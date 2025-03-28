¡Ú³ô¼°²ñ¼ÒSuu¡ÛTBS¥°¥ëー¥×¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥ï¥¯¥Æ¥£¡×¥À¥ó¥¹¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¡Ö¤³¤¬¤Á¤ã¤ó¤Á¤ã¤ó¡×¡ÖKOTARO IDE¡×¤¬¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ë½¢Ç¤¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒSuu¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§°ÂÆ£ÎëºÚ¡Ë¤Ï¡¢TBS¤Î¥°¥ëー¥×¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥ï¥¯¥Æ¥£¡×¤Î¥À¥ó¥¹¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¡Ö¤³¤¬¤Á¤ã¤ó¤Á¤ã¤ó¡×¤µ¤ó¤È¥À¥ó¥µー¡ÖKOTARO IDE¡×¤µ¤ó¤È¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¶¨ÎÏ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯4·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÀÖºä¥µ¥«¥¹¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖAKASAKA ¤¢¤½¤Ó¡ª³Ø¤Ó¡ª¥Õ¥§¥¹¥¿¡× ¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ë¡¢¡Ö¤³¤¬¤Á¤ã¤ó¤Á¤ã¤ó¡×¤µ¤ó¡¢¡ÖKOTARO IDE¡×¤µ¤ó¤Ë²Ã¤¨¡¢¥À¥ó¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª¡ÖViVid Tokyo¡×¤È¡¢¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¤Î¥ô¥©ー¥«¥ë¡õ¥À¥ó¥¹¥«¥ó¥Ñ¥Ëー ¡ÖPG¡×¤Î¥á¥ó¥Ðー¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥ï¥¯¥Æ¥£¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥ï¥¯¥Æ¥£¡×¥À¥ó¥¹¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ºòÇ¯ÃÂÀ¸¤·¤¿TBS¥°¥ëー¥×¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥ï¥¯¥Æ¥£¡×¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¥ó¥°¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥À¥ó¥¹Æ°²è¤ò±þÊç¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤¹¡£³ô¼°²ñ¼ÒSuu¤Ï¡¢¤³¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤³¤¬¤Á¤ã¤ó¤Á¤ã¤ó¡×¤µ¤ó¤È¡ÖKOTARO IDE¡×¤µ¤ó¤Î¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤ª¤è¤Ó¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¥³¥é¥Ü¤Î´ë²è¡¦¼Â¹Ô¤òÃ´Åö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- ¡Ö¤³¤¬¤Á¤ã¤ó¤Á¤ã¤ó¡×
TikTok¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¿Íµ¤¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¡£»Ò¶¡¤¿¤Á¤ËÂç¿Íµ¤¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÂ¿¿ôÇÛ¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤â¥ï¥¯¥Æ¥£¥À¥ó¥¹¤ò³Ú¤·¤¯ÍÙ¤ëÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
TikTok¡§¡¡https://www.tiktok.com/@abab_abab_
Instagram¡§¡¡https://www.instagram.com/abab_abab_0
YouTube¡§¡¡https://www.youtube.com/@abab_abab_0
X¡§¡¡https://x.com/abab_abab_0
- ¡ÖKOTARO IDE¡×
¹ñÆâ³°¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥×¥í¥À¥ó¥µー¡£ÆÈ¼«¤Î¥À¥ó¥¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÈÉ½¸½ÎÏ¤Ç¡¢¥ï¥¯¥Æ¥£¥À¥ó¥¹¤ò¥¯ー¥ë¤ËÍÙ¤ê¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
TikTok¡§¡¡https://www.tiktok.com/@kotaroide
Instagram¡§¡¡https://www.instagram.com/kotaroide/
YouTube¡§¡¡https://www.youtube.com/@KOTAROIDEchannel
¡ÖAKASAKA ¤¢¤½¤Ó¡ª³Ø¤Ó¡ª¥Õ¥§¥¹¥¿¡×¥¹¥Æー¥¸½Ð±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2025Ç¯4·î4Æü¡Ê¶â¡Ë～ 6Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î3Æü¤Ë¤ï¤¿¤êÀÖºä¥µ¥«¥¹¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖAKASAKA ¤¢¤½¤Ó¡ª³Ø¤Ó¡ª¥Õ¥§¥¹¥¿¡×¤Ç¡¢4Æü¡Ê¶â¡Ë¥¹¥Æー¥¸¤Ë¡¢¡Ö¤³¤¬¤Á¤ã¤ó¤Á¤ã¤ó¡×¤µ¤ó¡¢¡ÖKOTARO IDE¡×¤µ¤ó¡¢¥À¥ó¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª¡ÖViVid Tokyo¡×¡¢¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¤Î¥ô¥©ー¥«¥ë¡õ¥À¥ó¥¹¥«¥ó¥Ñ¥Ëー ¡ÖPG¡×¤Î³§ÍÍ¤¬½Ð±é¤·¡¢¥ï¥¯¥Æ¥£¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡£
