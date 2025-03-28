ÀôÂçÄÅ»Ô¤¬¼¢²ì¸©Ìî½§»Ô¤ÈÇÀ¶ÈÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë
¡Ê¼Ì¿¿º¸¤«¤éÀôÂçÄÅ»Ô¡¦Æî½Ð¸°ì»ÔÄ¹¡¢Ìî½§»Ô¡¦Ý¯ËÜÄ¾¼ù»ÔÄ¹¡¢JA¥ìー¥¯¼¢²ì¡¦ÌÚÂ¼ÂåÉ½Íý»öÍý»öÄ¹¡Ë
ÀôÂçÄÅ»Ô¡Ê»ÔÄ¹¡§Æî½Ð¸°ì¡Ë¤È¼¢²ì¸©Ìî½§»Ô¡Ê»ÔÄ¹¡§Ý¯ËÜÄ¾¼ù¡Ë¤Ï¡¢ÎáÏÂ£·Ç¯£³·î28Æü¤Ë¡ÖÇÀ¶È¤òÄÌ¤¸¤¿Ï¢·È¤Ë¤è¤ë»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¡×¤Ê¤É£´¹àÌÜ¤Ë¤ï¤¿¤ëÇÀ¶ÈÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀôÂçÄÅ»Ô¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»ÔÌ±¤Î·ò¹¯Áý¿Ê¡×µÚ¤Ó¡Ö¿©ÎÁ´íµ¡¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¡×¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¼ç¿©¤Ç¤¢¤ëÊÆ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÇÀºîÊªÅù¤ò¡¢¹ñÆâ¤ÎÇÀ¶È¤Î»ýÂ³ÅªÈ¯Å¸¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë·Á¤Ç°ÂÄêÅª¤Ë³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¡¢ÎáÏÂ5Ç¯3·î¤Ë¡Ö°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤Ê¿©ÎÈ¤Î°ÂÄêÅª³ÎÊÝ¤Ë´Ø¤¹¤ë¹½ÁÛ¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ö¿©ÎÈ³ÎÊÝ¹½ÁÛ¡×¡Ë¤òºöÄê¡£º£Ç¯ÅÙ¡¢ËÜ¹½ÁÛ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿Ï¢·ÈÀè¤È¤Ê¤ë¼«¼£ÂÎ¤òÊç½¸¤·¡¢Æ±»Ô¤È¤Î¶¨ÄêÄù·ë¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±»Ô¤È¤Ï¡¢Ê¿À®21Ç¯¤«¤é¹°è¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯·¿ºÒ³²¶¨Äê¤ÇÏ¢·È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜ»Ô¤¬·Ç¤²¤ë¿©ÎÈ³ÎÊÝ¹½ÁÛ¤È¡¢Æ±»Ô¤ÎÇÀ¶È¿¶¶½¤Ë¸þ¤±¤¿Êý¿Ë¡ÊÊÆ¤Î°ÂÄê¤·¤¿ÈÎÏ©¤Î³ÎÊÝ¤ä¡¢Íµ¡ºÏÇÝÊÆ¤Î¼èÁÈ¤ß¤Î¿ä¿Ê¡Ë¤¬¹çÃ×¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢º£²ó¤ÎÇÀ¶ÈÏ¢·È¶¨Äê¤ÎÄù·ë¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶ñÂÎÅª¤ÊÏ¢·È¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤º¤ÏÌî½§»Ô¤ÇÎáÏÂ7Ç¯½©¤Ë¼ý³Ï¤µ¤ì¤ëÍµ¡ºÏÇÝÊÆ¤ò£¹t¹ØÆþ¤·¡¢»ÔÆâ¤Î³Ø¹»µë¿©¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤³¤í¤«¤éÏ¢·È¤ò¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£º£¸å¡¢º£²ó¤Î¶¨ÄêÄù·ë¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¿©¤ÈÇÀ¤òÄÌ¤¸¤ÆÎ¾ÃÏ°è¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë·Ò¤¬¤ë¼èÁÈ¤ß¤ÎÁÏ½Ð¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÇÀ¶ÈÏ¢·È¶¨Äê¤Ë¤ª¤±¤ëÏ¢·È¼èÁÈ»ö¹à¡Û
⑴¡¡ÇÀ¶È¤òÄÌ¤¸¤¿Ï¢·È¤Ë¤è¤ë»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È
⑵¡¡´Ä¶ÊÝÁ´·¿ÇÀ¶È¤Î¼Â¸½¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È
⑶¡¡»ñ¸»½Û´Ä·¿ÇÀ¶È¤Î¼Â¸½¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È
⑷¡¡ÇÀ¶È¤òÄÌ¤¸¤¿Ï¢·È¤Ë¤è¤ë¸òÎ®¡¦´Ø·¸¿Í¸ý¤ÎÁÏ½Ð¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È
Î¾¼Ô¥³¥á¥ó¥È
¡ÚÀôÂçÄÅ»Ô¡¦Æî½Ð»ÔÄ¹¡Û
