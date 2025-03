¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥º£²£°£²£µ¥·ー¥º¥ó³«Ëë¤Ë¥Ó¥Ã¥°¥Ë¥åー¥¹¡ªËÌ³¤Æ»½Ð¿È¤Î¥Ð¥ó¥ÉGalileo Galilei¤¬£È£Â£Ã¤Î¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥º±þ±ç¥½¥ó¥°¤ò½ñ¤­²¼¤í¤·

北海道放送株式会社Ba.岡崎真輝 Gt.岩井郁人 Dr.尾崎和樹, Vo./Gt.尾崎雄貴 (L to R)

Galileo Galilei、HBCとタッグを組みファイターズを応援!

新曲「青陽潮(あおびしお)」が2025シーズンのテーマ曲に決定!

北海道放送株式会社(HBC)は、札幌在住の”野球好き”バンド Galileo Galilei の新曲、「青陽潮(あおびしお)」を2025年シーズン の北海道日本ハムファイターズ関連のテレビ・ラジオ番組全コンテンツのテーマ曲に決定しました。

HBCは昨シーズン後半から同バンドの楽曲「SPIN!」を地上波の野球中継に使用してきました。今シーズンは「北海道のバンドとしてファイターズを全力で応援したい!」という想いから、メンバーがシーズンオフの間に完全オリジナルの応援ソングを制作。この新応援ソングは3月28日(金)の開幕戦から、HBCのファイターズ関連番組を盛り上げます。

【尾崎雄貴(Vo./Gt.)コメント】

「青陽潮(あおびしお)」というタイトルは、ファイターズのチームカラーである"青”と、ファイターズが掲げる"大航海”のコンセプトをかけ合わせ、"水平線の向こう側に向かう旅" をイメージして名付けました。また、個人的に 肉醤(ししびしお)や豆醤(まめびしお) などに使われる「醤(ひしお)」という言葉が好きで、語感の響きが好きな「醤(ひしお)」という言葉を取り入れた造語でもあります。

楽曲は、Galileo Galileiの「老人と海」「4匹のくじら」と同様、ヘミングウェイの『老人と海』にインスピレーションを得ています。

人が1000年以上前から変わらずに、生物として生存する目的以外の何かを追い求め続ける延長線上に、野球などのスポーツや音楽があるのかなと思っていてそれを曲にしました。歌詞に登場する”サンチャゴ"は、小説の主人公の名前です。

また、楽曲のジャンルは"ブルーグラス”を意識し、僕が大好きな名曲「走れコータロー」からも影響を受けています。楽曲の制作は、ファイターズの試合映像を見ながら行い、チームの戦いとともに生まれた楽曲です。

―― 札幌在住のバンドと北海道を代表する球団がともに戦う2025シーズン。

音楽と野球が交差する新たな応援ソングに、ぜひ注目してください!

※楽曲のリリース時期は現在未定。

【バンド紹介】

Galileo Galileiは、尾崎雄貴(Vo/Gt)と尾崎和樹(Dr)の兄弟を中心に、2007年に北海道稚内市で結成されたロックバンド。透明感のある美しいメロディと繊細な歌詞で国内外のファンを魅了している。

2008年、<閃光ライオット>でグランプリを獲得し、2010年にデビューシングル「夏空」でブレイク。

同曲はアニメ『おおきく振りかぶって ~夏の大会編~』のオープニングテーマに起用され、爽やかなメロディと青春感あふれる歌詞が話題となり、バンドの知名度を急上昇させた。

活動拠点を一時東京に移した後、2011年に札幌に「わんわんスタジオ」を設立し、楽曲制作を開始。

2011年にはアニメ『あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。』のオープニングテーマ「青い栞」が大ヒットし、2013年には劇場版主題歌「サークルゲーム」も大きな反響を呼んだ。

2014年には渋谷公会堂で初のホールワンマンライブを成功させ、ライブバンドとしての地位を確立。

2016年10月、SOLD OUTとなった日本武道館公演を最後に活動を休止した。

2022年10月、6年の沈黙を破り再始動を発表。

元メンバーの岩井郁人(Gt)と新ベーシスト岡崎真輝を迎え、新体制での活動をスタートさせた。

2023年には7年ぶりのフルアルバム『Bee and The Whales』をリリースし、全国Zeppツアーを成功させた。

また『THE FIRST TAKE』に出演し、「青い栞」と「夏空」を披露。さらに、2023年11月の“WINTER HARVEST”ツアーや、2024年の自主企画イベント「Tsunagari Daisuki Club」など、精力的に活動を続けている。

2024年9月25日には、バンド史上初の試みとしてアルバム『MANSTER』『MANTRAL』を同時リリース。

全国ツアー「Tour M」では、ライブと演劇を融合させた新たな表現に挑戦し、観客を驚かせた。

2025年3月5日には再録アルバム『BLUE』をリリース。

3月15日には東京ガーデンシアターにてワンマンライブ「あおにもどる」を開催し、バンドの軌跡と未来を辿る特別な一夜を満員の観客とともに迎えた。

