ÆüËÜºÇÂçµé¥ª¥ó¥é¥¤¥ó½¬¤¤»ö¡Ö¥«¥Õ¥§¥Èー¥¯¡×¤ÏGoogle meet¤Ê¤é¤Ó¤ËLattep¡Ê¼«¼Ò³«È¯ÄÌÏÃ¥¢¥×¥ê¡Ë¤òÄÌÏÃ¥¢¥×¥ê¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÄÉ²Ã¤·¤Þ¤¹¡£

株式会社スモールブリッジ

世界90カ国からの講師と、130カ国からレッスンを探す生徒をつなぐ日本最大級オンライン習い事サイト「カフェトーク(https://cafetalk.com/ )」は、2025年3月28日(金)、通話アプリオプションとしてGoogle meet(Google LLC)、Lattep(自社開発通話アプリ)の2種類を追加することを発表致します。2種類のオプションは2025年4月10日00:00(UTC基準)から使用できるようになる予定です。

さようなら、そして本当にありがとう、Skype!

カフェトーク(https://cafetalk.com/?lang=ja)では、2010年のサービス開始時よりSkypeが通話アプリとして選択され、2025年現在まで300万件を超えるオンラインレッスンが実施されて参りました。

Skypeがなければ、カフェトークはなかったと言っても過言ではありません。

使い慣れた愛するサービスがなくなることに寂しい思いで一杯ですが、世界中の何十億の人々の通話を安全、便利に無料で繋いできてくれたSkypeに、心から感謝の気持ち一杯です。

併せてカフェトーク創業からのコアメンバーのメッセージを一部掲載させていただきます(原文)。

For me personally, Cafetalk would not have been possible without Skype. It's the one thing that made it possible for us and many other communities like us to come into existence. And for that I am very, very grateful. So thank you Skype.



And thank you to everyone who made it happen from the original folks who developed it to Microsoft for keeping it alive. Hope you know that you’ve made a difference.

全文はこちら(https://cafetalk.com/column/read/?c=eJyrKi4yNw%7ErLC72DQ4uCvMpMUnMcfZztLUFAG5ZCEs.&lang=ja)

Skype、本当にありがとうございました。

こんにちは、Google meet!

スカイプが終了となるニュースを受け、カフェトークチームではすぐに代替となる通話アプリの選定を開始しました。

様々な通話アプリを異なるブラウザ、異なる端末、異なるシチュエーションを想定し異なるメンバーで試した結果、カフェトークのオンラインレッスン時にユーザー(講師・生徒ともに)がもっとも使いやすいのではないかと判断された通話アプリはGoogle meetでした。

採用の決め手となったポイントは多くありますが、主に下記の3点となります。

- 通話品質が総合的に高い複数の通話アプリを複数スタッフが複数の端末、ブラウザを使って会話のみ、画面共有あり、楽器、歌などのレッスンを想定しテストしました。結果として、Google Meetの通話体験が最も快適だと判断しました。- 使いやすいインターフェース様々なデバイスでもアクセスしやすく、かつアクセスした後の画面がシンプルで分かりやすく、レッスンに集中できると判断しました。- 無料で十分な通話時間が確保されるZoomの無料アカウントでは40分、Microsoft Teamsの無料アカウントでは60分の通話制限があるのに対し、Google Meetの無料アカウントでは一対一の場合24時間まで通話可能と十分な通話時間が確保されることが確認できました。60分を超えるレッスンも多いため、大変重要な条件でした。

カフェトークではGoogle MeetのAPI利用の審査も終え、2025年4月10日からレッスン予約で選択できるようになる予定です。(講師が通話オプションとして採用している場合)

はじめまして、Lattep(ラテップ)!

カフェトークを運営する株式会社スモールブリッジが自社開発した通話アプリです。

2025年4月上旬のリリースを予定し、現在最終調整を行っております。

カフェトークユーザーが登録不要で無料で利用でき、通話時間の制限もありません。

背景の変更や画面共有機能はないため現時点では基本的なビデオ通話+テキストチャットのやり取り(保存可能)のみとなりますが、外部の通話ツールを使いたくない方、これまでSkypeしか使ったことがなく、ZoomやGoogle Meetの使い方が不安な方には重宝していただけると思います。

リリースの際には改めて告知させていただく予定です。

Google MeetとLattepは、2025年4月10日~選択可能に(予定)

カフェトークでは、2025年4月10日00:00(UTC基準)から3つの通話アプリがオプションとして選択・利用できるようになります。

ユーザーの皆様におかれましては、使い慣れたSkypeから離れ、新しいツールを取り入れる緊張や不安、ストレスが必ずあると思います。

しかし、この変更がネガティブな体験ではなく、先生方、生徒様方皆様にとって満足度が上がる環境へ繋がるステップになるよう、カフェトークは全力でサポートして参ります。

株式会社スモールブリッジ

「カフェトーク」とは、「いつもの生活に世界のスパイスを」をコンセプトに、スカイプやZoomを使って、90カ国を超える世界中の講師からマンツーマンのオンラインレッスンが受講できる、日本最大級のオンライン習い事レッスンサイトです。



語学のみならず、音楽、フィットネス、ダンス、自分磨き、家庭教師レッスンなど豊富なバラエティあるカテゴリーのオンラインレッスンが揃っています。



<オンライン研修、福利厚生としての法人様向けオンラインレッスン対応も強化中>

リアルタイムにご受講者様の受講状況がわかる管理者向けページをご用意し、講師陣と連携をとり効果を実感できるオンラインレッスンを提供しています。

固定のポイントを自由に使っていただくスタイル、または決められた回数を決められた期間に受講する研修スタイルも対応可能です。



カフェトークのビジョン



世界中の教えたい人・知識を共有したい人と、学びたい人・新しいスキルを身につけたい人をつなぐこと。

私たちは、人々がお互いに学び合い、よりオープンな視点を持つことで、多様な価値観を認め合う社会を創ることを目指します。



会社概要



会社名 :株式会社スモールブリッジ( https://small-bridge.com/ )

代表者 :代表取締役 橋爪小太郎

所在地 :東京都渋谷区道玄坂1-21-1 SHIBUYA SOLASTA 3F



【お客様お問い合わせ先】

●お電話でのお問い合わせはこちら:050-3647-0019

●お気軽にチャットでお問い合わせ:カフェトークページ右下チャットボックス



【本リリースに関するメディア関係者様お問い合わせ先】

株式会社スモールブリッジ カフェトーク事務局:永田

info@cafetalk.com