¹°è¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯·¿ºÒ³²¶¨Äê¤Ç¶¦¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿Ìî½§»ÔÍÍ¤È¡¢¿·¤¿¤ËÇÀ¶ÈÏ¢·È¤òÄù·ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÀôÂçÄÅ»Ô¤Ç¤Ï¡¢¡ÈÎáÏÂ¤ÎÊÆÁûÆ°¡É¤¬µ¯¤³¤ëÁ°¤«¤éÊÆÉÔÂ¤òÁÛÄê¤·¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÎÀ¸»ºÃÏ¤È¤ÎÇÀ¶ÈÏ¢·È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Ï¢·ÈÀè¤È¤Ï¡¢Ã±¤ËÇä¤ë¡¦Çã¤¦¤À¤±¤Î´Ø·¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÃ¯¤¬ºî¤Ã¤Æ¡¢Ã¯¤¬¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î´é¤¬¸«¤¨¡¢ÁÐÊý¤Ë°Â¿´´¶¤ä¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê´Ø·¸À¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢Ìî½§»ÔÍÍ¤«¤é¡¢À¸»º¼ÔÍÍ¤ÎÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤ªÊÆ¤ò¹ØÆþ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¿©¤ÈÇÀ¤ò¥Õ¥Ã¥¯¤È¤·¤¿Ï¢·È¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢ÁÐÊý¤ÎÃÏ°è¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌî½§»Ô¡¦Ý¯ËÜ»ÔÄ¹¡Û
¤³¤ÎÅÙ¡¢ÀôÂçÄÅ»ÔÍÍ¤ÈÇÀ¶ÈÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢¿´¤è¤ê´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÀôÂçÄÅ»ÔÍÍ¤È¤ÎÇÀ¶ÈÏ¢·È¶¨Äê¤Ï¡¢¤ªÊÆ¤Î°ÂÄê¤·¤¿ÈÎÏ©¤Î³ÎÊÝ¡¢Íµ¡ºÏÇÝÊÆ¤ä´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿ºÏÇÝ¤Î¿ä¿Ê¤Ë»ñ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢À¸»º¼Ô¤Î·Ð±Ä°ÂÄê¡¢Ã´¤¤¼ê¤Î³ÎÊÝ¡¦°éÀ®¤È¤¤¤Ã¤¿ËÜ»Ô¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÇÈ¯Å¸À¤Î¤¢¤ëÇÀ¶È¤ò¼¡À¤Âå¤Ë°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¯¤¿¤á¤Î¡¢Èó¾ï¤ËÍ°ÕµÁ¤Ê¶¨Äê¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÀôÂçÄÅ»Ô¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎÊý¡¹¤Ë¡ÖÌî½§»Ô¤Î¤ªÊÆ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¤Í¡£¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤â¤·¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤ªÀ¼¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡¢¤¤Ã¤È¡¢À¸»º¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ø¤ÎÂç¤¤ÊÀ¼±ç¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê»²¹Í¡ËÀôÂçÄÅ»Ô¤Î¡Ö¿©¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ç¤Ê¼èÁÈ¤ß
£±.°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤Ê¿©ÎÈ¤Î°ÂÄêÅª³ÎÊÝ¤Ë´Ø¤¹¤ë¹½ÁÛ
ÎáÏÂ£µÇ¯£³·î¤ËºöÄê¡£À¸»ºÃÏ¤È¤Î¡Ö¶¦Â¸¶¦À¸¤Î´Ø·¸À¡×¤Ë¤è¤ëÆÈ¼«¤Î¿©ÎÈ¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¹½ÁÛ¡£ÇÀÃÏ¤Î¾¯¤Ê¤¤ÀôÂçÄÅ»Ô¤Ï¡¢¾ÍèÅª¤ÊÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¤¬È¯À¸¤·¤¿ºÝ¤Ë»ÔÌ±¤ÎÊë¤é¤·¤ò¼é¤ì¤ë¤À¤±¤Î°ÂÄêÅª¤Ê¿©ÎÈ³ÎÊÝ¤¬º¤Æñ¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¡¢À¸»ºÃÏ¤Ç¤Ï¡¢ÇÀ¶È½¾»ö¼Ô¤Î¸º¾¯¡¦¹âÎð²½¡¢ÇÀÃÏÌÌÀÑ¤Î¸º¾¯¤È¤¤¤Ã¤¿¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¿©ÎÈÀ¸»º´ðÈ×¤Î¶¯²½¤¬µÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£µë¿©¤Ê¤É°ìÄê¤Î¿©ÎÈ¼ûÍ×¤¬¤¢¤ëÅÔ»ÔÉô¤Î¼«¼£ÂÎ¤ÈÀ¸»ºÃÏ¤Î¼«¼£ÂÎ¤¬Áê¸ß¤Î¥ê¥½ー¥¹¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÀôÂçÄÅ»Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¿©ÎÈ¤Î°ÂÄêÅª¤Ê³ÎÊÝ¤ò¡¢À¸»ºÃÏ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÀ¸»º¼Ô¤Î½êÆÀ°ÂÄê¤äµÙ¹ÌÃÏ¤Î³èÍÑ¡¢¿·¤¿¤ÊÃ´¤¤¼ê³ÎÊÝ¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²ÝÂê¤òÊä´°¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÏ¢·È¤òÁÏ½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö»ÔÌ±¤Î·ò¹¯Áý¿Ê¡×µÚ¤Ó¡Ö¿©ÎÁ´íµ¡¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¡×¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£
https://www.city.izumiotsu.lg.jp/kakuka/seisaku/seisakusuisin/syokuryokakuhokousou/syokuryokakuhokousou_sakutei.html
£².¾®¡¦Ãæ³Ø¹»¤ÇÄó¶¡¤¹¤ëÁ´¤Æ¤Î¤ªÊÆ¤òÁ´¹ñ¤ÎÇÀ¶ÈÏ¢·ÈÀè¤«¤éÄ´Ã£
ÎáÏÂ£µÇ¯£´·î¤«¤é¾®¡¦Ãæ³Ø¹»¤Î³Ø¹»µë¿©¤Ë¤ª¤±¤ëÁ´¤Æ¤ÎÊÆ¤ò¡¢ÇÀ¶ÈÏ¢·ÈÀè¤Î¼«¼£ÂÎ¤ÇÌµÇÀÌôËô¤Ï¸ºÇÀÌô¤ÎÇÀË¡¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤¿¸¼ÊÆ¤ËÊÑ¹¹¡£¡Ê¤³¤ì¤Þ¤ÇÁ´¹ñ¤Î£¹¼«¼£ÂÎ¤ÈÇÀ¶ÈÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¡Ë
https://www.city.izumiotsu.lg.jp/kakuka/koushitsu/hishokoho/houdou/r05houdouteikyoukiji/10644.html
¤Þ¤¿¡¢ÅìÍÎ¥é¥¤¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ÆÈ¼«¤ÎÀºÊÆ²Ã¹©µ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢
ÇÀ¶ÈÏ¢·ÈÀè¤Î³Æ»ºÃÏ¤Î¹âÉÊ¼Á¤Ê¸¼ÊÆ¤Î±ÉÍÜ¤òÂ¿¤¯»Ä¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢ÈþÌ£¤·¤¯¾Ã²½À¤ËÍ¥¤ì¤¿¡Ö¶â²êÊÆ¡Ê¤¤ó¤á¤Þ¤¤¡Ë¡×¤È¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÄó¶¡¡£
https://www.city.izumiotsu.lg.jp/kakuka/koushitsu/senryaku/ppp_torikumi/toyrice/9834.html
£³.¤È¤¤á¤µë¿©¡¡～³Ø¹»µë¿©¤Ë¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¿©ºà¤äÈ¯¹Ú¿©ÉÊ～
ÎáÏÂ£´Ç¯£´·î¤«¤é¡Ö¤È¤¤á¤µë¿©¡×¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£È¯¹Ú¿©ÉÊ¤ä¥ªー¥¬
¥Ë¥Ã¥¯¿©ºà¡¢½Ü¤Î¿©ºà¤Ê¤É¡¢µ¨Àá¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤¤¤Ä¤â¤È¤Ï°ã¤¦ÆÃÊÌ¤Êµë¿©¤òËè·î£²²óÄó¶¡¡£¿©°é¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤³¤É¤â¤¿¤Á¤Î·ò¹¯¤ÊÂÎ¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
https://www.city.izumiotsu.lg.jp/kakuka/kyoikuiinkai/kyoikusomu/tantougyoumu/shokuiku/8522.html
£´.¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£±þ±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
ÎáÏÂ£µÇ¯£´·î¤«¤éÅìÍÎ¥é¥¤¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤ÈÏ¢·È¤·¡¢Ç¥ÉØ¤Î·ò¹¯Áý¿Ê¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¼Â»Ü¡£»ÔÆâ¤ÎÇ¥ÉØ¤òÂÐ¾Ý¤ËÇ¥¿±ÆÏÄó½Ð¤ÎÍâ·î¤«¤é½Ð»ºÍ½Äê·î¤Þ¤ÇËè·î10kg¤Î¡Ö¶â²êÊÆ¡Ê¤¤ó¤á¤Þ¤¤¡Ë¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³«»Ï¤«¤é¤³¤ì¤Þ¤Ç1,000Ì¾°Ê¾å¤Î¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¤¬»²²Ã¡£
¸ú²Ì¸¡¾Ú¤Ë¤è¤ê¡¢Ç¥¿±´ü¤Ë¤ª¤±¤ë¶â²êÊÆ¤ÎÀÝ¼è¤¬¡¢¿·À¸»ù¤ÎÂÎ½ÅÁý²Ã¤ÈÇ¥»ºÉØ¤ÎÂÎÄ´´ÉÍý¤ËÍ±×¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£
https://www.city.izumiotsu.lg.jp/kakuka/kenko/kosodateouen/osirase/10620.html