- ¥À¥ó¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª¡ÖViVid Tokyo¡×¡§
ÅÔÆâ¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¿Íµ¤¥À¥ó¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª¡£»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¥À¥ó¥¹¤Î³Ú¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¤ë³èÆ°¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Instagram¡§¡¡https://www.instagram.com/_vividtokyo_
- ¡ÖPG¡Ê¥Ôー¥¸ー¡Ë¡×¡§
2024Ç¯¤Î²ÆµÙ¤ß¤ËTikTok¤ÇÅê¹Æ¤ò»Ï¤á¡¢¸Ñ¤Î²¾ÌÌ¤È¾®Ãæ³ØÀ¸¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥¹¥¥ë¤Î¹â¤µ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢½é²óÅê¹Æ¤¬¤¤¤¤Ê¤ê100ËüºÆÀ¸¡£
¤½¤Î¿Íµ¤¤«¤é¡¢2024Ç¯11·î¤Ë²¾ÌÌ¤ò³°¤·¤Æ¡ÖWA¡¦BI¡¦SA¡¦BI¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥åー¡ª
¾®Ãæ³ØÀ¸¤È»×¤¨¤Ê¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¥À¥ó¥¹¤È²Î¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËYouTube¤Ç500ËüºÆÀ¸¡¢ÆüËÜ°Ê³°¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤êÀ¤³¦¤ÎÁí¥Õ¥©¥í¥ïー45Ëü¿Í¤òÆÍÇË¡ªÃË½÷14¿Í¤È¤¤¤¦¸ÄÀ¤«¤é¡Ö¿ä¤·¤¬É¬¤º¸«¤Ä¤«¤ë¥°¥ëー¥×¡×¤È¿Íµ¤¤¬¾å¾ºÃæ¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§¡¡https://avex.jp/pg/
ÅöÆü¤Ï¡¢²ñ¾ì¤Î³§ÍÍ¤È°ì½ï¤Ë¥ï¥¯¥Æ¥£¥À¥ó¥¹¤òÍÙ¤ë´ë²è¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´²ÈÂ²¤ÇÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡ÖAKASAKA ¤¢¤½¤Ó¡ª³Ø¤Ó¡ª¥Õ¥§¥¹¥¿¡×¥¹¥Æー¥¸¾ÜºÙ
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ª¤É¤í¤¦¡ª¥ï¥¯¥Æ¥£¥À¥ó¥¹¡ª¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹
- ³«ºÅÆü¡§2025Ç¯4·î4Æü¡Ê¶â¡Ë
- »þ´Ö¡§¸á¸å2:00³«»Ï
- ²ñ¾ì¡§ÀÖºä¥µ¥«¥¹¹¾ì
¢¨Í½ÌóÉÔÍ×
³ô¼°²ñ¼ÒSuu¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒSuu¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È´ë²è¡¦À©ºî¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÁí¹ç¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È´ë¶È¤Ç¤¹¡£ÆÈ¼«¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤È´ë²èÎÏ¤Ç¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ºÇÅ¬¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
³ô¼°²ñ¼ÒSuu
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥µ¥¤¥È¡¡https://uu-you.site/contact
¡²¡²¡²¡²¡²¡²¡²¡²¡²¡²¡²¡²¡²¡²¡²¡²
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
³ô¼°²ñ¼ÒSuu¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒSuu¡ÎŽ½Ž©¡Ï( ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ °ÂÆ£ÎëºÚ) ¤Ï ¡ÖSNS¤Ç¸½¼Â¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Î¤â¤È¡¢ ¸ú²Ì¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤Î³èÍÑË¡¤ò´ë¶ÈÍÍ¤ËÄó°Æ¤·¡¢ SNS¤òÄÌ¤·¤ÆÆÀ¤é¤ì¤ëË¤«¤µ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
Ì¾¾Î:³ô¼°²ñ¼ÒSuu
ÀßÎ©:2023Ç¯4·î13Æü
½êºßÃÏ :¢©1500043 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÆ»¸¼ºä 1ÃúÌÜ10ÈÖ8¹æÅìµÞ¥Ó¥ë2F-C
ÂåÉ½¼èÄùÌò:°ÂÆ£ÎëºÚ
½¾¶È°÷¿ô:8Ì¾¡Ê¶ÈÌ³°ÑÂ÷´Þ¤à¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ:SNS¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È/SNS±¿ÍÑÂå¹Ô¡¦¥³¥ó¥µ¥ë»ö¶È/¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¥¤¥Ù¥ó¥È´ë²è/¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó»ö¶È/¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó»ö¶È
³ô¼°²ñ¼ÒSuu ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡https://suu-ad.jp/
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡¡info@suu.co.jp