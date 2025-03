¡ÚDIOR¡Û¿·ºî¡Ö¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¡×¥Ð¥±¥Ã¥È¥Ð¥Ã¥°¤¬ÅÐ¾ì

クリスチャン・ディオール合同会社

(C) ESTELLE HANANIA (C) DIOR (C) FRANCOIS COQUEREL

マリア・グラツィア・キウリが2025年春夏 コレクションのためにデザインした「シグネチャー」バケットバッグは、構造的なデザインとしなやかな曲線が特徴です。スモールとミディアムの2つのサイズで展開され、アイコニックな「ディオール オブリーク」キャンバスとレザーインサートを組み合わせたデュアルマテリアルバージョン、または単色のグレインレザーのバージョンで登場します。 調整可能で取り外し可能なショルダーストラップを備え、さまざまな方法で持ち運ぶことができ、自由な動きを実現します。究極のエレガンスとして、象徴的な"Christian Dior"シグネチャーがこの特別なバッグをさらに引き立てます。 ファッションステートメントであると同時に、理想的なパートナーでもあるこのユニークなモデルは、どのような願望にも応え、日常生活の一瞬一瞬をより豊かなものにしてくれます。「シグネチャー」バケットバッグは、全国のディオール ブティックおよび、公式オンラインブティックにてご覧いただけます。

@DIOR #Dior #ディオール #DiorSS25



【お問合せ先】

クリスチャン ディオール

TEL:0120-02-1947

https://www.dior.com