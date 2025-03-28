¡Ú¥ô¥¡¥ó¥Éー¥à¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Û¥Õ¥§¥¤¥éー¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡íLOVELY DOGS¡íÂè2ÃÆ¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÅÐ¾ì
ÁÇºà¤ÎÈþ¤·¤µ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥³¥¹¥Á¥åー¥à¥¸¥å¥¨¥êー¤òÄó°Æ¤¹¤ë¥ô¥¡¥ó¥Éー¥à¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¤è¤ê¡¢Îò»Ë¤ÈÅÁÅý¤ËºÌ¤é¤ì¤¿¥É¥¤¥Ä¡¦¥·¥å¥Ëー¥ë¿¥¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖFEILER¡Ê¥Õ¥§¥¤¥éー¡Ë¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¡ÈLOVELY DOGS¡ÉÂÔË¾¤ÎÂè2ÃÆ¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤òÈ¯Çä¡£
¥ô¥¡¥ó¥Éー¥à¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£°î¤ì¤ë¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤È¥Õ¥§¥¤¥éーÀ½¥Ýー¥Á¤È¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤Æ¤ó¤È¤¦Ãî&¥¯¥íー¥Ðー¡Û¥Ô¥¢¥¹¡¦¥Ýー¥Á¥»¥Ã¥È \24,200¡¢¡Ú¤Æ¤ó¤È¤¦Ãî&¥¯¥íー¥Ðー¡Û¥¤¥äー¥«¥Õ(2ÅÀ¥»¥Ã¥È)¡¦¥Ýー¥Á¥»¥Ã¥È \19,800¡¢¡Ú¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥À¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥ó¥È¡Û¥Ö¥íー¥Á¡¦¥Ýー¥Á¥»¥Ã¥È \19,800 ¡¢¡Ú¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¡¦¥·¥å¥Ê¥¦¥¶ー¡Û¥Ö¥íー¥Á¡¦¥Ýー¥Á¥»¥Ã¥È \23,100¡¢¡Ú¥Ïー¥È¡Û¥í¥±¥Ã¥È¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡¦¥Ýー¥Á¥»¥Ã¥È \29,700
Âè2ÃÆ¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤Ï¡¢¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥À¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥ó¥È¤È¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¡¦¥·¥å¥Ê¥¦¥¶ー¤Î¸¤¥â¥Áー¥Õ¤Ë²Ã¤¨¡¢¹¬±¿¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤Ç¤¢¤ë¤Æ¤ó¤È¤¦Ãî¤È¥¯¥íー¥Ðー¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¡£ ¤Æ¤ó¤È¤¦Ãî¤ÏÂÀÍÛ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÈô¤ó¤Ç¤¤¤¯»Ñ¤«¤é¡ÖÅ·¤Î»È¤¤¡×¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë±ïµ¯¤ÎÎÉ¤¤Ãî¡£4¤ÄÍÕ¤Î¥¯¥íー¥Ðー¤Ë¤Ï¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ÎÍÕ¤Ë¡Ö°¦¡¦·ò¹¯¡¦¹¬±¿¡¦ÉÙ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¡¢¤É¤Á¤é¤âÀ¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë¥Ï¥Ã¥Ôー¥â¥Áー¥Õ¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥À¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥ó¥È¡Û
¡Ö¸¤À¤³¦¤Î³ÚÅ·²È¡×¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ëÍÛµ¤¤ÊÀ³Ê¤ò½É¤·¤¿¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥À¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥ó¥È¤Î¥Ö¥íー¥Á¡£
½ÏÎý¤·¤¿¿¦¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ì¤Ä°ì¤Ä¼êºî¶È¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿Í¥¤·¤¤¥¯¥êー¥ßー¤Ê¥«¥éー¤Ï¡¢²¹¸ü¤Ç²º¤ä¤«¤ÊÀ³Ê¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¡£¶»¸µ¤Î¼óÎØ¤Ï¡¢À±¥â¥Áー¥Õ¤òÏ¢¤Í¤¿Í·¤Ó¿´¤¬¤¤é¤Ã¤È¸÷¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¥Ö¥íー¥Á¡¦¥Ýー¥Á¥»¥Ã¥È \19,800
¡Ú¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¡¦¥·¥å¥Ê¥¦¥¶ー¡Û
