¡Ø¥¢¥Ë¥á¡ÖËâ²¦2099¡×¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¡Ù¤ò2025Ç¯4·î4Æü(¶â)¤è¤ê¥²ー¥Þー¥º¤Ë¤Æ³«ºÅÃ×¤·¤Þ¤¹¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥«ー¥É¥é¥Ü ¥²ー¥Þー¥º¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è¡¢https://www.gamers.co.jp/(https://www.gamers.co.jp/) °Ê²¼¥²ー¥Þー¥º¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯4·î4Æü(¶â)¤è¤ê¥¢¥Ë¥á¡ÖËâ²¦2099¡×¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃ½¸¥Úー¥¸¤Ø :
https://www.gamers.co.jp/contents/event_fair/detail.php?id=6184
https://www.gamers.co.jp/contents/event_fair/detail.php?id=6184
ー ³«ºÅ³µÍ× ー
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯4·î4Æü(¶â)～2025Ç¯4·î14Æü(·î)
³«ºÅ¾ì½ê¡§
¡¦AKIHABARA¥²ー¥Þー¥ºËÜÅ¹7F(±Ä¶È»þ´Ö:Ê¿Æü▶11:00～21:00 ÅÚÆü½Ë▶10:00～21:00)
¡¦¥²ー¥Þー¥ºÌ¾¸Å²°Å¹(±Ä¶È»þ´Ö:10:00～21:00)
¡¦¥²ー¥Þー¥º¤Ê¤ó¤ÐÅ¹(±Ä¶È»þ´Ö:Ê¿Æü▶11:00～20:00 ÅÚÆü½Ë▶10:00～20:00)
¡¦¥²ー¥Þー¥º¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
³«ºÅÆâÍÆ¡§¥¢¥Ë¥á¡ÖËâ²¦2099¡×´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä
¢¨³«ºÅ´ü´ÖÃæ¡¢¥²ー¥Þー¥º¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤âÄÌ¿®ÈÎÇä¤òÆ±»þ¤Ë¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Ë¥á¡ÖËâ²¦2099¡×¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¹ØÆþÆÃÅµ
´ü´ÖÃæ¤Ë³«ºÅÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¥¢¥Ë¥á¡ÖËâ²¦2099¡×¤ÎÉÁ¤¤ª¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¥°¥Ã¥º¥Õ¥§¥¢ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤òÀÇ¹þ2,000±ß¤ªÇã¤¤¾å¤²¤´¤È¤Ë¡¢ÆÃÅµ¥¤¥é¥¹¥È¥«ー¥É(Á´5¼ï)¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¢£ÆÃÅµ¥¤¥é¥¹¥È¥«ー¥É(Á´5¼ï)
¢¨³«ºÅ´ü´Ö½ªÎ»¸å¡¢¥²ー¥Þー¥º¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤ÆÄÌ¿®ÈÎÇä¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµ¤Ï¥é¥ó¥À¥à¤Ç¤Î¤ªÅÏ¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨ÆÃÅµ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¾ÞÉÊ¤ÎÂè»°¼Ô¤Ø¤ÎÅ¾Çä¡¢¾ùÅÏ¡¢¥ªー¥¯¥·¥ç¥óÅù¤Ø¤Î½ÐÉÊ¹Ô°Ù¤ò¡¢Ç¡²¿¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ¤â¸Ç¤¯¶Ø¤¸¤Þ¤¹¡£
¢¨¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢ÆÃÅµ¤Ï¾¦ÉÊ¤È¤¢¤ï¤»¤ÆÈ¯Á÷¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤ÏÆÃÅµÇÛÉÛ¾ò·ï¤¬Å¹ÊÞ¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈÎÇä¾¦ÉÊ
¢£´Ì¥Ð¥Ã¥¸¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
²Á³Ê¡§440±ß(ÀÇ¹þ)
¢£Ì¾»¥É÷¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ð¥Ã¥¸¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
²Á³Ê¡§440±ß(ÀÇ¹þ)
¢£¾ìÌÌ¼Ì ´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡Ê³Æ¼ï¡Ë
²Á³Ê¡§500±ß(ÀÇ¹þ)
¢£¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¡Ê³Æ¼ï¡Ë
²Á³Ê¡§880±ß(ÀÇ¹þ)
¢£¥Á¥ç¥³¥¿¥ë¥È
²Á³Ê¡§1,080±ß(ÀÇ¹þ)
¢£¥Þ¥¦¥¹¥Ñ¥Ã¥É01¡§¥Þ¥¥Ê¡á¥½¥ìー¥¸¥å
²Á³Ê¡§1,650±ß(ÀÇ¹þ)
¢£¥Þ¥¦¥¹¥Ñ¥Ã¥É02¡§¹â¶¶
²Á³Ê¡§1,650±ß(ÀÇ¹þ)
