¥í¥Ðー¥È½©»³¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥º¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×¡ßÀ½Å´²ñ¼Ò¡¦JFE¥¹¥Áー¥ë³ô¼°²ñ¼Ò Âè2ÃÆ¥³¥é¥ÜÆ°²è¤¬¼Â¸½¡ª
¤¢¤Î¿·ÊÆ¹Êó ¸ÅÅÄ·Ãµ×Êæ¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡ª
¿·ÊÆ½÷»Ò¹Êó¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥¬ー¥ë¤«¤é»°Ç¯¡£Èà½÷¤ÏÀçÂæ¤Ë¤¤¤¿¡ª¡¡
¥í¥Ðー¥È½©»³¤Î¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥º¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×¤ÈÀ½Å´²ñ¼Ò¡¦JFE¥¹¥Áー¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¤È¤ÎÂè2ÃÆ¥³¥é¥ÜÆ°²è¤ò¡¢3·î28Æü(¶â)20:00¤Ë¥í¥Ðー¥È½©»³¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥º¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×¤Ë¤Æ¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
2022Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Âè1ÃÆ¤Î¥³¥é¥ÜÆ°²è¤Ï¡¢2ËÜÎ©¤Æ¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¡¢Îß·×190Ëü²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¡£º£²ó¤âÁ°ºî¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢½©»³¤¬Ê±¤¹¤ë¡ÉJFE¥¹¥Áー¥ë¤Î¹ÊóÃ´Åö ¸ÅÅÄ·Ãµ×Êæ(¤Õ¤ë¤¿ ¤¨¤¯¤Ü)¡É¤¬Ê³Æ®¤¹¤ë»Ñ¤òÉÁ¤¤Þ¤¹¡£Á°ºî¤«¤é3Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢ÀèÇÚ¼Ò°÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¸ÅÅÄ·Ãµ×Êæ¤¬Å´¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¼æ¤«¤ì¡¢Å´¤òÁ´ÎÏ¤Ç°¦¤·¡¢Å´¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤áÀçÂæ¤Ç¤âËÛÁöÃæ¡£¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤¿¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥º¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×¤ÈJFE¥¹¥Áー¥ë¤Î²½³ØÈ¿±þ¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Æ°²è¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
¢£¥¿¥¤¥È¥ë
¡Ö¸ÅÅÄ·Ãµ×Êæ(JFE¥¹¥Áー¥ë¹Êó)£±.¤¢¤Î¿·ÊÆ¹Êó¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡ª
¡Ú¥í¥Ðー¥È½©»³¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥º¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë#103¡Û¡×
¢£URL¡§https://youtu.be/kBauwBntoos(https://youtu.be/kBauwBntoos)
¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥º¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¤È¤Ï¡©
½©»³Îµ¼¡(¥í¥Ðー¥È)¤¬¸½Âå¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ËÊ±¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ç¤Î»Å»ö¤Ö¤ê¤ä¿ÍÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¥·¥êー¥º¡£
2015Ç¯4·î¤«¤é»¨»ï¡¦YouTube¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇËè·î¿·¤·¤¤¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ò¾Ò²ð¤·¡¢YouTube¤ÎÁíºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï2²¯²ó¡¢¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï98Ëü¿Í¤òÆÍÇË(2025Ç¯3·î»þÅÀ)¡£2017Ç¯¤«¤éPARCO¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥º¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ëº×¡×¤Ç¤ÏÁ´¹ñ¤Ç25Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë´ÑµÒÆ°°÷¤òµÏ¿¤·¡¢2021Ç¯¤Ë¤ÏNetflix¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥êー¥º¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥º¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë GOLD¡×¤ò¸ø³«¡¢2022Ç¯¤«¤é¤Ï½é¤ÎÁ´¹ñ¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢ー¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥º¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ëEXPO¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢Á´¹ñ25²ñ¾ì¤Ç·×2Ëü¿Í¤òÆ°°÷¡£
¡Ú¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ûhttps://creatorsfile.com/(https://creatorsfile.com/)
¡ÚYouTube¡Ûhttps://www.youtube.com/channel/UCJk8dZsM8SIGzIBJ-rDcB3Q(https://www.youtube.com/channel/UCJk8dZsM8SIGzIBJ-rDcB3Q)¡¡