ÌÀ¤ë¤¯¹¥´ñ¿´²¢À¹¤ÇÍ·¤Ö¤Î¤¬Âç¹¥¤¤Ê¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¡¦¥·¥å¥Ê¥¦¥¶ー¤ÎÀ³Ê¤ò¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ö¥íー¥Á¤ÇÉ½¸½¡£
¥Ö¥ëー¥ìー¥¹¥¢¥²ー¥È¤ÎÀÐ¤ò¥Üー¥ë¤Ë¸«Î©¤Æ¡¢¤Á¤ç¤³¤ó¤È¤ªºÂ¤ê¤¹¤ë»Ñ¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â¥¥åー¥È¡£
¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤¢¤ëÀÐ¤Î¥Ö¥ëー¥«¥éー¤Ë¡¢¥¹¥«ー¥Õ¤Î¥í¥¤¥ä¥ë¥Ö¥ëー¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤·¡¢¥Îー¥Ö¥ë¤Ê°õ¾Ý¤Ë¡£
¥Ö¥íー¥Á¡¦¥Ýー¥Á¥»¥Ã¥È \23,100
¡Ú¤Æ¤ó¤È¤¦Ãî&¥¯¥íー¥Ðー¡Û
¥Ïー¥È¤Ë¤Æ¤ó¤È¤¦Ãî¤¬¤Á¤ç¤³¤ó¤È±©¤òµÙ¤á¤ë»Ñ¤¬¥¥åー¥È¤Ê¥í¥±¥Ã¥È¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡£¥â¥À¥ó¤Ê¥Ïー¥È¥·¥§¥¤¥×¤Ë¡¢¤×¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿¤Æ¤ó¤È¤¦Ãî¤ÎÎ©ÂÎ´¶¤¬±Ç¤¨¤ëÍ·¤Ó¿´¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¥Ïー¥È¤Ï¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¾åÉÊ¤Ê¥Þ¥Ã¥È¤Ë»Å¾å¤²¡¢¤Æ¤ó¤È¤¦Ãî¤Î¥Ô¥å¥¢¥ì¥Ã¥É¥«¥éー¤È¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤ò¸ú¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¥±¥Ã¥È¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡¦¥Ýー¥Á¥»¥Ã¥È \29,700
¡Ú¤Æ¤ó¤È¤¦Ãî&¥¯¥íー¥Ðー¡Û
¤Æ¤ó¤È¤¦Ãî¤È4¤ÄÍÕ¤Î¥¯¥íー¥Ðー¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬Í·¤Ó¿´¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Ô¥¢¥¹¤È¥¤¥äー¥«¥Õ¡£
¤×¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿Î©ÂÎ´¶¤¬¥¥åー¥È¤Ê¤Æ¤ó¤È¤¦Ãî¤Ï¡¢¥Ü¥Ç¥£¤ËÂçÎ³¤Î¥«¥Ã¥È¥¬¥é¥¹¤ò¤¢¤·¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥íー¥Ðー¤Ï¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¥Õ¥©¥ë¥à¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ëÁ¡ºÙ¤Ê¥°¥êー¥ó¥«¥éー¡£¥ê¥¢¥ë¤Ê¥Ç¥£¥Æー¥ë¤Ë¤Ï¿¦¿Í¤Î¼êºî¶È¤Ë¤è¤ë¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢¶ù¡¹¤Þ¤Ç¥¯¥é¥Õ¥È¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤¬½É¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ô¥¢¥¹¡¦¥Ýー¥Á¥»¥Ã¥È \24,200
¥¤¥äー¥«¥Õ(2ÅÀ¥»¥Ã¥È)¡¦¥Ýー¥Á¥»¥Ã¥È \19,800
¡Ú¥»¥Ã¥È¥Ýー¥Á¡Û
¥Ýー¥Á¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¼ïÎà¤Î¸¤¤¿¤Á¤ò°¦¤é¤·¤¯ÉÁ¤¤¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ñ¥¿ー¥ó¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
LOVELY DOGS vol.2¤Î³µÍ×
È¯ÇäÆü¡§3·î28Æü(¶â)
¼è°·Å¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤Î¥ô¥¡¥ó¥Éー¥à¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯³ÆÅ¹ÊÞ¡¢¥ô¥¡¥ó¥Éー¥à¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢
¢¨Á´¤Æ¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢§¥ô¥¡¥ó¥Éー¥à¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¡LOVELY DOGS vol.2ÆÃÀß¥Úー¥¸
https://vendome.jp/vendome_boutique/feature/boutique_feiler3/(https://vendome.jp/vendome_boutique/feature/boutique_feiler3/)
¢§¥ô¥¡¥ó¥Éー¥à¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¡LOVELY DOGS vol.1ÆÃÀß¥Úー¥¸
https://vendome.jp/vendome_boutique/feature/boutique_feiler2(https://vendome.jp/vendome_boutique/feature/boutique_feiler2)
¢§¥ô¥¡¥ó¥Éー¥à¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¸ø¼°Instagram
https://www.instagram.com/vendomeboutique_official/(https://www.instagram.com/vendomeboutique_official/)