¡Ú¥Î¥¸¥§¥¹¡Û¸Ð¤Îµ±¤­¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿¤è¤¦¤Ê¥¯¥©ー¥Ä¤Î¥ê¥ó¥°¤ä¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤Ê¤É¿·ºîÅÐ¾ì¡ª

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¡¾Quartz & Topaz-
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from left K5 ring 49,500yen / Silver 27,500yen each
-Pearl & Color Stone-
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bracelet 13,200yen ～ 19,800yen / necklace 19,800yen ～ 39,600yen / pierced earrings 24,200yen
-Morganite-
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ring 42,900yen / pierced earrings 39,600yen / necklace 36,300yen
¡ÚNOJESS 2025 Summer Collection¡Û
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