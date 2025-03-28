¡Ú¥ß¥ã¥ó¥ÞーÃÏ¿Ì¡Û¹ñºÝNGO¥ïー¥ë¥É¡¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ï¾ðÊó¼ý½¸¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹
2025Ç¯3·î28Æü¡Ê¶â¡Ë¸á¸å¡¢¥ß¥ã¥ó¥ÞーÃæÉô¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¥Þ¥°¥Ë¥Á¥åー¥É7.7¤ÎÃÏ¿Ì¤ò¼õ¤±¡¢Æ±¹ñ¤Ç¤â³èÆ°¤¹¤ë¹ñºÝNGO¥ïー¥ë¥É¡¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ï¡¢¾ðÊó¼ý½¸¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ïー¥ë¥É¡¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¦¥ß¥ã¥ó¥Þー»öÌ³¶ÉÄ¹¤Î¥Áー¡¦¥ß¥ó¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÃÏ¿Ì¤Ç±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¥ß¥ã¥ó¥ÞーÃæÉô¡¢ÆÃ¤Ë¡¢¥Þ¥ó¥À¥ìー¤Ï¿Í¸ý²áÌ©¤ÊÃÏ°è¤Ç¤¹¡£·úÊª¤äÆ»Ï©¤¬Êø²õ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÈï³²¤Ï¿ÓÂç¤Ç¤¢¤ê¡¢¿Í¡¹¤ÏÉÔ°Â¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥ïー¥ë¥É¡¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ï¡¢ÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ëÈï³²¤Îµ¬ÌÏ¤È¾ÜºÙ¤Ë´Ø¤·¾ðÊó¼ý½¸¤ò¿Ê¤á¤Ê¤¬¤é¡¢É¬Í×¤ÊÂÐ±þ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥Áー¡¦¥ß¥ó»öÌ³¶ÉÄ¹¤ÏÂ³¤±¤Þ¤¹¡£
¡ÖºÇ¤â¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î°ÂÁ´¤Ç¤¹¡£Â¿¤¯¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ÄÌ³ØÅÓ¾å¤Ë¤¢¤Ã¤¿»þ´ÖÂÓ¤Ç¤¢¤ê¡¢·úÊª¤ÎÅÝ²õ¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤ê¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤Ë²ñ¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ö¥ïー¥ë¥É¡¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎºÇÍ¥Àè»ö¹à¤Ï¡¢ºÇ¤â±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¿Í¡¹¤Ë¡¢¿©ÎÁ¡¢ÈòÆñ½ê¡¢°ÂÁ´¤Ê¿å¡¢¤½¤·¤Æ¡¢ÊÝ·ò¥µー¥Ó¥¹¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¥ïー¥ë¥É¡¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊWVJ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¾ðÊó¼ý½¸¤ò¿Ê¤á¤Ä¤ÄÂÐ±þÊý¿Ë¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¡¢WVJ¥Ûー¥à¥Úー¥¸Åù¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡Êç¶â¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤¯¤À¤µ¤¤
¥ïー¥ë¥É¡¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤Äµ¯¤³¤ë¤È¤â¤·¤ì¤Ê¤¤ºÒ³²¤Ë¿×Â®¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¡Ö¶ÛµÞ±ç½õÊç¶â(https://www.worldvision.or.jp/form/donation/entry_input?did=9&price=5000)¡×¤Ø¤Î¤´¶¨ÎÏ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¥ïー¥ë¥É¡¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤È¤Ï
¥¥ê¥¹¥È¶µÀº¿À¤Ë´ð¤Å¤¡¢ÉÏº¤¡¢Ê¶Áè¡¢ºÒ³²Åù¤Ë¤è¤êº¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤ÇÀ¸¤¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¹ñºÝNGO¡£¹ñÏ¢·ÐºÑ¼Ò²ñÍý»ö²ñ¤Ë¸øÇ§¡¦ÅÐÏ¿¤µ¤ì¡¢Ìó100¥«¹ñ¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ïー¥ë¥É¡¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÏÆüËÜ»öÌ³½ê¤Ç¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.worldvision.jp)¡¡¡¡