¢£¥Þ¥¦¥¹¥Ñ¥Ã¥É03¡§»³ÅÄ¡¦¥ì¥¤¥Êー¥É¡áÈì·î
²Á³Ê¡§1,650±ß(ÀÇ¹þ)
¢£¥Ó¥Ã¥°¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¥»¥Ã¥È
²Á³Ê¡§1,980±ß(ÀÇ¹þ)
¢£¾ìÌÌ¼ÌÆþ¤ê¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É01¡§¥Ù¥ë¥Èー¥ë¡á¥Ù¥ë¥Ù¥Ã¥È¡¦¥Ùー¥ë¥·¥å¥Ð¥ë¥È
²Á³Ê¡§1,650±ß(ÀÇ¹þ)
¢£¾ìÌÌ¼ÌÆþ¤ê¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É02¡§¥Þ¥¥Ê¡á¥½¥ìー¥¸¥å
²Á³Ê¡§1,650±ß(ÀÇ¹þ)
¢£¾ìÌÌ¼ÌÆþ¤ê¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É03¡§¹â¶¶
²Á³Ê¡§1,650±ß(ÀÇ¹þ)
¢£¾ìÌÌ¼ÌÆþ¤ê¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É04¡§¥°¥é¥à
²Á³Ê¡§1,650±ß(ÀÇ¹þ)
¢£¾ìÌÌ¼ÌÆþ¤ê¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É05¡§»³ÅÄ¡¦¥ì¥¤¥Êー¥É¡áÈì·î
²Á³Ê¡§1,650±ß(ÀÇ¹þ)
¢£¥¸¥ª¥é¥ÞÉ÷¥¥ã¥é¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É01¡§¥Ù¥ë¥Èー¥ë¡á¥Ù¥ë¥Ù¥Ã¥È¡¦¥Ùー¥ë¥·¥å¥Ð¥ë¥È
²Á³Ê¡§3,300±ß(ÀÇ¹þ)
¢£¥¸¥ª¥é¥ÞÉ÷¥¥ã¥é¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É02¡§¥Þ¥¥Ê¡á¥½¥ìー¥¸¥å
²Á³Ê¡§3,300±ß(ÀÇ¹þ)
¢£¥¸¥ª¥é¥ÞÉ÷¥¥ã¥é¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É03¡§¹â¶¶
²Á³Ê¡§3,300±ß(ÀÇ¹þ)
¢£¥¸¥ª¥é¥ÞÉ÷¥¥ã¥é¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É04¡§¥°¥é¥à
²Á³Ê¡§3,300±ß(ÀÇ¹þ)
¢£¥¸¥ª¥é¥ÞÉ÷¥¥ã¥é¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É05¡§»³ÅÄ¡¦¥ì¥¤¥Êー¥É¡áÈì·î
²Á³Ê¡§3,300±ß(ÀÇ¹þ)
¢£¥Ó¥Ã¥°¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É01¡§¥Þ¥¥Ê¡á¥½¥ìー¥¸¥å
²Á³Ê¡§7,150±ß(ÀÇ¹þ)
¢£¥Ó¥Ã¥°¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É02¡§¹â¶¶
²Á³Ê¡§7,150±ß(ÀÇ¹þ)
¢£¥Ó¥Ã¥°¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É03¡§»³ÅÄ¡¦¥ì¥¤¥Êー¥É¡áÈì·î
²Á³Ê¡§7,150±ß(ÀÇ¹þ)
¢£¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ö¥í¥Ã¥¯
²Á³Ê¡§8,800±ß(ÀÇ¹þ)
ÆÃ½¸¥Úー¥¸¤Ø :
https://www.gamers.co.jp/contents/event_fair/detail.php?id=6184
https://www.gamers.co.jp/contents/event_fair/detail.php?id=6184
¡Ú¸¢ÍøÉ½µ¡Û (C)2024 »çÂç¸ç¡¦¥¯¥ì¥¿/KADOKAWA/Ëâ²¦2099À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥«ー¥É¥é¥Ü ²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥«ー¥É¥é¥Ü¤Ï¡¢¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥«ー¥É¥²ー¥àÀìÌçÅ¹¡Ø¥«ー¥É¥é¥Ü¡Ù¤È¡¢¥¢¥Ë¥á¡¦¥²ー¥à¡¦¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥°¥Ã¥ºÀìÌçÅ¹¡Ø¥²ー¥Þー¥º¡Ù¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£ Â¿ºÌ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¥æー¥¶ー¤ËÌ´¡¢´î¤Ó¡¢´¶Æ°¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡¢¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¥°¥ëー¥×¤Î´ë¶È¤Ç¤¹¡£
¡ÚËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥«ー¥É¥é¥Ü ¥²ー¥Þー¥º ½»½ê¡§¢©170-0013 ÅìµþÅÔËÅç¶èÅìÃÓÂÞ3-22-17 ÅìÃÓÂÞ¥»¥ó¥È¥é¥ë¥×¥ì¥¤¥¹ 4³¬ ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡Êhttps://www.gamers.co.jp/contact/index.php(https://www.gamers.co.jp/contact/index.php)¡Ë¤è¤ê¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£