁá´üÍ½ÌóÆÃÅµÉÕ¤¡ä¤Î¥«ー¥È¤Ë¤Æ¤´Í½Ìó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°ìÉô¼è¤ê°·¤¤¤ÎÌµ¤¤Å¹ÊÞ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃÅµ¤ÎÍÌµ¤Ï³ÆÅ¹ÊÞ¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£Á´¹ñ¥Ä¥¢ー¡ÖPK shampoo tour 2025 -Login to PK shampoo-¡×¾ðÊó
¡ãÆüÄø¡ä
7·î3Æü(ÌÚ)¡¡µþÅÔâùâù
OPEN/START : 17:45/18:30
Á°Çä ¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥° 4,500±ß (ÀÇ¹þ/DÊÌ)
Ìä¹ç¤»:GREENS 06-6882-1224
7·î6Æü(Æü)¡¡¶âÂôvan van V4
OPEN/START : 17:30/18:00
Á°Çä ¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥° 4,500±ß (ÀÇ¹þ/DÊÌ)
Ìä¹ç¤»:FOB¶âÂô 076-232-2424
7·î12Æü(ÅÚ)¡¡»¥ËÚ¥Ù¥Ã¥·ー¥Ûー¥ë
OPEN/START : 17:30/18:00
Á°Çä ¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥° 4,500±ß (ÀÇ¹þ/DÊÌ)
Ìä¹ç¤»: WESS info@wess.co.jp
7·î20Æü(Æü)¡¡ÀéÍÕLOOK
OPEN/START : 17:30/18:00
Á°Çä ¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥° 4,500±ß (ÀÇ¹þ/DÊÌ)
Ìä¹ç¤»:¥Û¥Ã¥È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó050-5211-6077(Weekday,12:00～18:00)
7·î21Æü(·î½Ë)¡¡ÀçÂæ enn 2nd
OPEN/START : 17:30/18:00
Á°Çä ¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥° 4,500±ß (ÀÇ¹þ/DÊÌ)
Ìä¹ç¤»:GIP 0570-01-9999
8·î3Æü(Æü)¡¡¹â¾¾TOONICE
OPEN/START : 17:30/18:00
Á°Çä ¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥° 4,500±ß (ÀÇ¹þ/DÊÌ)
Ìä¹ç¤»:DUKE¹â¾¾ 087-822-2520
8·î10Æü(Æü)
Ê¡²¬LIVEHOUSE CB
OPEN/START : 17:30/18:00
Á°Çä ¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥° 4,500±ß (ÀÇ¹þ/DÊÌ)
Ìä¹ç¤»:BEA 092-712-4221¡ÊÊ¿Æü12:00～16:00¡Ë
8·î11Æü(·î½Ë)¡¡¹Åç4.14
OPEN/START : 17:30/18:00
Á°Çä ¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥° 4,500±ß (ÀÇ¹þ/DÊÌ)
Ìä¹ç¤»:YUMEBANCHI(¹Åç) 082-249-3571 [Ê¿Æü12:00～18:00]
8·î15Æü(¶â)¡¡Ì¾¸Å²°¥¯¥é¥Ö¥¯¥¢¥È¥í
OPEN/START : 18:00/19:00
Á°Çä ¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥° 4,500±ß (ÀÇ¹þ/DÊÌ)
Ìä¹ç¤»:¥¸¥§¥¤¥ë¥Ï¥¦¥¹ 052-936-6041 (Ê¿Æü11:00～15:00)
8·î17Æü(Æü)¡¡ÂçºåBIGCAT
OPEN/START : 17:00/18:00
Á°Çä ¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥° 4,500±ß (ÀÇ¹þ/DÊÌ)
Ìä¹ç¤»:GREENS 06-6882-1224
8·î31Æü(Æü)¡¡ÅìµþZepp Shinjuku(TOKYO)
OPEN/START : 17:00/18:00
Á°Çä ¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥° 4,500±ß (ÀÇ¹þ/DÊÌ)
Ìä¹ç¤»:¥Û¥Ã¥È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó050-5211-6077(Weekday,12:00～18:00)
¼çºÅ¡§ From World Wide Web.
´ë²èÀ©ºî¡§ÆüËÜ¥³¥í¥à¥Ó¥¢³ô¼°²ñ¼Ò/³ô¼°²ñ¼Ò¥Û¥ê¥×¥í/ATFIELD inc.
¡ã¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹Ô¼õÉÕ¡ä
¡ÚFaniconÀè¹Ô(¤Ô¤¢)¡Û 3/29(ÅÚ) 21:00 ～4/13(Æü) 23:59
https://fanicon.net/ticket/5672
¡Ú¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÀè¹Ô(¤Ô¤¢)¡Û 3/29(ÅÚ) 21:00 ～4/13(Æü) 23:59
http://w.pia.jp/t/pkshampoo/
¡ã¥Á¥±¥Ã¥È°ìÈÌÈ¯Çä¡ä
2025Ç¯5·î10Æü(ÅÚ) 10:00～
¢£¡ÖÀéÆüÁ°¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥ô¡¦¥µ¥ß¥Ã¥È¡×³«ºÅ³µÍ×
ÆüÄø¡§2025Ç¯3·î29Æü(ÅÚ) ¡¡OPEN 17:00 / START 18:00
²ñ¾ì¡§Ì£±à¥æ¥Ë¥Ðー¥¹
½Ð±é¡§PK shampoo / »³ÅÄÎ¼°ì¤È¥¢¥Õ¥¿ー¥½¥¦¥ë / »þÂ®36km
¼çºÅ¡§ From World Wide Web.
´ë²èÀ©ºî¡§ÆüËÜ¥³¥í¥à¥Ó¥¢³ô¼°²ñ¼Ò/³ô¼°²ñ¼Ò¥Û¥ê¥×¥í / ATFIELD inc.
¢£PK shampoo Profile
L¢ªR¡§¥Ë¥·¥ª¥«¥±¥ó¥¿¥í¥¦(Bass)¡¢¥«¥º¥(Drums)¡¢¥ä¥Þ¥È¥Ñ¥ó¥¯¥¹(Vocal/Guitar)¡¢Ê¡Åç¥«¥¤¥È(Guitar)
From World Wide Web. We are PK shampoo. POPS ºÇÀèÃ¼¡£
´ØÀ¾Âç³Ø¤Î²»³Ú¥µー¥¯¥ë¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿4¿Í¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡£
°µÅÝÅª¤Ê¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤È¥Î¥¤¥¸ー¤À¤¬¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¯Èþ¤·¤¤¥á¥í¥Ç¥£¤ËÆÈÆÃ¤ÇÊ¸³ØÅª¤Ê²Î»ì¤ò¸«»ö¤ËÍ»¹ç¤µ¤»¡¢
¥ê¥¹¥Êー¤Î¿´¤òÏÉÄÏ¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£PK shampoo WEB
Official WEB¡§ pkshampoo.jp
Official FC¡§ https://fanicon.net/fancommunities/5363
YouTube¡§ www.youtube.com/@pkshampoo1978
X¡§ https://x.com/PKshampoo
Instagram¡§ https://www.instagram.com/realpkshampoo/
TikTok¡§ http://www.tiktok.com/@realpkshampoo
Lit.Link¡§ https://lit.link/pkshampoo