ÆüËÜºÇÂçµé¥ª¥ó¥é¥¤¥ó½¬¤¤»ö¡Ö¥«¥Õ¥§¥Èー¥¯¡×¤ÏGoogle meet¤Ê¤é¤Ó¤ËLattep¡Ê¼«¼Ò³«È¯ÄÌÏÃ¥¢¥×¥ê¡Ë¤òÄÌÏÃ¥¢¥×¥ê¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÄÉ²Ã¤·¤Þ¤¹¡£

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For me personally, Cafetalk would not have been possible without Skype. It's the one thing that made it possible for us and many other communities like us to come into existence. And for that I am very, very grateful. So thank you Skype.
And thank you to everyone who made it happen from the original folks who developed it to Microsoft for keeping it alive. Hope you know that you¡Çve made a difference.
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